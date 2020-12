T

e programme de vaccination à plus grande échelle de l’histoire britannique commencera demain matin lorsque les premiers vaccins contre les coronavirus seront administrés.

Cela intervient alors que de nouveaux chiffres ont révélé l’étendue des «économies excédentaires» accumulées par les Britanniques pendant les verrouillages nationaux, alors que le public est poussé à l’économie en éclaboussant une partie de cet argent.

Le fait de rester à la maison pendant des mois a fait grimper le taux d’épargne des ménages à un niveau record de 29,1% au deuxième trimestre de cette année – un montant d’environ 100 milliards de livres sterling – a révélé aujourd’hui l’Office for National Statistics.

Afficher les dernières mises à jour 1607335477

Plmouth révélé comme tremplin de lancement du vaccin Covid:

Le ministre des Vétérans et député de Plymouth, Johnny Mercer, vient de tweeter: «Une énorme nouvelle ce matin selon laquelle Plymouth sera l’un des premiers pays du Royaume-Uni à commencer à déployer le vaccin contre Covid.»

Il a ajouté: «Je participerai jeudi à un essai clinique de phase 3. Si vous pensez que l’un de mes comportements est étrange, faites-le moi savoir. “

1607335035

1607334662

Mise à jour de l’entreprise: la perte de Ted Baker a plus que triplé après que Covid frappe

Ted Baker a vu sa perte plus que tripler alors que Covid-19 a retiré une grande partie des ventes.

Le détaillant de mode haut de gamme a déclaré que sa perte avant impôts avait atteint 86,4 millions de livres sterling au cours des six mois précédant le début du mois d’août, contre une perte de 23 millions de livres un an plus tôt.

Cela s’est produit lorsque les revenus ont chuté de plus de 45,9%, alors que les gouvernements du monde entier imposaient des restrictions aux échanges en raison de la pandémie de coronavirus.

«Cette période a été sans précédent pour Ted Baker», a déclaré la directrice générale Rachel Osborne.

Ted Baker était déjà aux prises avec des pertes avant que Covid ne frappe.

Le détaillant avait fait l’objet d’un examen minutieux par les médias après que des allégations aient émergé selon lesquelles le fondateur puis directeur général, Ray Kelvin, s’était comporté de manière inappropriée envers le personnel.

M. Kelvin a démissionné de ses fonctions à la suite des allégations.

Son départ a également été suivi d’une refonte du cabinet, qui a constaté des irrégularités comptables dans ses livres.

Mme Osborne a déclaré que, malgré les conditions difficiles, «les résultats intermédiaires d’aujourd’hui montrent clairement à la fois l’impact de la pandémie de Covid-19 et les mesures que nous avons prises pour réinitialiser l’entreprise».

(Ted Baker luttait déjà avant que Covid ne frappe. / .) 1607334123

Un sombre regard sur ce matin gris et brumeux …

1607333148

Mise à jour sur l’économie: le prix moyen des logements au Royaume-Uni a augmenté de plus de 15000 £ depuis juin – indice

Le prix moyen des logements au Royaume-Uni a augmenté de plus de 15 000 £ entre juin et novembre – marquant la plus forte croissance sur cinq mois depuis 2004, selon un indice.

Cela pourrait signifier que certains acheteurs qui se précipitent pour profiter d’un congé de droit de timbre pourraient finir par payer plus en raison de la rapidité de la croissance des prix des logements qu’ils ne gagneraient en économies de droits de timbre.

La valeur typique des propriétés a atteint 253 243 £ en novembre, selon Halifax.

Ce chiffre était de 7,6% supérieur à celui d’un an plus tôt, soit la plus forte croissance annuelle depuis juin 2016.

Sur une base mensuelle, les prix des logements en novembre étaient 1,2 pour cent plus élevés qu’en octobre.

En juin, le prix moyen des logements au Royaume-Uni était de 237 834 £.

Russell Galley, directeur général, Halifax, a déclaré: «Les prix des maisons ont augmenté de plus de 1% en novembre, ajoutant près de 3 000 £ au coût d’une maison britannique typique.

«À un peu plus de 253 000 £, le prix moyen de l’immobilier a augmenté de plus de 15 000 £ depuis juin.

«En termes de pourcentage, cela équivaut à 6,5% – le plus fort gain quinquennal depuis 2004.

«Avec des approbations de prêts hypothécaires à un sommet de 13 ans, le marché actuel continue d’être façonné par un désir de plus d’espace, le passage des zones urbaines aux zones rurales et les indications d’une tendance à plus de travail à domicile à l’avenir.

«Et si les données du secteur montrent que les ventes convenues et les nouvelles instructions de vente sont tombées à leur plus bas niveau des cinq derniers mois, les deux restent à des niveaux historiquement élevés et bien au-dessus des normes saisonnières.»

Un congé du droit de timbre, qui se termine le 31 mars 2021, fait partie des facteurs qui alimentent l’activité du marché immobilier.

