B

oris Johnson a annoncé samedi que Londres et d’autres régions du sud-est se dirigent vers un nouveau niveau 4 encore plus strict alors que les scientifiques ont confirmé que la nouvelle variante du coronavirus se propageait plus rapidement.

“Je sais à quel point les gens investissent en émotion à cette période de l’année et à quel point il est important, par exemple, que les grands-parents voient leurs petits-enfants, que les familles soient ensemble”, a déclaré M. Johnson lors du briefing de Downing Street. Il a ajouté que le gouvernement «Doit et sera guidé par la science».

Le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a déclaré plus tôt que le Royaume-Uni avait maintenant informé l’Organisation mondiale de la santé qu’il avait conclu que la souche mutante pouvait se propager plus rapidement.

Le gouvernement “ envisage une restriction de voyage à Londres et dans le sud-est ” alors qu’une plus grande partie de l’Angleterre se réveille dans les restrictions de niveau 3

Boris Johnson a déclaré qu’il “regrettait amèrement” les nouvelles règles entrées en vigueur dimanche. On lui a présenté des données sur une nouvelle souche de coronavirus qui se propage rapidement à Londres et dans le sud-est. Le professeur Sir Mark Walport a déclaré que la nouvelle souche semble “se transmettre plus facilement”. . »Le PM a indiqué qu’il envisageait une interdiction de voyager entre les zones« hautement contagieuses »du sud-est et le reste du Royaume-Uni.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1608400699

Le directeur général du British Retail Consortium déclare que l’impact du niveau 4 sera «sévère» avec des milliers d’emplois menacés

Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré: «Nous reconnaissons que le gouvernement a des décisions difficiles à prendre et que la situation avec la pandémie évolue très rapidement, mais c’est une nouvelle extrêmement regrettable.

«Les détaillants ont investi des centaines de millions de livres pour rendre les magasins sécurisés par Covid pour les clients et le personnel, et les conseils de Sage ont déclaré tout au long que la fermeture de magasins non essentiels avait un impact minimal sur la propagation du virus.

«Les conséquences de cette décision seront graves. Pour les entreprises, l’approche stop-start du gouvernement est profondément inutile – cette décision intervient seulement deux semaines après la fin du dernier lock-out national et en plein milieu du pic des échanges dont beaucoup dépendent pour alimenter leur reprise.

«Face à cette nouvelle – et à la perspective de perdre 2 milliards de livres sterling de chiffre d’affaires par semaine pour la troisième fois cette année – de nombreuses entreprises seront en grande difficulté et plusieurs milliers d’emplois pourraient être menacés.

«Le gouvernement devra offrir un soutien financier supplémentaire pour aider ces entreprises à se remettre sur pied – une extension de l’allégement des tarifs commerciaux en 2021 est le meilleur point de départ.»

1608400646

Lequel? Un expert des droits des consommateurs affirme que les nouvelles restrictions entraîneront «des déplacements et des perturbations massifs»

Adam French de qui? a déclaré: «Ces nouvelles restrictions entraîneront des perturbations massives dans les voyages et le chaos, laissant les plans festifs de nombreux peuples en lambeaux.

«Si vous avez déboursé de l’argent pour un billet de train et que vous devez rester sur place, vous devriez pouvoir annuler le voyage et récupérer votre argent.

«Les opérateurs ferroviaires doivent être aussi accommodants que possible en donnant aux passagers la possibilité d’utiliser des billets ou en leur émettant des remboursements s’ils ne peuvent pas voyager à un autre moment.»

1608400982

Nicola Sturgeon déclare que l’interdiction de voyager est essentielle pour empêcher qu’une «nouvelle souche n’entre dans le pays»

Nicola Sturgeon a déclaré: «Afin de réduire le risque de [coronavirus] étant importée en Écosse, nous avons l’intention de maintenir une interdiction stricte de voyager entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni.

«Malheureusement, et j’en suis vraiment désolé, cette interdiction restera en vigueur pendant toute la période des fêtes.

«Nous ne pouvons tout simplement pas risquer davantage de cette nouvelle souche entrant dans le pays si nous pouvons l’éviter.

«Cela signifie que les Ecossais ne visitent pas d’autres régions du Royaume-Uni, et vice versa.

«Les voyages transfrontaliers à toutes fins sauf les plus essentielles ne sont pas autorisés.»

1608400936

Nicola Sturgeon annonce une «interdiction stricte de voyager» pendant la période des fêtes

L’assouplissement des restrictions du mélange domestique à l’intérieur ne s’appliquera que le jour de Noël et toute l’Écosse sera placée dans des restrictions de niveau 4 à partir du lendemain de Noël.

Les restrictions seront réexaminées après deux semaines, a déclaré Mme Sturgeon.

1608400575

La députée conservatrice de Chatham & Aylesford, qui entrera au niveau 4, se dit qu’elle se sent personnellement déçue

Tracey Crouch a tweeté: «Je me sens assez déprimée (personnellement et professionnellement) à propos des restrictions plus strictes annoncées cet après-midi, mais je comprends aussi pourquoi cela s’est produit.

1608399795

Le Pays de Galles entrera dans le verrouillage national à partir de minuit alors que les plans festifs annulés pour tout sauf le jour de Noël

M. Drakeford a déclaré que la situation était «incroyablement grave» et que la diffusion de la nouvelle variante Covid-19 signifiait que les restrictions strictes de verrouillage seraient avancées à minuit samedi.

1608399314

Le directeur général de Night Time Industries Association, déclare que le secteur de l’hôtellerie a «perdu toute confiance» dans la stratégie gouvernementale de lutte contre Covid-19

Michael Kill a déclaré: «La fermeture et la réouverture incessantes d’entreprises coûtent des centaines de milliers de livres aux propriétaires et, associées à la prise de décision erratique autour des restrictions, détruisent rapidement la capacité du secteur à rebondir.

«Des milliers d’entreprises et d’employés ont soutenu la campagne de santé publique du gouvernement contre Covid, créant des environnements sûrs et réglementés où les gens peuvent socialiser. Ce fardeau financier et cet engagement n’ont été reconnus que de bout en bout, avec des mesures de soutien non substantielles pour rembourser la confiance dans le secteur.

«Il y a de l’incrédulité et de la colère dans le secteur du fait que le gouvernement n’ait pas prévu l’impact des transmissions en maintenant le commerce de détail, l’éducation et d’autres secteurs ouverts pendant une période aussi délicate de la crise.

«Si le Premier ministre souhaite que les secteurs les plus durement touchés continuent de soutenir le gouvernement dans sa stratégie de santé publique contre Covid, il doit alors indemniser pleinement les entreprises pour leurs pertes et mettre en place une stratégie de sortie solide pour regagner la confiance de l’industrie.»

1608398731

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré que les chefs de la fiducie voulaient des restrictions strictes pour réduire les taux d’infection

“Ces changements étaient inévitables étant donné la rapidité avec laquelle les taux d’infection ont augmenté à Londres, dans le sud-est et dans certaines parties de l’est de l’Angleterre en raison de la nouvelle variante”, a-t-il déclaré.

«Les dirigeants de la confiance ont toujours demandé que les restrictions soient aussi strictes que nécessaire pour réduire les taux d’infection.

«Il est donc juste que le Gouvernement ait agi rapidement pour éviter d’importants décès supplémentaires et des niveaux de dommages importants.»

1608398239

Le Pays de Galles sera placé sous les restrictions de verrouillage de niveau 4 d’alerte à partir de minuit ce soir

Le premier ministre Mark Drakeford a déclaré que le schéma de transmission à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, lié à la nouvelle variante du coronavirus, est “remarquablement cohérent avec l’accélération rapide de la transmission au Pays de Galles” ces dernières semaines.

Dans un communiqué, M. Drakeford a déclaré que les dernières preuves suggéraient que la nouvelle souche était présente «dans tout le Pays de Galles» et que cela nécessitait une «réponse immédiate».

Le cabinet du gouvernement gallois s’est réuni samedi pour discuter du «nouveau développement inquiétant de la pandémie», ainsi que des conseils de conseillers médicaux et scientifiques de haut niveau, y compris l’impact sur le NHS du Pays de Galles.

«La situation est incroyablement grave. Je ne peux pas exagérer cela », a déclaré M. Drakeford.

«Nous sommes donc parvenus à la difficile décision d’avancer les restrictions de niveau d’alerte 4 pour le Pays de Galles, conformément aux mesures prises à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

“Ces nouvelles restrictions entreront en vigueur à partir de minuit ce soir plutôt que pendant la période de Noël.”

1608398110

Keir Starmer dit que le leadership du Premier ministre n’apporte que «confusion et indécision»

Le dirigeant travailliste a déclaré sur Twitter: “En cette période de crise nationale, le peuple britannique veut un leadership clair et décisif.”