Appel à des chiffres quotidiens sur le déploiement des vaccins dans différents groupes ethniques

Le gouvernement doit fournir des chiffres quotidiens sur le déploiement des vaccins contre le coronavirus dans les communautés noires, asiatiques et des minorités ethniques (BAME), a déclaré le Parti travailliste.

Le parti a déclaré que les personnes issues du BAME ont été les plus durement touchées par la pandémie et ne doivent pas être «laissées pour compte» à mesure que le programme de vaccination progresse.

Cette semaine, le ministre des vaccins, Nadhim Zahawi, s’est dit préoccupé par le fait que le taux de participation au vaccin pourrait être plus faible dans les communautés BAME et travaille avec les maires et les conseils locaux pour atteindre les «groupes difficiles à atteindre».

Il fait suite à un document publié par le Groupe consultatif scientifique pour les situations d’urgence, qui a constaté qu ’« une différence marquée existait selon l’origine ethnique, les groupes ethniques noirs étant les plus susceptibles d’être réticents au vaccin Covid-19, suivis des groupes pakistanais / bangladais ».

Le rapport non daté, publié la semaine dernière, citait des recherches montrant que 72% des groupes britanniques noirs ou noirs et 42% des groupes pakistanais / bangladais ont déclaré qu’il était peu probable / très peu probable d’obtenir un vaccin contre le coronavirus, contre 18% de tous les participants .

Parmi les obstacles à l’adoption du vaccin, il y a la perception du risque, la faible confiance dans le vaccin et le manque d’approbation des fournisseurs de confiance et des dirigeants communautaires, a-t-il ajouté.

Le travail appelle à une analyse de l’impact des inégalités de santé préexistantes sur la faible utilisation et à une stratégie de communication qui atteigne toutes les communautés et s’attaque à la désinformation.

La dirigeante travailliste adjointe, Angela Rayner, a organisé mercredi une table ronde virtuelle avec les chefs de la foi noire et des communautés des West Midlands pour discuter de ce que le gouvernement peut faire pour assurer une bonne adoption.

Elle a déclaré: «Les infirmières, les médecins et les bénévoles noirs, asiatiques et appartenant à des minorités ethniques sont en première ligne de notre déploiement de vaccins et je les remercie pour leur service à notre pays.

«Cette crise a eu un impact disproportionné sur les communautés minoritaires noires, asiatiques et ethniques, et il est si important que le déploiement du vaccin ne laisse aucune communauté pour compte.»

Le NHS fournit actuellement des mises à jour quotidiennes sur le nombre de vaccins administrés.

Ses rapports hebdomadaires incluent également le nombre de doses qui sont allées aux adultes de plus de 80 ans, mais ne sont pas ventilés par d’autres groupes prioritaires ou par appartenance ethnique.

Marsha de Cordova, secrétaire d’État fictive pour les femmes et les égalités, a déclaré: «Nous devons vacciner la Grande-Bretagne, et cela signifie un plan pour garantir que les personnes noires, asiatiques et des minorités ethniques bénéficient du vaccin.

«Le gouvernement doit publier régulièrement des données montrant les progrès du déploiement du vaccin parmi les communautés ethniques minoritaires et prendre toutes les mesures possibles pour encourager son adoption.

«Cela signifie une stratégie de communication sur les vaccins qui atteint chaque communauté et une analyse approfondie accompagnée d’un plan d’action pour aborder l’impact des inégalités structurelles préexistantes sur la faible utilisation.

«Les peuples noirs, asiatiques et des minorités ethniques sont les plus durement touchés par ce virus. Le gouvernement doit veiller à ce qu’ils ne soient pas laissés pour compte par le déploiement du vaccin. »