1607333051

Kate et William ont partagé un merci festif spécial aux travailleurs des transports:

Le duc et la duchesse de Cambridge ont écrit un message personnel de remerciement aux travailleurs des transports sur un panneau d’information du service du métro de Londres avant de se lancer dans leur visite du train royal.

Le palais de Kensington a partagé des images de l’avis à la gare d’Euston et de Kate écrivant les mots et William le signant.

Le message disait: «Merci à tous les travailleurs des transports partout dans le monde pour avoir fait bouger le pays tout au long de cette année difficile.

«Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël!

«Catherine et William.»

1607332592

Le vaccin Covid pourrait être transporté par avion au Royaume-Uni si le Brexit détruit les ports – Ministre

Des millions de doses de vaccin Covid pourraient être transportées par avion vers le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, a averti un ministre.

“Nous avons mis en place de vastes plans pour assurer la protection de nos vaccins, qui est absolument le produit prioritaire”, a déclaré James Cleverly à Sky News ce matin.

“Nous avons examiné l’utilisation des vols non commerciaux, nous avons mis en place des arrangements aux frontières.”

Les approvisionnements du jab Pfizer / BioNTech ont commencé à débarquer sur les côtes britanniques depuis le site de fabrication de Pfizer en Belgique.

Au total, le gouvernement a commandé 40 millions de doses de vaccin, suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes. On s’attend à ce qu’environ 800 000 doses soient disponibles au cours de la première semaine.

Les transports entre la Grande-Bretagne et l’Europe continentale risquent d’être gravement perturbés si un accord commercial avec l’UE n’est pas conclu avant l’expiration des dispositions transitoires à la fin de l’année.

M. Cleverly a déclaré que le vaccin passerait quelles que soient les circonstances.

“Le vaccin est le produit prioritaire en termes d’amener quoi que ce soit au Royaume-Uni”, a-t-il déclaré à la BBC.

Il a dit que l’armée pouvait être utilisée et qu’un pont aérien était inclus dans les plans “entre autres choses”. Un accord commercial entre les deux parties reste dans la balance.

1607331309

S’assurer que les gens reçoivent un deuxième vaccin Covid sera un “ défi majeur ” – infirmière en chef

Helen Donovan, responsable professionnelle de la santé publique au Collège royal des sciences infirmières, a déclaré que s’assurer que les gens reçoivent leur deuxième dose du vaccin Pfizer sera un «défi majeur» dans le programme de vaccination.

Elle a déclaré à BBC Breakfast: «Eh bien, la chose clé que nous savons des autres programmes de vaccination est de s’assurer que les gens reviennent pour cette deuxième dose et de s’assurer que nous en tenons compte dans les rendez-vous que les gens reçoivent, car c’est un écart d’un jour entre la première dose et la deuxième dose du vaccin.

«Je pense donc que c’est le principal défi.»

1607331088

Les cartes de vaccination Covid vont bientôt “ débloquer des vies ” à travers le Royaume-Uni …

1607330581

Rappelez-vous: un animal de compagnie est pour la vie, pas seulement pour le verrouillage

La pandémie de coronavirus a conduit des milliers de personnes à «paniquer en achetant des animaux de compagnie pour leur compagnie», a averti une organisation caritative de premier plan pour le bien-être des animaux.

Battersea, qui héberge des chiens et des chats à travers Londres et les Home Counties, s’est dit préoccupé par l’impact à long terme de la crise de Covid-19 sur le monde animal, après que des recherches aient suggéré que près d’un tiers des nouveaux propriétaires d’animaux de compagnie ont acheté un animal. sur impulsion »dans ou autour du verrouillage.

Dans son rapport – L’impact de Covid-19 sur le bien-être des animaux de compagnie au Royaume-Uni – la directrice générale de Battersea, Claire Horton, a averti: «Les implications sur le bien-être animal résultant de cette année de défis extrêmes pourraient être profondes.

L’organisme de bienfaisance a constaté que 31% des 2000 propriétaires de chiens et de chats interrogés avaient acquis un nouvel animal pendant le verrouillage national, bien qu’ils n’aient pas envisagé de le faire auparavant.

Et il a également prédit que le nombre de chiens indésirables abandonnés comme errants au cours des cinq prochaines années pourrait augmenter d’environ 27%, sur la base des données des récessions économiques précédentes.

Le rapport indique: «L’achat impulsif d’animaux de compagnie dans des conditions de confinement est susceptible de créer des problèmes de bien-être à long terme pour ces animaux.

«Les préoccupations comprennent les problèmes de comportement découlant des opportunités limitées de socialisation pendant le verrouillage, les regrets après le verrouillage d’avoir acheté un chiot et la vente plus sans scrupules de chiots mineurs et mal élevés, ce qui entraînera de graves problèmes de santé à l’avenir.

«De nombreux membres de cette cohorte sont susceptibles d’être abandonnés ou abandonnés car leurs propriétaires deviennent incapables de faire face – en particulier en raison de problèmes de comportement qui se développent après des périodes de verrouillage.»

(Des centaines de personnes ont acheté des animaux de compagnie cette année même s’ils n’ont jamais manifesté d’intérêt avant Covid / @Moosingaround)