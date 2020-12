M

Des illions plus nombreux se réveillaient aujourd’hui avec des restrictions plus strictes contre les coronavirus alors que le niveau 4 entre en vigueur pour les personnes dans les régions du sud et du sud-est de l’Angleterre.

Le gouvernement a déclaré que 570 autres cas de coronavirus étaient décédés dans les 28 jours après avoir été testés positifs au virus le jour de Noël, tandis qu’il y avait 32725 autres cas de coronavirus confirmés en laboratoire au Royaume-Uni.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1608969788

Les travaillistes exhortent le gouvernement à renforcer son soutien aux pubs en difficulté

Le parti travailliste a appelé le gouvernement à utiliser l’allégement des taux d’affaires retourné par les supermarchés pour fournir un soutien supplémentaire à l’industrie.

La députée Lucy Powell, ministre fantôme des entreprises et des consommateurs, a déclaré: «Les pubs sont une partie vitale des grandes rues britanniques. Ils rassemblent les gens et aident les communautés à prospérer.

«Ils ont vécu les années les plus difficiles en raison de la pandémie et, si le gouvernement n’intervient pas et ne met pas en place un plan de soutien approprié pour assurer leur avenir, ce seront les dernières commandes pour beaucoup.

«Boris Johnson échoue dans nos pubs. Son approche en verre à moitié vide est une réelle menace pour leur avenir.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous comprenons que les pubs et autres entreprises sont sous pression, mais les restrictions actuelles sont essentielles pour que nous puissions contrôler le virus, protéger le NHS et sauver des vies.

«Les entreprises peuvent accéder à notre programme de soutien sans précédent d’une valeur de 280 milliards de livres sterling, comprenant le programme de congé prolongé, les congés des taux d’affaires, divers programmes de prêt et le report de la TVA, en plus de subventions de 3 000 £ par mois pour les entreprises devant fermer.»