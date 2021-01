L

Les dirigeants du ondon appellent Boris Johnson à introduire de toute urgence des restrictions plus strictes contre les coronavirus ou risquer de mettre une «pression insoutenable» sur le NHS et les services publics.

Cela comprend la fermeture des lieux de culte. Ils ont également appelé le gouvernement à distribuer davantage de vaccins Covid à travers Londres, après qu’il est apparu que la capitale était perdante face au reste du pays.

Cela intervient alors que le Premier ministre est sur le point d’être interrogé par des députés de haut niveau sur le déploiement du vaccin, après avoir affronté le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer pendant les PMQ.

Le professeur Anthony Harnden déclare que des mesures telles que la distanciation sociale seront nécessaires «pour un certain temps encore»

Le vice-président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a déclaré à Sky News: «Nous devons être très clairs que la vaccination préviendra la maladie chez les individus, mais elle n’empêchera peut-être pas ces individus de se transmettre à d’autres.

«Donc, même si vous avez été vacciné, vous n’êtes peut-être pas complètement protégé vous-même, vous risquez de transmettre à d’autres, donc je pense que nous devrons prendre des précautions supplémentaires en termes de distanciation sociale, de porter des masques, pour un pendant encore. »

Il a ajouté: «Il y a de la lumière au bout du tunnel et certainement d’ici début mars, nous devrions voir une forte baisse des hospitalisations et des décès.»

Matt Hancock incapable de dire si le Royaume-Uni est au sommet de la dernière vague de cas de Covid

Pressé de nouveau si c’était le pic, il a déclaré à BBC Breakfast: «Eh bien, nous ne savons pas, nous publions les données tous les jours. J’espère que c’est le cas. Mais nous le regardons comme un faucon.

«Tous ceux qui regardent ce programme, nous pourrions tous faire notre part. Chaque fois que vous pensez: “Dois-je faire ça, devrais-je sortir pour cette raison, devrais-je rencontrer cette personne?” ce sont toutes ces décisions individuelles qui déterminent si ce virus continue de se propager et continue d’augmenter sa propagation. »

Le Dr Max Davie dit que le gouvernement doit mettre l’argent pour la nourriture dans les poches des familles

S’exprimant sur BBC Breakfast, il a ajouté: «C’est presque la troisième fois que nous gâchons les bases[sic] de fournir une nourriture décente aux enfants vulnérables.

«Ce n’est pas sorcier, il suffit de mettre l’argent dans les poches des familles pour qu’elles puissent acheter de la nourriture pour leurs enfants.»

Le Dr Davie a déclaré qu’il fallait une évolution vers un système de bons pour les familles afin qu’elles puissent acheter leur propre nourriture le plus rapidement possible et a ajouté: «Cela autonomisera les familles.»

Bruce Will est désolé pour une “ erreur de jugement ” après avoir été invité à quitter la pharmacie de Los Angeles pour ne pas porter de masque

La star de Die Hard a été invitée dimanche à quitter une pharmacie de Rite Aid à Los Angeles après être entrée sans se couvrir le visage, rapporte Page Six.

Le Dr Max Davie dit qu’il a été assez choqué de voir les photos de colis alimentaires fournis aux familles

Le Dr Davie, du Collège royal de pédiatrie et de santé infantile, a déclaré mercredi à BBC Breakfast: «J’ai été choqué, choqué d’abord par la quantité de nutriments contenus dans ces colis.

«C’est bien pour une semaine de collations, mais pour les enfants qui reçoivent des repas scolaires gratuits, souvent leur dîner scolaire est leur principale dose nutritionnelle de la journée et le transformer en haricots et en un peu de pain n’est pas vraiment suffisant.

«J’ai également été choqué que 30 quids de financement aient abouti à 5 £ de nourriture, je ne pouvais pas vraiment comprendre comment cela fonctionnait.

