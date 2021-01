Hôtels de quarantaine pour les voyageurs – Comment pourraient-ils fonctionner?

Le gouvernement devrait révéler le résultat des discussions ministérielles sur l’imposition de mesures frontalières plus strictes pour protéger le pays contre la propagation de nouvelles variantes de coronavirus.

Il a été largement rapporté que cela pourrait inclure l’introduction d’hôtels de quarantaine où les voyageurs arrivant en Angleterre devront s’auto-isoler pendant un certain temps.

Une annonce officielle n’a pas encore été faite, mais voici un aperçu de la façon dont une telle politique pourrait fonctionner:

Quelles sont les règles susceptibles d’être?

Diverses options de quarantaine auraient été sur la table lorsque le Comité Covid-O du gouvernement s’est réuni hier.

Des sources de Whitehall ont suggéré que les ministres pourraient opter pour un système plus limité pour l’Angleterre, qui pourrait cibler les passagers arrivant de points chauds de coronavirus à haut risque.

La BBC a rapporté que les arrivées de la majeure partie de l’Afrique australe et d’Amérique du Sud, ainsi que du Portugal – en raison de nombreux vols en provenance du Brésil via sa capitale Lisbonne, devront s’isoler dans un hôtel pendant 10 jours.

Pourquoi d’autres mesures à la frontière sont-elles discutées?

La quarantaine à l’hôtel a été proposée comme un moyen de s’assurer que les gens suivent les règles d’auto-isolement relatives aux voyages internationaux et de se protéger contre l’arrivée de nouvelles variantes de coronavirus entrant dans le pays.

Au milieu des pressions importantes exercées sur le NHS, il existe des inquiétudes quant aux risques posés par les souches identifiées en Afrique du Sud et au Brésil.

Quelles sont les règles actuelles pour les arrivées au Royaume-Uni?

Les vols directs vers le Royaume-Uni depuis l’Afrique du Sud, le Brésil et le Portugal ont déjà été suspendus, mais les résidents britanniques ont été autorisés à revenir par des routes indirectes, puis à s’isoler chez eux.

Plus largement, toute personne entrant dans le pays depuis l’étranger, y compris les ressortissants britanniques qui rentrent chez eux, doit fournir la preuve d’un résultat négatif au test Covid-19 pris jusqu’à trois jours avant le départ.

Les voyageurs doivent également s’auto-isoler pendant 10 jours à leur arrivée, même s’ils ont été testés négatifs.

Une exemption de l’auto-isolement s’applique aux personnes se rendant en Angleterre depuis l’Irlande, les îles anglo-normandes ou l’île de Man.

En Angleterre, les voyageurs peuvent être en mesure de mettre fin à l’auto-isolement tôt s’ils paient pour un test privé de coronavirus.

Où les gens seront-ils mis en quarantaine?

On s’attend à ce que les voyageurs soient placés dans des hôtels, mais les détails sur les entreprises et les emplacements qui pourraient être utilisés ne sont pas connus.

La chaîne hôtelière Best Western Great Britain a déclaré qu’elle attendait un «feu vert» du gouvernement pour fournir «un isolement sûr et soigné de Covid aux voyageurs nécessitant une mise en quarantaine à l’hôtel».

Le directeur des hôtels, Andrew Denton, a déclaré qu’il était prêt à «intervenir» et à aider, la société ayant passé neuf mois à se préparer à mettre en place des politiques et des procédures sécuritaires pour le personnel et les clients.

Les voyageurs devront-ils payer leur hébergement en quarantaine?

Les rapports suggèrent que les arrivées en Angleterre devraient couvrir le prix de la mise en quarantaine dans les hôtels pendant 10 jours, ce qui leur coûterait potentiellement plus de 1000 £.

Quand la quarantaine de l’hôtel pourrait-elle commencer?

Cela dépendra de la rapidité avec laquelle la logistique pouvant accueillir des milliers d’arrivées peut être gérée.

Les rapports suggèrent que, avec de nombreux hôtels fermés en raison du faible nombre de voyageurs, la mise en œuvre de la politique pourrait prendre jusqu’à trois semaines.

Rob Paterson, directeur général de Best Western Great Britain, a déclaré qu’il pourrait se mobiliser «d’ici 24 à 48 heures» pour un hôtel actuellement ouvert, et «un peu plus longtemps» pour un hôtel fermé.

Pendant combien de temps les nouvelles règles de quarantaine seraient-elles en place?

L’ancien secrétaire à la Santé conservateur, Jeremy Hunt, a déclaré que les mesures devraient viser à «nous gagner suffisamment de temps», ajoutant: «Nous ne savons pas dans quels pays ces variantes apparaissent.»

Il a déclaré que le pays devait être «prudent» alors que les vaccins contre le coronavirus étaient déployés, mais qu’il espérait que de nouvelles mesures ne seraient que pour une «période temporaire».

Les règles similaires s’appliqueront-elles à l’Irlande du Nord, à l’Écosse et au Pays de Galles?

Les ministres d’Irlande du Nord devaient discuter de la question de la quarantaine lors d’une réunion de l’exécutif de Stormont mardi.

En Écosse, le vice-premier ministre John Swinney a déclaré que le gouvernement écossais «irait au moins aussi loin» que l’Angleterre pour renforcer les mesures de quarantaine.

Il n’y a actuellement aucune route directe vers le Pays de Galles pour les voyageurs internationaux, mais un porte-parole du gouvernement gallois a déclaré qu’ils s’attendaient à discuter des plans avec le gouvernement britannique plus en détail.

Qu’a dit l’industrie aéronautique?

Les dirigeants de l’industrie aéronautique ont mis en garde contre un impact «catastrophique» des mesures frontalières plus strictes, arguant qu’elles pourraient mettre en péril «des dizaines de milliers» d’emplois et d’entreprises qui dépendent de l’aviation.

