“ Graves inquiétudes ” concernant le risque d’arriéré des affaires pénales – rapport

L’arriéré judiciaire «sans précédent et très grave» représente la plus grande menace pour le système de justice pénale en Angleterre et au Pays de Galles, ont averti les chiens de garde.

Quatre inspecteurs de haut niveau ont uni leurs forces pour exprimer leurs «graves préoccupations» face à la situation, qui a été exacerbée par la pandémie de coronavirus.

Justin Russell, inspecteur en chef de la probation, Sir Thomas Winsor, inspecteur en chef de la gendarmerie, Charlie Taylor, inspecteur en chef des prisons, et Kevin McGinty, inspecteur en chef du Crown Prosecution Service (CPS), ont émis l’avertissement mardi avant d’être interrogés par Députés sur la question.

Dans un rapport conjoint, ils ont expliqué comment la pandémie de coronavirus a affecté le travail de la police, des procureurs, des prisons, des équipes de probation et des jeunes délinquants.

Ils ont conclu que «les arriérés judiciaires sans précédent et très graves constituent le plus grand risque pour la justice pénale et que les effets d’entraînement dans tous les organismes sont profonds».

Ils ont souligné les difficultés et les longs délais à tous les stades du système de justice pénale qui «ne profitent à personne et risquent de nuire à beaucoup».

Bien qu’ils aient loué l’engagement du personnel et souligné les efforts déployés pour continuer à travailler en pleine crise, en particulier à distance, de nombreux sujets de préoccupation ont été soulevés.

Selon le rapport, le nombre d’affaires en cours devant les tribunaux de la Couronne était de 44% plus élevé en décembre qu’en février de l’année dernière, alors que certaines affaires sont déjà prévues pour 2022.

L’arriéré des tribunaux pénaux s’élevait à 457 518 en novembre, comme le montrent les derniers chiffres disponibles du ministère de la Justice.

Il y avait 53 950 affaires en instance devant les tribunaux de la Couronne et 403 568 affaires en instance devant les tribunaux de première instance.

Selon les données, le nombre total d’affaires pénales en suspens a légèrement diminué depuis octobre.

Mais il reste environ 100000 plus élevé que les chiffres de février 2020, avant que le pays ne soit verrouillé pour la première fois en mars.

S’exprimant au nom des quatre inspections, M. Russell a déclaré: «Les retards signifient que les victimes doivent attendre plus longtemps pour que les affaires soient entendues; certains retireront leur soutien aux poursuites parce qu’ils ont perdu confiance dans le processus.

«Les témoins auront du mal à se souvenir des événements qui se sont déroulés il y a plusieurs mois, et les procureurs perdent beaucoup de temps à se préparer à des affaires qui ne vont pas de l’avant.»

Il a déclaré que les personnes accusées de crimes sont également confrontées à des retards dans leurs possibilités de se défendre, sont maintenues plus longtemps en détention provisoire, tandis que les prisonniers continuent de subir un «régime carcéral très restrictif ou connaissent des retards dans l’accès aux programmes de réadaptation et au soutien des services de probation».

Il a déclaré que l’arriéré judiciaire avait un «effet d’entraînement» dans toutes les agences de justice pénale et «doit être traité pour garantir une justice équitable aux victimes et aux auteurs de crimes», ajoutant: «Il s’agit d’un problème à l’échelle du système qui nécessite un système complet. Solution.”

(Oli Scarff / .)