«C’est extrêmement dégoûtant et démoralisant pour les familles qui sont souvent en difficulté et à la limite de se faire dire ‘c’est ce que vous obtenez et prenez-le ou laissez-le, faites ce que vous pouvez avec’.

Le Dr Fancourt dit que la règle selon laquelle les gens enfreignent le plus est de rencontrer plus de gens qu’ils ne sont autorisés à l’extérieur

Elle a déclaré à BBC Breakfast: «Je pense que les gens pensent qu’ils ont cette protection supplémentaire contre le fait d’être à l’extérieur avec une augmentation de l’air et de la ventilation, ce qui est bien sûr vrai dans une certaine mesure, mais en fait, je pense que nous examinons maintenant ce nouveau virus nous devons être particulièrement prudents à ce sujet.

«Nous trouvons cela dans tous les groupes d’âge, donc ce n’est pas comme s’il y avait un groupe particulier qui est le plus susceptible d’enfreindre cette règle, mais je pense que c’est un groupe que les gens, s’ils cherchent à améliorer leurs propres comportements pour le moment, c’est vraiment bon d’essayer de se resserrer.

L’auteur principal d’une étude sur les règles de verrouillage et celles qui sont les plus susceptibles d’être enfreintes, affirme que «la conformité s’est améliorée»

Le Dr Daisy Fancourt, de l’Institut d’épidémiologie et de santé de l’UCL, a déclaré à BBC Breakfast: «Je pense que l’une des choses qui nous a le plus frappé est en fait la qualité de la conformité en ce moment.

«Nous avons constaté que la conformité s’améliorait de mois en mois et de semaine en semaine, et en fait, elle est maintenant revenue au même niveau qu’en mai dernier, alors même si nous entendons les histoires de transgresseurs de règles, la majorité de la population est en fait jouent vraiment leur rôle pour le moment.

Elle a déclaré que le non-respect des règles, comme la tenue de fêtes à la maison, n’est fait que par un pourcentage «très, très minime» de personnes.

«Ce que nous voyons un peu plus, ce sont les gens qui contournent ces règles, donc peut-être à la recherche d’échappatoires, ou qui repoussent légèrement les limites des règles, et bien sûr, c’est risqué car il s’agit d’un virus très compliqué et de certains de ces comportements qui peuvent nous avons peut-être réussi il y a quelques mois avec la dernière souche, nous ne sommes pas nécessairement en mesure de nous en sortir maintenant », a-t-elle déclaré.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que les colis alimentaires envoyés aux familles à faible revenu étaient «clairement inacceptables»

S’exprimant à propos des emballages alimentaires fournis par le fournisseur de services alimentaires éducatifs Chartwells, M. Hancock a déclaré: “L’entreprise s’est excusée et à juste titre. Les collègues du ministère de la Santé et des Affaires sociales ont été immédiatement sur ce point.

«Les colis alimentaires envoyés étaient clairement inacceptables. La force des médias sociaux est que nous avons pu le découvrir si rapidement. C’est un problème qui est en train d’être résolu. »

Il a ajouté: «Je suis vraiment heureux que nous puissions fournir ces repas et ce soutien aux gens.»

M. Hancock dit que le gouvernement étudie toutes les options et éventualités pour soulager les pressions sur les hôpitaux

Il a déclaré à Sky News: “Nous examinons toutes les différentes façons dont nous pouvons soulager ces pressions. Nous utilisons maintenant l’hôpital NHS London Nightingale, qui est là comme un secours.

«Nous examinons toutes les options.»

M. Hancock: “Nous ne maintiendrons pas les restrictions en place un instant de plus que nécessaire”

Parlant du moment où les restrictions de verrouillage seront levées, M. Hancock a déclaré: «À ce moment-là, nous sommes sur la bonne voie pour offrir ce programme de vaccination aux quatre groupes les plus vulnérables qui sont les plus vulnérables à Covid d’ici le 15 février.»