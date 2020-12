T

Le Royaume-Uni a défendu son approbation du vaccin contre le coronavirus Pfizer / Biontech après que le plus grand expert américain des maladies infectieuses a mis en doute sa rapidité.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré au radiodiffuseur CBS que les régulateurs américains feraient un «travail plus approfondi» après avoir laissé entendre que les experts britanniques avaient précipité le processus mais se sont excusés plus tard, insistant sur le fait qu’il avait «une grande confiance dans ce que le Royaume-Uni fait à la fois scientifiquement et du point de vue des régulateurs».

L’Agence de régulation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a souligné qu’à aucun moment elle n’a sacrifié la rigueur pour la rapidité, affirmant que «les normes attendues de sécurité, de qualité et d’efficacité» n’ont en aucun cas été «contournées».

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1607066775

Mise à jour sur les activités: Pets at Home est la dernière entreprise à restituer des espèces gouvernementales

Pets at Home est devenu le dernier détaillant «essentiel» à accepter de remettre son économie sur les tarifs commerciaux de 28,9 millions de livres sterling, à la suite de mesures similaires de la plupart des grands supermarchés.

Le détaillant, qui compte plus de 400 magasins qui se sont échangés tout au long des verrouillages nationaux, a déclaré qu’il effectuerait le paiement malgré les dépenses estimées à 35 millions de livres sterling en coûts liés à Covid.

1607065662

Mise à jour sur les célébrités: Bryan Cranston révèle qu’il ressent toujours les effets du coronavirus

La star de Breaking Bad, Bryan Cranston, a déclaré qu’il n’avait toujours pas complètement retrouvé son sens du goût et de l’odorat après avoir été diagnostiqué avec Covid-19.

L’acteur, 64 ans, a révélé qu’il avait un coronavirus en juillet, disant aux fans sur les réseaux sociaux qu’il avait des symptômes bénins après que lui et sa femme Robin Dearden aient été testés positifs.

Cranston, connu pour avoir joué le roi de la drogue Walter White dans Breaking Bad, a déclaré qu’il était initialement malade pendant 10 jours – mais qu’il ressent toujours les effets du virus.

Lors d’une apparition sur The Ellen DeGeneres Show, il a déclaré: «Nous avons eu quelques jours de douleur, mais pas assez pour vous garder au lit. J’ai eu une température de 99 (37,2 ° C) pendant environ trois heures, puis un épuisement pendant une semaine après cela.

«La seule chose qui a persisté, et qui l’est encore aujourd’hui, c’est que j’ai perdu un pourcentage de ma capacité à goûter et à sentir.

«Je pense qu’environ 75% sont revenus, mais si quelqu’un préparait du café et que j’entre dans une cuisine, je ne peux pas le sentir.»

Le nominé aux Oscars Cranston, également connu pour avoir joué le patriarche de la famille Hal dans la comédie télévisée Malcolm In The Middle, est l’une des célébrités les plus en vue à révéler qu’il a eu le virus.

Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont été parmi les premiers, annonçant la nouvelle en mars.

D’autres incluent l’acteur Idris Elba, la chanteuse Gloria Estefan et le champion de Formule 1 Lewis Hamilton.

(La star de Breaking Bad dit que sa perte d’odeur est persistante / PA) 1607065411

Mise à jour mondiale: Joe Biden appelle les Américains à s’engager pour 100 jours de port de masque

1607065331

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct des coronavirus d’aujourd’hui …

Nous commençons par un rapide coup d’œil à quelques-unes des principales histoires de la nuit, en commençant par l’arrivée du vaccin: