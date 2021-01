Le nombre de personnes qui ont déjà eu leurs coups, y compris les plus de 80 ans et le personnel du NHS, devrait dépasser quatre millions lundi, alors que les coups sont déployés dans les deux prochains groupes prioritaires.

Les appels au crédit universel du travail critiqués comme un “ coup politique ” par le ministre

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que le vote du Labour pour s’opposer à la réduction prévue du crédit universel est un «coup de grâce politique».

Il a déclaré à Sky News: «Il est malheureux que le parti travailliste ait choisi un coup politique.

«Ce débat d’aujourd’hui n’a pas d’impact réel sur le résultat pour ces familles, à part un petit coup politique pour les travaillistes.»

Vaccinations 24/7 à commencer d’ici la fin du mois

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que les vaccinations de 24 heures seraient testées dans les hôpitaux de Londres d’ici la fin du mois de janvier.

Il a déclaré à Sky News: «Nous allons piloter la vaccination de 24 heures, le NHS va le piloter dans les hôpitaux de Londres et nous verrons comment nous l’élargirons.»

Pressé de savoir quand les pilotes commenceront, il a déclaré: «D’ici la fin janvier, absolument.»

Mais il a dit que la vaccination de 8 h à 20 h «fonctionne beaucoup plus commodément pour ceux qui ont plus de 80 ans, puis à mesure que vous descendez des tranches d’âge, il devient beaucoup plus pratique pour les gens d’y aller tard le soir et tôt le matin».

Il a soutenu l’objectif d’offrir un premier coup à tout le monde d’ici septembre comme «réalisable» et a déclaré que les plus de 70 ans se voient actuellement offrir des premiers coups dans les zones uniquement où «la majorité» des plus de 80 ans ont eu leur premier coup.

Voici quelques bonnes nouvelles indispensables:

L’incompétence de Gavin Williamson a laissé les enfants affamés – Labour

Les enfants ont faim à cause de «l’incompétence» de Gavin Williamson en tant que secrétaire à l’Éducation, a déclaré le Parti travailliste, avant un débat aux Communes sur la fourniture de repas scolaires gratuits.

La secrétaire à l’éducation de l’ombre, Kate Green, a accusé son homologue d’avoir laissé tomber ses parents «à maintes reprises».

Le parti travailliste utilisera un débat de la journée de l’opposition aux Communes cet après-midi pour dire que les familles éligibles devraient avoir la garantie de recevoir la valeur totale des repas scolaires gratuits tout au long de l’année, y compris pendant les vacances.

Le débat intervient après le tollé public la semaine dernière, lorsque des images de boîtes pour enfants contenant seulement 4 £ ou 5 £ de nourriture destinées à durer une semaine ont été partagées en ligne.

Le Premier ministre Boris Johnson a qualifié les colis d’insulte aux familles qui les avaient reçus, tandis que le ministre de l’Intérieur Priti Patel a déclaré qu’ils étaient «inacceptables».

Le gouvernement a été confronté à une nouvelle controverse au sujet des directives publiées sur le site Web du ministère de l’Éducation indiquant que les écoles n’ont pas besoin de fournir de colis ou de bons pendant la pause de février.

Au lieu de cela, il a déclaré que les familles éligibles à des repas scolaires gratuits seraient soutenues par le programme de subventions d’hiver Covid du gouvernement géré par les conseils.

Les travaillistes exhorteront les députés à voter pour garantir que les enfants recevront la pleine valeur des repas scolaires gratuits – y compris pendant les vacances de février – pendant le débat de lundi.

Mme Green a déclaré: «Gavin Williamson a créé un catalogue du chaos sur les repas scolaires gratuits.

«À maintes reprises, il a laissé tomber les parents qui essayaient désespérément de mettre de la nourriture sur la table et les enfants qui avaient faim à cause de son incompétence.

«Il doit garantir que les enfants recevront des repas scolaires gratuits pendant la moitié du mois de février et faire confiance aux parents en leur donnant de l’argent pour les repas scolaires gratuits afin que leurs enfants n’aient pas faim.

«Les députés conservateurs auront la possibilité de voter avec les travaillistes aujourd’hui pour enfin donner aux familles le soutien dont elles ont besoin pour traverser cette crise.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Comme ce fut le cas à Noël, les familles vulnérables continueront de recevoir des repas et de l’aide pour d’autres produits essentiels tels que l’énergie et les factures pendant la moitié du mois de février via les conseils via le programme Covid Winter Grant de 170 millions de livres sterling lancé l’année dernière.

