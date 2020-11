E

Le verrouillage de l’Angleterre le mois prochain et le retour à des restrictions localisées à trois niveaux entraîneront une nouvelle augmentation des infections à coronavirus, ont averti les conseillers scientifiques du gouvernement.

Un document de Sage, daté du 4 novembre, disait: «Si l’Angleterre revient à la même application du système de hiérarchisation en place avant le 5 novembre, la transmission reviendra au même taux d’augmentation qu’aujourd’hui.»

Cependant, un membre éminent du groupe – John Edmunds de la London School of Hygiene and Tropical Medicine – a déclaré que les mesures de niveau 3 avaient un impact «très significatif» sur le taux de R. Le Times rapporte que si certaines régions devront maintenir les restrictions les plus sévères le mois prochain, de nombreuses autres pourront rouvrir des pubs, des restaurants, des gymnases et des restaurants.

Voici un rappel des derniers chiffres pour Londres

Le nombre de cas de Covid-19 diagnostiqués à Londres a atteint des niveaux records, selon les derniers chiffres.

Au total, 3 929 cas ont été signalés dans la capitale la nuit dernière, et la moyenne dans la ville a atteint un nouveau sommet de 158,5 cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours.

Mais il y avait d’autres preuves d’une ville divisée, avec des chiffres hebdomadaires «plus robustes» révélant des points chauds dans les arrondissements de l’est de Londres tels que Havering, Redbridge et Newham, mais des taux beaucoup plus bas dans des zones telles que Kensington et Chelsea, Southwark et Lewisham.

Un expert a déclaré que l’augmentation – qui reflète un pic national de nouveaux cas – correspondait probablement à une augmentation des taux d’infection au début du mois et a montré pourquoi le deuxième verrouillage national était nécessaire.

La pandémie continue de faire des ravages sur les patients non-Covid …

Près de 5000 personnes de plus sont mortes de problèmes cardiaques que ce à quoi on pouvait s’attendre depuis le début de la pandémie de coronavirus, a averti la British Heart Foundation (BHF).

L’organisme de bienfaisance a déclaré qu’il y avait eu 4 622 «décès supplémentaires» dus à des maladies cardiaques et circulatoires entre le début de la pandémie et la mi-octobre.

Il a précédemment appelé à l’action après avoir remarqué que des centaines d’adultes relativement plus jeunes meurent également en plus grand nombre que prévu de problèmes cardiaques.

Le BHF a calculé que chez les moins de 65 ans seulement, il y a eu plus de 800 décès supplémentaires.

Il a déclaré qu’un certain nombre de facteurs pourraient être à l’origine de l’excès de décès, notamment:

– Les personnes qui repoussent la recherche de soins par peur de «faire pression» sur le NHS

– Les patients qui tardent à se faire soigner pour des symptômes inquiétants de peur de contracter le Covid-19 dans les établissements de santé

– Retards des chirurgies et des soins cardiaques de routine

Lorsque le pays est entré en lock-out à la fin du mois de mars, il y a eu une baisse significative du nombre de personnes cherchant de l’aide pour des crises cardiaques présumées.

Le BHF a déclaré qu’à la fin du mois de mars, le nombre de personnes fréquentant A&E avec une crise cardiaque présumée avait chuté de 50% – mais dit que les chiffres se sont améliorés depuis.

L’organisme de bienfaisance a rappelé aux gens que lors du deuxième lock-out national en Angleterre, «le NHS est ouvert pour vous».

Le gouvernement dévoile de nouveaux plans pour réunir les résidents des foyers de soins avec leurs proches

La famille et les amis des personnes vivant dans des maisons de soins auront accès à des tests réguliers pour leur permettre de rendre visite à leurs proches, a déclaré le gouvernement.

Un nouveau lancement pilote aura lieu lundi dans 20 foyers de soins du Hampshire, du Devon et de Cornwall. Mais le programme sera déployé dans d’autres régions avant Noël, selon le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Les tests – proposés à un membre de la famille ou à un ami pour chaque résident – pourraient mettre fin aux restrictions «déchirantes» sur les visites, lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec d’autres mesures de protection telles que l’EPI.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Je sais à quel point la restriction des visites dans les maisons de soins a été déchirante, non seulement pour les résidents – dont beaucoup se sentiront désorientés et confus par la situation – mais aussi pour leurs proches qui ne sont pas en mesure de simplement les embrasser autre pour les soutenir dans cette période difficile.

Il a ajouté: «En respectant la distance sociale et en restant à la maison autant que possible, nous aiderons à réunir les familles et les amis avec les êtres chers dans les maisons de soins le plus rapidement possible.»

La Société Alzheimer a félicité les ministres d’avoir reconnu leurs appels sur «le rôle intégral que jouent les aidants familiaux dans le soutien de leurs proches atteints de démence», mais craignait que le changement d’approche ne soit arrivé trop tard pour certains.

L’organisme de bienfaisance a déclaré: «Nous craignons qu’il ne soit trop peu trop tard pour les familles désespérées qui attendent depuis huit mois pour rendre visite à leurs proches».

Nous commençons par jeter un œil à ce conseil clé de Sage …

Le retour au système à plusieurs niveaux de restrictions des coronavirus en Angleterre après la fin du verrouillage entraînera une nouvelle augmentation des infections, ont averti les scientifiques.

Tout espoir de familles réunies à Noël dépendra également du taux de reproduction de la maladie restant en dessous de 1 pendant «un certain temps», selon des documents publiés par le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage).

Un document des conseillers scientifiques, daté du 4 novembre, disait: «Si l’Angleterre revient à la même application du système de hiérarchisation en place avant le 5 novembre, la transmission reviendra au même taux d’augmentation qu’aujourd’hui.»

D’autres articles de la fin octobre suggéraient que dans un scénario où la prévalence des infections est «faible et contrôlée», et où le test et la trace du NHS «peuvent jouer un rôle important pour contenir les épidémies», il est possible d’assouplir les règles de distanciation sociale à Noël pour un «temps limité», ont déclaré les experts.

Pour que cela se produise, «des interventions rapides et décisives» doivent pousser R bien en dessous de 1 et «maintenir cela pendant un certain temps».

Cependant, dans d’autres scénarios «élevés et contrôlés», il y aurait «peu ou pas de possibilités d’assouplissement des règles de distanciation sociale à Noël».

Les dirigeants gallois ont déclaré que des directives seraient publiées avant la période des fêtes pour assurer la sécurité des gens.

Le ministre gallois de la Santé, Vaughan Gething, a déclaré lors d’une conférence de presse à Cardiff: «Nous allons voir si nous pouvons faire des choses au sujet du nombre de personnes qui se réunissent à l’intérieur parce que souvent – que vous fêtiez Noël comme un événement religieux ou non – c’est toujours un moment de l’année où les gens veulent se rassembler et c’est souvent plus difficile de le faire à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Les personnalités écossaises ont également mis en garde contre le besoin potentiel d’une «action plus spectaculaire» dans certaines régions pour freiner la propagation des infections.

Le vice-premier ministre John Swinney a confirmé que le gouvernement écossais parlait aux dirigeants locaux des conseils de santé du Grand Glasgow et du Clyde et du Lanarkshire de la perspective de les faire passer du niveau 3 au niveau 4 – le plus haut niveau de restrictions du système à cinq niveaux écossais .

Une telle décision fermerait les magasins non essentiels ainsi que les bars, les restaurants, les gymnases, les coiffeurs et les attractions touristiques.

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct des coronavirus d’aujourd’hui.