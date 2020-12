Les chiffres sinistres sont survenus alors que Sadiq Khan appelait à une action urgente, notamment en demandant au gouvernement d’envisager de demander aux écoles et aux collèges de fermer tôt avant Noël et de rouvrir plus tard en janvier.

Les enseignants et les responsables de l’arrondissement de Greenwich ont déjà reçu pour instruction de faire évoluer l’apprentissage en ligne, le chef du conseil Danny Thorpe soulignant: «Je ne demanderais pas cela à moins que le risque ne soit extrême.»

Dans d’autres développements, des centaines de médecins généralistes commenceront cet après-midi à administrer le vaccin Pfizer / BioNTech aux patients âgés, avec des centres devant être installés dans les cabinets médicaux à travers le pays.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1607933969

Ne nous appelez pas, nous vous appellerons …

Le Dr Nikita Kanani, directrice des soins primaires au NHS England, a exhorté les personnes en attente de vaccination contre le coronavirus à être patientes et à attendre d’être contactées par leurs médecins, plutôt que de téléphoner aux pratiques elles-mêmes.

«Vous pouvez imaginer que les cabinets généraux sont très occupés, en particulier le lundi matin», a-t-elle déclaré au programme Today.

«Il y a une vaste gamme de choses que font déjà les pratiques générales, si nous pouvons demander aux gens d’attendre un instant et d’attendre d’être contactés, ce serait très apprécié.»

1607933838

Le Brexit ne fera pas obstacle au déploiement des vaccins – Ministre

Le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, a insisté sur le fait que le gouvernement était convaincu que l’approvisionnement du vaccin Pfizer / BioNTech ne serait pas interrompu s’il y avait un Brexit sans accord, bien qu’il ait refusé de définir les plans d’urgence en place.

Il a déclaré à la BBC que cela était en partie dû à des problèmes de sécurité autour de l’approvisionnement du vaccin, qui est fabriqué en Belgique.

«Nous avons mis en place des dispositions pour nous assurer que la distribution des vaccins ne soit en aucun cas perturbée», a-t-il déclaré à la BBC, mais a ajouté: «Je ne vais pas entrer dans les détails.»

M. Sharma a déclaré que les fournitures pourraient être acheminées par avion et a ajouté: «Je suis convaincu qu’en l’état actuel des choses, ces vaccins continueront à affluer au Royaume-Uni.»

Il y a eu des spéculations selon lesquelles la RAF pourrait être utilisée pour transporter des fournitures par avion en cas de chaos dans les ports après la fin de la période de transition du Brexit.

1607932746

Voici les derniers chiffres pour Londres:

1607931907

Le Pays de Galles fait face à des interventions “ festives ” importantes ”

M. Gething a déclaré au programme Today qu’un certain nombre «d’interventions importantes» auraient lieu au Pays de Galles pour aider à réduire la propagation des infections pendant la période des fêtes.

«Il n’y a pas très longtemps, nous étions confrontés à de nombreuses critiques pour avoir agi dans le secteur de l’hôtellerie», a-t-il ajouté.

«Maintenant, le balancier a basculé et les gens se demandent bruyamment et constamment si nous devons faire plus.

Il a ajouté qu’un «apprentissage à distance» aurait lieu au Pays de Galles à partir de lundi et que les hôpitaux seraient limités à des activités «essentielles et liées à Covid».

«Nous avons un long voyage devant nous», a-t-il déclaré.

«La pandémie prendra fin, mais c’est à nous tous de faire des choix sur la façon dont nous y arriverons.»

1607931593

Le public est invité à regarder au-delà de Noël

Le ministre gallois de la Santé, Vaughan Gething, a déclaré que les membres du public devraient examiner attentivement leurs actions pendant la période des fêtes, car l’impact de l’augmentation des cas et des décès de coronavirus ne toucherait pas «un seul Noël».

S’exprimant dans le cadre du programme Today, il a déclaré que les gens devenaient souvent «obsédés» par des règles spécifiques sur le coronavirus.

«Nous ne cherchons pas notre préférence pour perturber les arrangements de Noël», dit-il.

«(Considérez) devriez-vous aller voir beaucoup de gens différents? Devriez-vous voir le nombre maximum autorisé ou devriez-vous réfléchir à la façon dont vous pouvez restreindre vos contacts?

«Parce que ce n’est pas qu’un Noël.

«Ce sont de nombreux événements de la vie futurs que nous prévoyons parce que plus le mélange est grand, plus le nombre d’infections est grand, plus le nombre de personnes qui auront besoin de soins hospitaliers et le plus grand nombre de personnes qui ne quitteront pas ces soins.

