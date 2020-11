UNE

Le conseiller scientifique de haut niveau a qualifié la stratégie à plusieurs niveaux du gouvernement pour les restrictions des coronavirus de «pas très bien pensée», avec la fin du verrouillage de l’Angleterre dans un peu plus de deux semaines.

Le professeur John Edmunds, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a déclaré qu’il était «trop tôt pour juger» si le 2 décembre serait trop tôt pour lever en toute sécurité les mesures actuelles et les remplacer par le système régional à trois niveaux.

«Le problème avec le système de niveaux est que le niveau 1 ne fait pas grand-chose du tout, le niveau 2 a probablement un certain effet, mais pas beaucoup, et le niveau 3 semble être en mesure de contenir l’épidémie», a-t-il déclaré.

Dans d’autres développements, le parti travailliste appelle à des sanctions financières et pénales pour les entreprises de médias sociaux qui n’éliminent pas les contenus anti-vaccins dangereux, au milieu d’une désinformation à grande échelle «churn-out» en ligne.

Le travail demande des lois d’urgence pour “ éradiquer ” les contenus anti-vax dangereux

Le contenu anti-vaccination devrait être «éradiqué» sur les réseaux sociaux, a déclaré le Parti travailliste.

Alors que les espoirs grandissent d’un lancement de Covid-19 d’ici la fin de l’année, l’opposition a appelé à une législation d’urgence pour «éradiquer les contenus anti-vax dangereux».

Les travaillistes ont exhorté le gouvernement à présenter une législation prévoyant des sanctions financières et pénales pour les entreprises qui n’agissent pas contre ce contenu.

Le parti a affirmé que des groupes anti-vaccination dédiés avec des centaines de milliers de membres sur les réseaux sociaux «produisaient de la désinformation» sur la question.

La stratégie à plusieurs niveaux “ n’a pas été très bien pensée ” – expert

Dans le cadre des plans actuels, un système régional à plusieurs niveaux devrait remplacer le verrouillage national lorsqu’il prendra fin le 2 décembre.

Le professeur Edmunds, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré qu’il était «trop tôt pour juger» si c’était trop tôt pour lever les restrictions actuelles.

Mais il a déclaré qu’un retour au niveau d’alerte le plus bas du système de niveau régional, le niveau 1, à la fin du verrouillage, serait «très imprudent».

«Le problème avec le système de niveaux est que le niveau 1 ne fait pas grand-chose du tout, le niveau 2 a probablement un certain effet, mais pas beaucoup, et le niveau 3 semble être en mesure de contenir l’épidémie», a-t-il déclaré.

«Le problème avec le système de niveaux est que vous vous retrouvez inévitablement avec beaucoup d’endroits avec une incidence élevée dans ces circonstances.

«Parce que les niveaux 1 et 2 finissent par dériver vers le niveau 3 avec une incidence élevée, puis le niveau 3 s’y maintient.»

Il a ajouté: “Ce n’était pas une stratégie très bien pensée, franchement.”

Nous commençons par d’autres commentaires du membre de Sage, le professeur John Edmunds, qui a accusé le gouvernement de “ faire volte-face ” dans sa stratégie contre les coronavirus:

Encourager le public à visiter les bars et les restaurants, puis fermer l’hospitalité en raison d’un pic de cas de Covid-19 n’est pas une «manière sensée de gérer l’épidémie», a déclaré un conseiller scientifique du gouvernement.

Le professeur John Edmunds, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a appelé à une stratégie à long terme pour équilibrer l’économie et la pandémie.

Cela survient alors que le professeur Andrew Pollard, qui a dirigé l’essai de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca, a déclaré au Sun que son équipe était «optimiste» que des dizaines de millions de doses de vaccins contre les coronavirus fabriqués au Royaume-Uni pourraient commencer à être produites d’ici la fin de l’année.

Les mesures de verrouillage nationales actuelles en Angleterre signifient que des lieux tels que des pubs, des bars et des restaurants ont été contraints de fermer, mais devraient être autorisés à rouvrir lorsque les restrictions seront levées.

Le professeur Edmunds a soulevé des inquiétudes concernant la «bascule» entre les incitations, telles que Eat Out To Help Out, et les fermetures.

«Nous devons adopter une vision à long terme, être sensés et réaliser que nous allons devoir mettre en place des restrictions pendant un certain temps», a-t-il déclaré à l’agence de presse PA.

«Oui, nous pouvons les soulever quand il est sécuritaire de le faire, ce qui se produira principalement lorsqu’un grand nombre de personnes auront été vaccinées.

«Mais faire volte-face entre encourager les gens à se mélanger socialement, ce que vous faites en encourageant les gens à aller dans les restaurants et les bars, et ensuite les refermer immédiatement, n’est pas une façon très sensée de gérer l’épidémie.»

