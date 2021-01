Mais le premier ministre fait face à des critiques selon lesquelles il était «trop tard» pour imposer la fermeture à l’échelle nationale. Le gouvernement a également été accusé de gestion «chaotique» de l’ouverture d’écoles.

Nicola Sturgeon dit qu’il sera peut-être possible de lever le verrouillage de l’Écosse si le programme de vaccination fait avancer le virus dans la «course» au cours des prochains mois

Le premier ministre écossais a déclaré que le service de santé espérait vacciner toutes les personnes figurant sur la liste des priorités – quelque 2,7 millions de personnes – d’ici début mai.

S’exprimant dans l’émission de radio Good Morning Scotland de la BBC, elle a déclaré qu’il était difficile de dire avec certitude quand les restrictions seront levées.

«Je l’ai décrit hier comme une course: nous avons les vaccins dans une seule voie – nous essayons d’accélérer cela. Nous avons le virus, qui vient d’apprendre à courir plus vite, dans l’autre voie, et nous devons le ralentir.

Elle a poursuivi: «Le verrouillage consiste à essayer de ralentir le virus et d’en réduire les taux.

«Maintenant, si nous parvenons à le faire, alors nous espérons pouvoir commencer à lever certaines de ces restrictions pendant que le programme de vaccination est en cours, même dans cette première phase. Mais je ne peux pas encore en être certain, car cela dépend de notre capacité à réduire les niveaux d’infection.

Keir Starmer dit qu’il faudra discuter de la façon dont les élèves sont évalués cette année

Il a déclaré à BBC Breakfast que les examens pourraient être remplacés par des évaluations: «Mais les évaluations cette année vont être encore plus difficiles que l’année dernière car nous n’avons pas eu des mois d’enfants à l’école pour être évalués.»

Sir Keir a également déclaré qu’il y avait un «réel décalage» entre les restrictions et le soutien économique disponible.

Il a ajouté: «Le principe qui est important est que là où il y a des restrictions sanitaires, il faut un soutien économique pour y répondre.

«Il y a maintenant un décalage et nous devons l’ajuster.»

Michael Gove a déclaré que le NHS travaillait «24 heures sur 24, 7 jours sur 7» pour s’assurer que 13 millions de personnes soient vaccinées d’ici la mi-février

S’adressant à BBC Breakfast, il a déclaré: «Nous savons que nous avons vacciné un million de personnes jusqu’au week-end.

«Nous augmentons les chiffres cette semaine et nous espérons, comme l’a souligné le premier ministre, atteindre un peu plus de 13 millions en février.

Interrogé sur ce qui était fait sur le plan logistique pour s’assurer que les plus vulnérables étaient vaccinés par l’école à mi-parcours, M. Gove a ajouté: «Tout. Nous voulons nous assurer que ces vaccins sont livrés de la manière la plus sûre possible, que nous faisons tout notre possible pour ne pas gaspiller une goutte.

«Le processus consistant à s’assurer que le vaccin peut être placé dans les flacons appropriés, puis injecté en toute sécurité dans les bras des gens est un exercice compliqué, mais le NHS a plus que relevé le défi.

«Nous avons certains des meilleurs fonctionnaires du monde qui travaillent dans notre NHS et ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de nous assurer que nous pouvons injecter des personnes, que ce soit dans les hôpitaux ou par l’intermédiaire de médecins généralistes ou d’une autre manière.

«Nous cherchons à atteindre le plus de personnes possible le plus rapidement possible.»

Keir Starmer dit qu’il est essentiel que les gens reviennent à «l’esprit de mars» et se conforment aux nouvelles restrictions

Il a déclaré à BBC Breakfast: «Il est très important que nous revenions à ce que j’ai appelé l’esprit de mars de l’année dernière, qui est un message très simple: rester à la maison.

«Plusieurs millions de personnes s’y sont conformées en mars dernier, cela nous a permis de maîtriser le virus.

«Nous devons revenir à cet esprit, mais je pense que les Britanniques ont le droit de dire” si c’est ce que vous nous demandez et que c’est difficile, vous devez vraiment déployer le vaccin “.

«Nous avons été le premier pays à recevoir un vaccin, nous devons être le premier pays à avoir déployé le programme avec succès.»

Un professeur s’inquiète des perspectives d’annulation des chirurgies du cancer

Le professeur Neil Mortensen, président du Royal College of Surgeons, a déclaré à Times Radio: «Au cours du week-end, nous avons parlé d’un accident de voiture au ralenti, mais je pense que ça va bien pire que ça maintenant.

«Mes collègues de Londres qui effectuent des tournées dans les salles, par exemple, rapportent qu’il y a des problèmes de personnel dans les salles, de personnel dans les théâtres. Et puis, bien sûr, si vous devez vous rendre à l’unité de soins intensifs, si l’unité de soins intensifs est pleine de patients Covid, il n’y a pas de place pour vous.

«C’est donc une situation vraiment grave et, évidemment, les opérations moins prioritaires se sont déjà arrêtées dans de nombreux endroits – hanches, genoux, procédures ORL (oreille, nez et gorge).

«Nous sommes maintenant préoccupés par l’annulation ou le report d’opérations telles que les chirurgies contre le cancer, car il n’y a tout simplement pas la capacité de les gérer.»

Il a ajouté: «Je pense que si vous avez une opération retardée pour un cancer, cela peut avoir un effet.

«Si vous venez d’un accident de la route et que vous êtes gravement malade, que vous devez ensuite vous rendre dans une unité de soins intensifs et qu’il n’y a pas d’unité de soins intensifs, cela aura de graves conséquences.

«Et c’est pourquoi tout le monde est si préoccupé en ce moment que nous sommes correctement enfermés, que nous sommes dans la mesure du possible de réduire la transmission du virus et de rendre possible les installations pour lesquelles nous devons continuer à travailler efficacement. garder les gens en vie.

Michael Gove suggère que le troisième verrouillage du coronavirus pourrait ne pas se terminer avant mars

Le ministre du Cabinet a déclaré qu’il ne pouvait pas donner de date précise à laquelle le gouvernement serait en mesure de lever les restrictions, ce que Boris Johnson a déclaré lundi qu’il espérait pouvoir être levé à partir de la mi-février.

Keir Starmer dit qu’il espère que le Premier ministre n’a pas trop promis quand il a déclaré que des millions de personnes supplémentaires seraient vaccinées pendant le nouveau verrouillage national

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps les restrictions devraient durer, Sir Keir a déclaré à BBC Breakfast: «Le Premier ministre a dit sept semaines – c’est pour permettre au programme de vaccination d’être déployé pour 13 à 14 millions de personnes.

«C’est l’ambition du Premier ministre. J’espère qu’il n’est pas trop prometteur. Ce sera une lutte et nous devons faire en sorte que cela fonctionne.

La chancelière fantôme Anneliese Dodds a déclaré que “le soutien économique est inévitable” après l’annonce du verrouillage

Elle a tweeté: «Un verrouillage de la même ampleur qu’en mars dernier rend inévitables de nouveaux changements dans le soutien économique.

«Cela aurait dû être présenté hier soir – mais encore une fois, le Premier ministre a gardé les gens dans le noir. Au lieu d’attendre des jours pour remettre les pendules à l’heure, la chancelière doit agir aujourd’hui. »

Keir Starmer dit qu’il serait prêt à soutenir une législation d’urgence pour lutter contre la désinformation sur les vaccins

Il a déclaré à Good Morning Britain de BBC ITV: «Nous devons faire face aux campagnes anti-vax car elles coûteront des vies.

«Si nous devons adopter une législation d’urgence pour y faire face, je serais disposé à travailler avec le gouvernement à ce sujet.»

Sir Keir a déclaré que les gens devaient avoir confiance pour se faire vacciner et que cela signifiait lutter contre la désinformation.

Il a ajouté: «Cette désinformation coûtera des vies.

«Nous avons besoin d’autant de personnes vaccinées que possible, nous devons leur donner confiance pour se faire vacciner. Cela rassemble et c’est aussi gérer cette désinformation. “

Les hôpitaux londoniens sous pression croissante avec 5600 patients Covid admis en huit jours

Il y avait 6 733 patients Covid-19 dans les hôpitaux de la ville lundi, nettement plus élevé que le premier pic de vague de 5 201 le 9 avril, avec 814 si gravement malades qu’ils sont sous ventilateurs.