1607931260

Mise à jour mondiale: Trump dit qu’il renversera le plan de vaccin précoce à la Maison Blanche

Donald Trump a déclaré qu’il renverserait une directive de l’administration visant à vacciner les hauts responsables du gouvernement contre Covid-19 tandis que le vaccin est d’abord distribué aux agents de santé de première ligne et aux résidents des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée.

Le président a fait cette annonce quelques heures après que son administration a confirmé que de hauts responsables américains, y compris des assistants de la Maison Blanche qui travaillent à proximité de M. Trump et du vice-président Mike Pence, se verraient proposer des vaccins contre le coronavirus dès cette semaine dans le cadre de la continuité fédérale des plans du gouvernement.

“Les personnes travaillant à la Maison Blanche devraient recevoir le vaccin un peu plus tard dans le programme, à moins que cela ne soit spécifiquement nécessaire”, a déclaré M. Trump dans un tweet. «J’ai demandé que cet ajustement soit fait. Je ne suis pas censé prendre le vaccin, mais j’ai hâte de le faire au moment opportun. »

Il n’était pas immédiatement clair quelle était l’ampleur du programme de vaccination, selon deux personnes informées sur la question, ou quel effet le tweet de M. Trump aurait sur les efforts du gouvernement pour protéger les hauts dirigeants.

La nouvelle que le personnel de la Maison Blanche recevrait le vaccin tôt a suscité des critiques sur les réseaux sociaux.

M. Trump et ses collaborateurs ont constamment bafoué les directives Covid-19 émises par sa propre administration, notamment en organisant de grandes fêtes avec des participants sans masque en décembre.

Les responsables ont déclaré plus tôt dimanche que les doses du vaccin nouvellement approuvé de Pfizer seraient mises à la disposition de ceux qui travaillent en étroite collaboration avec les principaux dirigeants du pays.

Ils ont déclaré que cette décision visait à empêcher la propagation de plus de Covid-19 à la Maison Blanche et dans d’autres installations critiques. M. Trump a été admis à l’hôpital avec le virus pendant trois jours en octobre.

«Les hauts fonctionnaires des trois branches du gouvernement recevront des vaccinations conformément à la continuité des protocoles gouvernementaux établis dans la politique exécutive», a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Ulyot.

«Le peuple américain doit être sûr qu’il reçoit le même vaccin sûr et efficace que les hauts fonctionnaires du gouvernement des États-Unis sur les conseils des professionnels de la santé publique et des dirigeants de la sécurité nationale.»

(Donald Trump et un certain nombre de ses collaborateurs ont déjà contracté le virus / Evan Vucci / AP) 1607929861

Voici comment les chirurgies GP déploieront le jab Covid

Des cliniques de vaccination gérées par des médecins de famille commenceront à travers l’Angleterre à partir d’aujourd’hui, mais les gens ont été avertis qu’une augmentation du nombre de cas après la socialisation de Noël pourrait perturber le déploiement des coups.

Les cabinets de généralistes dans plus de 100 sites recevront le vaccin Pfizer / BioNTech approuvé ce matin, certains offrant des vaccinations en quelques heures.

Les résidents des maisons de soins en Écosse devraient recevoir le vaccin pour la première fois aujourd’hui, tandis que le NHS England et le NHS Improvement ont déclaré que la majorité des médecins généralistes commenceraient à fournir des services de vaccination à leur communauté locale à partir de demain.

Le personnel du NHS, y compris les infirmières et les pharmaciens, travaillera aux côtés des médecins généralistes pour vacciner les personnes âgées de 80 ans et plus, ainsi que les travailleurs des maisons de soins et les résidents.

Les centres de vaccination fonctionneront à partir de cabinets médicaux ou de centres communautaires dans les villages, les villes et les villes.

Le professeur Martin Marshall, président du Collège royal des médecins généralistes, a déclaré: «Les médecins généralistes et nos équipes sont sur le point de se lancer dans un énorme défi, en offrant le programme de vaccination Covid-19 dans la communauté tout en offrant le programme élargi de vaccination contre la grippe et les soins habituels. et les services pour lesquels nos patients comptent sur nous.

L’ouverture des centres communautaires intervient après que des dizaines de centres hospitaliers ont commencé à offrir des vaccinations à partir de mardi dernier.

Le vaccin Pfizer / BioNTech est le seul actuellement approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni, mais les chances que le vaccin Covid-19 de l’Université d’Oxford soit également déployé d’ici la fin de cette année sont «assez élevées», selon la chercheuse principale Sarah Gilbert , qui est professeur de vaccinologie à l’université.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) examine toujours les données des essais pour le jab Oxford / AstraZeneca.

1607929197

Voici les derniers chiffres britanniques:

1607929146

En savoir plus sur la situation à Greenwich:

1607929018

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct du coronavirus d’aujourd’hui

Nous commençons par examiner certains des principaux titres d’hier soir et de nuit, en commençant par les dernières prévisions à plusieurs niveaux pour Londres: