Les niveaux devraient être renforcés pour sauvegarder les gains réalisés lors du verrouillage national, mais il est entendu que le couvre-feu controversé de 22 heures sur les pubs et les restaurants sera modifié dans le cadre du nouveau système.

Cela intervient alors que le maire de Manchester, Andy Burnham, a exhorté le gouvernement à ne pas tout laisser tomber à Noël. Au lieu de cela, il a appelé à une «approche régulière» qui allégerait la pression sur le NHS en janvier.

Suivez nos mises à jour en direct ci-dessous.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1606033348

Le gouvernement supprimera le couvre-feu de 22 heures sous de nouvelles restrictions

Les trois niveaux devraient être renforcés pour sauvegarder les gains réalisés pendant le verrouillage national, mais il est entendu que le couvre-feu controversé de 22 heures sur les pubs et les restaurants sera modifié dans le cadre du nouveau système.

Le Premier ministre devrait dire que, alors que les dernières commandes doivent être passées à 22 heures, les gens auront une heure supplémentaire pour finir leur nourriture et leurs boissons avec des heures d’ouverture prolongées jusqu’à 23 heures.

Le Cabinet devrait discuter et approuver le plan dimanche avant que M. Johnson ne l’annonce au Parlement le lendemain.

1606033260

Les dates de l’Open d’Australie seront fixées “ dès que possible ” dans l’incertitude de Covid

Les organisateurs de l’Open d’Australie espèrent finaliser les dates des tournois «dès que possible» au milieu des spéculations que l’événement de janvier pourrait être déplacé en février ou mars.

Les restrictions de quarantaine actuelles de Covid-19 en Australie rendraient la tenue du premier Grand Chelem de 2021 dans son créneau prévu du 18 au 31 janvier sur le plan logistique.

À l’heure actuelle, les joueurs devraient être mis en quarantaine pendant deux semaines à leur arrivée en Australie, tandis que l’État de Victoria ne leur permettrait pas d’entrer avant le 1er janvier.

Cela aurait un impact important sur les tournois d’échauffement et la capacité générale des joueurs à s’entraîner et à se préparer.

1606033206

Le Japon enregistre des cas records pour la quatrième journée consécutive

Le décompte quotidien des cas confirmés de Covid-19 au Japon a atteint un record pour le quatrième jour à 2508, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le Japon a connu jusqu’à présent moins de 2000 décès liés aux coronavirus, évitant ainsi le bilan des pays les plus durement touchés. Mais les craintes grandissent à propos d’une autre vague.

Une vague de critiques de la part des législateurs de l’opposition et du public a critiqué le gouvernement pour avoir été trop lent à arrêter sa campagne touristique «GoTo», qui encourageait les voyages et les restaurants avec des réductions.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a annulé samedi la campagne, mais seulement après que de nombreuses personnes aient déjà réservé un voyage pour un week-end de Thanksgiving de trois jours au Japon.

Les aéroports et les restaurants sont bondés. Certains disent que le gouvernement aurait dû offrir de payer pour les annulations, ou intensifier les tests de coronavirus à la place, si l’objectif est de maintenir l’économie en marche au milieu d’une pandémie.

Des tutoriels circulent en ligne sur la bonne façon de manger et de boire dans les restaurants tout en portant des masques.

1606032536

Le PM «devrait utiliser le temps de manière isolée pour corriger le schéma»

La chancelière fantôme Anneliese Dodds a déclaré à la BBC que Boris Johnson devrait utiliser son temps de manière isolée pour réparer le système.

Elle a déclaré: «De nombreuses personnes seront étonnées de constater que les personnes utilisant l’application Covid-19 ne peuvent pas accéder à l’assistance pour s’auto-isoler, même si elles sont éligibles au paiement.»

Les directives du gouvernement sur le programme indiquaient: «Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour déterminer s’il sera possible de bénéficier de ce paiement, en gardant à l’esprit que les utilisateurs de l’application restent anonymes.»

Katie Martin, de Citizens Advice, a déclaré au diffuseur: «En fin de compte, les gens sont souvent confrontés à un choix impossible.

«Ils prennent un gros coup sur leurs revenus s’ils ne peuvent pas travailler à domicile et ils ont besoin de s’isoler, mais ils ont toujours leurs factures à payer, leurs courses à faire, leurs enfants à s’occuper.

1606032385

Le gouvernement est invité à étendre les subventions de soutien à l’isolement

Les personnes invitées à rester à la maison par l’application NHS font face à un «choix impossible» en raison de critères d’éligibilité différents pour les subventions de soutien à l’auto-isolement, prétend-on.

Les travailleurs à faible revenu invités à s’auto-isoler par NHS Test and Trace en Angleterre ont potentiellement droit à un paiement de soutien de test et de traçage, mais le même argent n’est pas disponible pour les personnes contactées via l’application NHS Covid.

Le paiement de 500 £ a été introduit à la fin du mois de septembre et est destiné aux personnes à faible revenu qui ne peuvent pas travailler à domicile et qui ont perdu des revenus en raison de leur isolement.

Les personnes chargées d’isoler par Test and Trace reçoivent un code qu’elles peuvent citer dans une demande de subvention de leur conseil local.

Mais ceux qui ont été invités à isoler via l’application et qui n’ont pas été contactés par Test and Trace ne peuvent pas prétendre au programme.