«Notre orientation est claire: les écoles offrent des repas scolaires gratuits aux élèves éligibles pendant la période scolaire pendant que les enfants apprennent. Au-delà de cela, le gouvernement a mis en place un soutien plus large pour soutenir les familles et les enfants grâce aux milliards de livres d’aide sociale que nous avons mis à disposition.

(Le secrétaire à l’éducation, Gavin Williamson, a déclaré que les écoles ouvriraient selon une approche échelonnée / PA) 1610953116

Mise à jour mondiale: l’économie chinoise croît malgré Covid

L’économie chinoise a augmenté de 2,3% en 2020, alors que la reprise de la pandémie de coronavirus s’est accélérée tandis que les États-Unis, l’Europe et le Japon luttaient contre des poussées de maladies.

La croissance au cours des trois mois se terminant en décembre est passée à 6,5% par rapport à un an plus tôt par rapport aux 4,9% du trimestre précédent, selon les données officielles publiées aujourd’hui.

Début 2020, l’activité s’est contractée de 6,8% au premier trimestre, alors que le Parti communiste au pouvoir a pris la décision sans précédent de fermer son économie pour lutter contre le virus.

Le trimestre suivant, la Chine est devenue le premier grand pays à croître à nouveau avec une expansion de 3,2% après que le parti eut déclaré sa victoire sur le virus en mars et autorisé la réouverture des usines, des magasins et des bureaux.

L’économie «s’est rétablie régulièrement» et «le niveau de vie a été assuré avec force», a déclaré le Bureau national des statistiques dans un communiqué, ajoutant que les objectifs de développement du parti au pouvoir étaient «mieux réalisés que prévu», mais aucun détail n’a été fourni.

L’année 2020 a été la croissance la plus faible de la Chine depuis des décennies et inférieure au creux récent de 3,9% en 1990 après la répression d’un mouvement pro-démocratie, bien qu’elle ait été bien en avance sur les États-Unis et d’autres grandes économies.

Pékin n’a pas encore annoncé de croissance pour 2020, mais tous sont sur la bonne voie pour afficher une contraction de l’activité sur une année complète avant le déploiement des vaccins et le retour à la normale du commerce.

La Chine a réimposé le contrôle des voyages dans certaines régions après une série de cas ce mois-ci, mais la majeure partie du pays n’est pas touchée.

La croissance a été favorisée par la demande mondiale de masques de fabrication chinoise et d’autres fournitures médicales.

Les exportations ont augmenté de 3,6 pour cent l’an dernier malgré une guerre tarifaire avec Washington. Les exportateurs ont pris des parts de marché à des concurrents étrangers qui étaient toujours confrontés à des restrictions antivirus.

Le Fonds monétaire international et les prévisionnistes du secteur privé s’attendent à ce que la croissance économique continue d’augmenter cette année pour dépasser 8%.

Les dépenses de détail se sont contractées de 3,9% par rapport à 2019, mais ont augmenté de 4,6% en décembre par rapport à un an auparavant, la demande ayant repris. Les dépenses de consommation sont revenues au-dessus des niveaux de l’année précédente au cours du trimestre se terminant en septembre.

Les ventes en ligne de biens de consommation ont augmenté de 14,8% alors que des millions de familles à qui l’on a ordonné de rester à la maison se sont tournées vers les achats d’épicerie et de vêtements en ligne.

La production des usines a augmenté de 2,8% par rapport à 2019. Les données antérieures ont montré que l’activité s’accélérait vers la fin de l’année. La production a augmenté de 7,3 pour cent en décembre.

(Des gens visitent un marché de rue à Wuhan près d’un an après l’épidémie mondiale de coronavirus / REUTERS) 1610952815

Le gouvernement fait face à des appels pour étendre le crédit universel

Les travaillistes soulèveront la question pour débattre aux Communes aujourd’hui:

Des statistiques plus décevantes ici:

1610952702

Voici les derniers chiffres pour le Royaume-Uni, alors que la bataille contre cette pandémie fait rage malgré l'optimisme des vaccins:

1610952628

Nous commençons par un regard sur quelques-unes des meilleures histoires d’hier soir et de ce matin, avec les nouveaux développements passionnants de jab: