oris Johnson a renoncé à fournir des repas gratuits aux enfants défavorisés pendant les vacances de Noël – dans une victoire pour la campagne de Marcus Rashford pour un soutien supplémentaire.

La capitale indienne lutte contre la flambée des cas de coronavirus

L’Inde a signalé 45674 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, la capitale faisant face à une forte augmentation de près de 7000 cas par jour cette semaine.

Le nombre de cas confirmés en Inde – actuellement le deuxième plus grand au monde derrière les États-Unis – a dépassé 8,5 millions.

Le ministère de la Santé a également signalé 559 décès au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 126 121.

L’Inde a connu une baisse générale constante du nombre de nouveaux cas après avoir touché près de 100 000 personnes par jour à la mi-septembre.

Cependant, le décompte à New Delhi continue de osciller autour de 7 000 par jour après avoir chuté à près de 1 000 en septembre. La capitale indienne a également signalé 79 décès au cours des dernières 24 heures, le plus élevé depuis juin.

Le ministre de la Santé de l’État de Delhi, Satyendar Jain, a déclaré qu’en dehors de la recherche agressive des contacts, des tests ciblés dans les zones commerçantes et dans d’autres lieux très fréquentés avaient également commencé. Et les autorités contactent les gens via des fourgons de test mobiles.

Le gouvernement a averti que la situation pourrait empirer en raison de la foule des festivaliers, associée à l’arrivée de l’hiver et aux niveaux élevés de pollution atmosphérique.

Marcus Rashford “ fier ” après que le gouvernement revienne sur un financement supplémentaire de 170 millions de livres sterling pour les repas scolaires gratuits à Noël

Marcus Rashford a salué la décision du gouvernement de fournir des repas scolaires gratuits aux enfants défavorisés pendant les vacances de Noël.

Le gouvernement ne devrait pas retirer son soutien économique trop rapidement, déclare l’ancien ministre de l’Intérieur

Sajid Javid a déclaré au programme Sophy Ridge On Sunday: «Compte tenu des circonstances, [the Government] a fait un excellent travail et comme tout le monde, bien sûr, je suis extrêmement préoccupé par les dommages économiques que la pandémie a causés à travers le monde, et il est vraiment important que, à mesure que nous nous rétablissons, nous ne retirions pas le soutien qui a été fourni rapidement et nous gérons les finances de manière à continuer de les fournir aux secteurs qui en ont le plus besoin. »

La pandémie de Covid a fait de la Troisième Guerre mondiale un risque, déclare le chef de la défense britannique

Les retombées économiques de la pandémie de coronavirus ont fait de la perspective de la Troisième Guerre mondiale un «risque», a déclaré le plus haut commandant militaire du Royaume-Uni.

Le général Sir Nick Carter, chef d’état-major de la Défense, a déclaré que la Grande-Bretagne et le reste du monde auraient besoin de «tirer les leçons» de l’histoire et des faux pas internationaux qui ont conduit aux guerres mondiales précédentes au siècle dernier, compte tenu des incertitudes causées par Covid- 19.

Sir Nick a fait ces commentaires lorsque Sky News lui a demandé à l’approche du dimanche du Souvenir s’il craignait que la crise économique mondiale provoquée par le coronavirus ne conduise à la guerre.

Il a déclaré au programme Sophy Ridge On Sunday qu’il y avait une crainte que l’augmentation des conflits régionaux qui se déroulent à travers le monde ne dégénère en «une guerre à part entière», reflétant la période précédant les deux guerres mondiales au XXe siècle lorsque une série d’alliances entre pays a conduit à des années d’effusion de sang.

Le haut fonctionnaire a fait valoir que, le monde étant «un endroit très incertain et anxieux» pendant la pandémie, il y avait la possibilité «que l’escalade mène à des erreurs de calcul».

«Nous devons nous rappeler que l’histoire ne se répète peut-être pas, mais elle a un rythme et si vous regardez le siècle dernier, avant les deux guerres mondiales, je pense qu’il était incontestable qu’il y ait eu une escalade qui a conduit à l’erreur de calcul qui a finalement conduit à la guerre. à une échelle que nous espérons ne jamais revoir », a déclaré Sir Nick.

Lorsqu’on lui a demandé s’il disait qu’il y avait une «menace réelle» de la Troisième Guerre mondiale, il a répondu: «Je dis que c’est un risque et que nous devons être conscients de ces risques.

«Et c’est pourquoi le Souvenir est important, car si vous regardez l’histoire, j’espère que vous apprenez de leur expérience et que vous vous assurez d’être très prudent quant à la façon dont vous gérez les types de conflits régionaux que nous voyons se dérouler dans le monde aujourd’hui. “