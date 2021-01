Le Dr Michael Head, de l’Université de Southampton, a averti que les cas à partir de début janvier entraîneraient probablement un «pic» de décès vers la fin du mois, ajoutant: «Nous verrons encore plusieurs jours record en termes de décès nouvellement signalés. “

Il est intervenu alors que les ministres continuaient à éluder des plans pour assouplir les restrictions de verrouillage. Les premiers domaines pourraient être transférés au niveau 4 au début de mars, rapporte The Telegraph, avec seulement un minimum de relations supplémentaires attendues avant Pâques.

Juste en: l’inflation au Royaume-Uni augmente plus que prévu

Le taux d’inflation de l’indice des prix à la consommation est passé à 0,6% en décembre contre 0,3% en novembre, a indiqué le Bureau des statistiques nationales.

Jonathan Athow, statisticien national adjoint à l’Office des statistiques nationales (ONS), a déclaré: «Les prix des vêtements ont exercé une pression à la hausse sur l’inflation en décembre, malgré certaines preuves d’une actualisation continue.

«Les frais de transport, y compris les tarifs aériens, maritimes et d’autocar, ainsi que les prix de l’essence, ont augmenté car certaines restrictions de voyage se sont assouplies pendant certaines parties du mois.

«Celles-ci ont été partiellement compensées par la baisse des prix des denrées alimentaires, notamment pour les légumes et la viande.»

Les conservateurs risquent un retour aux jours de la “ fête méchante ”, prévient l’ancien conseiller

Les conservateurs risquent de regagner leur réputation de «méchant parti» s’ils mettent fin à la hausse de 20 £ par semaine du crédit universel, a averti l’ancien conseiller du gouvernement pour les sans-abri.

Dame Louise Casey a déclaré que si l’augmentation était retirée fin mars comme prévu, ce serait «trop punitif» pour les familles en difficulté pendant la pandémie de coronavirus.

Son avertissement intervient alors que la chancelière Rishi Sunak est sous la pression croissante des députés conservateurs pour prolonger l’augmentation – initialement prévue comme une mesure temporaire après l’épidémie de l’année dernière.

Ils incluent un certain nombre de conservateurs dits du «mur rouge» qui ont capturé une série de bastions travaillistes dans le Nord et les Midlands alors que Boris Johnson remportait la victoire aux élections générales de 2019.

Ils ont fait valoir qu’avec des restrictions de verrouillage exigées pendant bien plus longtemps que ce qui avait été initialement envisagé, les gens ont besoin d’un soutien continu pendant que l’économie commence à se redresser.

Hier, six députés conservateurs ont défié les whips du parti de voter pour une motion symbolique du travail demandant le maintien de l’augmentation.

Cependant, M. Sunak serait profondément réticent alors qu’il cherche à commencer à réparer les dommages causés aux finances publiques par la pandémie.

Dans une interview à la BBC, Dame Louise a déclaré que même si elle comprenait sa réticence à dire que «son chéquier est toujours ouvert», il devait considérer l’effet que cela aurait sur la vie des gens.

“Le Trésor doit prendre du recul et ne pas ressentir cette responsabilité constante de fermer les livres tout le temps et de se battre, de se battre et de se battre”, a-t-elle déclaré.

«Ils doivent prendre du recul et penser que si nous voulons vraiment reconstruire la Grande-Bretagne, quel type de politique économique devons-nous mettre en place pour… ne pas arracher les genoux des gens sous les yeux.

“Retirer ces 20 £ par semaine – c’est trop punitif, ce n’est pas la bonne chose à faire, et je pense qu’ils redeviennent la méchante partie.”

Dame Louise a déclaré que le pays avait été «déchiré en lambeaux» par la pandémie et a appelé les ministres à élaborer des plans pour faire face aux retombées.

«Les blessures qu’il inflige au pays sont bien plus profondes et plus grandes que tout ce que j’ai jamais vu de ma vie en ce qui concerne les gens ordinaires devant réclamer le crédit universel, les gens ordinaires devant se tourner vers les banques alimentaires, les gens ordinaires devenant sans abri», dit-elle m’a dit.

«Je pense que nous devrons avoir un grand plan pour faire face aux blessures infligées par cette pandémie une fois que tout le monde sera vacciné.

«Et je pense que le gouvernement doit porter son attention sur cela maintenant et ne pas le laisser avant l’été.»

Un rappel de TfL: les masques ne sont pas facultatifs

Mise à jour mondiale: Aujourd’hui marque le début d’une nouvelle aube pour l’Amérique

Quelques chiffres plus décevants ici:

