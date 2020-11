Lors d’une conférence de presse lundi soir, M. Johnson a déclaré que “nous ne sommes pas encore sortis du bois” malgré une percée avec un vaccin britannique, avertissant que le Royaume-Uni faisait face à un début “difficile” jusqu’en 2021 mais qu’il s’attendait à ce que “les choses se passent bien. et se sentir très différent »après Pâques.

Les ventes d’animaux à la maison montent en flèche pendant la pandémie

Pets at Home a profité d’une augmentation du nombre de nouveaux propriétaires d’animaux de compagnie qui ont afflué vers son entreprise, car les gens aimaient travailler à domicile et passer du temps avec de nouveaux chiens et chats.

La société a déclaré que cela avait contribué à une croissance des ventes de 5,1% à 574,4 millions de livres sterling au cours des six mois précédant le 8 octobre, les bénéfices avant impôts atteignant 38,9 millions de livres sterling contre 34 millions de livres sterling à la même période il y a un an.

Les ventes en ligne ont augmenté de 65,8% au cours de la période et, avec un statut «essentiel» lors du verrouillage national en mars, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 5,8%, dont une hausse de 12,5% en trois mois au cours de l’été.

Quelles sont les différences entre les trois niveaux?

Ghislaine Maxwell mise en quarantaine

Ghislaine Maxwell a été mise en quarantaine après que le personnel ait été testé positif au coronavirus dans la prison où elle attend son procès pour avoir aidé le défunt financier Jeffrey Epstein aux abus sexuels sur des filles, ont déclaré lundi les procureurs américains dans une lettre.

Le personnel a été testé positif la semaine dernière et Maxwell a été testé pour le virus le 18 novembre à l’aide d’un test rapide qui était négatif, ont déclaré les procureurs dans une lettre adressée à la juge de district américaine Alison Nathan.

Maxwell a été placé en quarantaine au Metropolitan Detention Center de Brooklyn pendant 14 jours, indique la lettre.

Maxwell n’a montré aucun symptôme du COVID-19 et sera à nouveau testée à la fin de sa quarantaine de deux semaines.

La mondaine britannique est autorisée à quitter sa cellule trois fois par jour pendant trente minutes pendant lesquelles elle peut passer des appels téléphoniques personnels.

Les appels juridiques à son avocat sont autorisés trois heures par jour dans une pièce où elle est seule sans personnel pénitentiaire.

Maxwell, 58 ans, a plaidé non coupable d’avoir aidé Epstein à recruter et à préparer des filles mineures dès l’âge de 14 ans à se livrer à des actes sexuels illégaux au milieu des années 1990, et non coupable de parjure pour avoir nié toute implication dans un tel stratagème lorsqu’elle a fait sa déposition. sous serment. Son procès est prévu pour juillet 2021.

Une femme de police a frappé avec une bouteille lors d’une patrouille de verrouillage

Une policière a fait l’objet d’une attaque «lâche et dangereuse» à Soho alors qu’elle patrouillait à l’heure de fermeture, quelques heures avant que le Royaume-Uni n’entre en lock-out national.

Le policier a été frappé à la nuque avec une bouteille en verre alors que la police tentait de faire sortir un homme arrêté d’une foule.

La police travaillait à Old Compton Street à Soho, à Londres, alors que les bars et pubs fermaient à 22 heures le 4 novembre, avant qu’un verrouillage de quatre semaines ne commence à minuit le 5 novembre.

Vers 22 h 05, un membre du public a été arrêté, soupçonné de comportement ivre et désordonné à la jonction entre Old Compton Street et Frith Street.

Alors que les agents éloignaient la personne arrêtée de la foule rassemblée le long de Frith Street, l’officier a été attaqué.

Le PC Jack Greaves a déclaré: «C’était une action à la fois lâche et dangereuse qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves pour l’officier. Heureusement, elle n’a pas été gravement blessée.

La police a publié une image d’un homme à qui elle aimerait parler à propos de l’incident.

Toute personne disposant d’informations est priée d’appeler la police au 101 ou Crimestoppers de manière anonyme au 0800 55111.

Un célébrant indépendant demande au gouvernement de “ fixer une date ” pour sauver l’industrie du mariage

Un célébrant indépendant a dit au gouvernement de «fixer une date» pour sauver l’industrie du mariage.

Cate Baines, du Lancashire, a déclaré que l’incertitude quant au moment où les mariages plus importants peuvent avoir lieu décourage les gens d’organiser leur grand jour.

“En raison de l’incertitude persistante, y compris du fait que nous ne savons toujours pas qui sera dans quel niveau ou pour combien de temps, certaines réservations pour l’année prochaine sont maintenant annulées”, a déclaré Mme Baines à l’agence de presse PA.

«Les gens ne peuvent pas changer d’énormes plans de mariage pour la troisième ou la quatrième fois, et les nouvelles réservations / demandes sont inexistantes, car qui veut un mariage avec 15 personnes et pas de réception de mariage?

«Le gouvernement doit ouvrir l’industrie du mariage et avoir un plan pour le faire. Comme le mariage lui-même, fixez une date. Nous sommes simplement laissés pourrir pour le moment.

«Les réceptions de mariage sont des repas assis et il est si facile de distancer socialement la cérémonie et la réception. La plupart des couples avec qui je parle veulent juste célébrer avec leurs amis proches et leur famille, mais ne peuvent pas le faire avec seulement 15 personnes. »