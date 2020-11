C

Le hancelier Rishi Sunak a mis en garde contre des «sacrifices difficiles à venir» malgré la promesse d’un déploiement massif de vaccins en décembre.

M. Sunak a déclaré à la conférence conservatrice écossaise que les «sacrifices» que nous avons consentis «resteront durs pendant un certain temps». Il a ajouté que la reconstruction de l’économie après le coronavirus nécessitera le même «effort collectif» que vaincre le virus

Les documents, consultés par le Health Service Journal (HSJ), suggèrent apparemment que tous les adultes d’Angleterre – de tout âge – pourraient commencer à être vaccinés contre Covid-19 avant la fin du mois de janvier, si les fournitures le permettent.

Cela vient après que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré vendredi lors de la conférence de presse de Downing Street que si l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) approuve un vaccin, le déploiement pourrait commencer en décembre.

Mises à jour en direct

37 morts de plus pour l’Écosse

Le gouvernement écossais a annoncé 37 décès supplémentaires dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures alors que des restrictions de niveau 4 ont été mises en place dans 11 autorités locales.

Les cas positifs ont également augmenté de 887, augmentant le taux de positivité à 5,9%.

Au total, 3496 personnes sont décédées après avoir été testées positives pour le virus au cours des 28 jours précédents, tandis que 87 517 cas positifs ont été signalés en Écosse depuis le début de la pandémie.

Le NHS Lanarkshire a enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas avec 246, suivi par Greater Glasgow et Clyde et Lothian avec 234 et 140 respectivement.

Il y a 1234 personnes à l’hôpital confirmées porteuses du virus, soit une augmentation de 22 en 24 heures.

Parmi ces patients, 88 sont en réanimation, soit une augmentation de trois.

316 décès à l’hôpital de plus en Angleterre

316 autres personnes testées positives pour le coronavirus sont décédées à l’hôpital en Angleterre, ce qui porte le nombre total de décès confirmés signalés dans les hôpitaux à 38112, a déclaré samedi le NHS England.

Les patients étaient âgés de 28 à 102 ans. Tous sauf cinq, âgés de 64 à 96 ans, avaient des problèmes de santé sous-jacents connus.

Les décès ont eu lieu entre le 3 juin et le 20 novembre.

Vingt-deux autres décès ont été signalés sans résultat positif au test Covid-19.

Le gouvernement a été exhorté à ne pas se laisser aller à Noël

Le maire de Manchester, Andy Burnham, a appelé à des mesures proportionnées.

L’Université Queen’s de Belfast lance un test rapide de Covid-19 pour les étudiants

L’Université Queen’s de Belfast a lancé un programme de test rapide Covid-19 pour les étudiants.

Queen’s est le premier endroit en Irlande du Nord à effectuer des tests asymptomatiques à grande échelle et la troisième université du programme à l’échelle du Royaume-Uni.

Les tests à Queen’s soutiendront les étudiants qui espèrent rentrer chez eux pour Noël, avec des résultats attendus dans une heure.

Le vice-chancelier, le professeur Ian Greer, a déclaré que l’université souhaitait être impliquée dans le nouveau programme d’interventions de test (NTI).

«Lorsque nous avons été approchés pour participer à cette NTI pour aider à informer les efforts plus larges, nous avons tenu à être impliqués», a-t-il déclaré.

«Nous espérons que le programme aidera les autorités sanitaires à développer la meilleure approche en matière de tests de masse, tout en nous aidant à réduire les cas de virus dans notre communauté universitaire et à le protéger pour notre personnel et nos étudiants.»

Dix autres personnes en Irlande du Nord meurent de Covid-19

Dix autres personnes atteintes de Covid-19 sont décédées en Irlande du Nord, a déclaré le ministère de la Santé.

Le bilan des morts enregistré par le département s’élève désormais à 923.

Il y a également eu 357 autres cas confirmés de virus enregistrés au cours de la dernière période de rapport de 24 heures.

Un total de 49 442 personnes ont été testées positives pour Covid-19 en Irlande du Nord depuis le début de la pandémie.

Boria Johnson dit à SNP Royaume-Uni et l’Écosse doivent travailler ensemble pour lutter contre Covid-19

Boris Johnson a déclaré au SNP que les gouvernements écossais et britannique devaient travailler ensemble au milieu de la pandémie persistante.

Le Royaume-Uni et une grande partie du monde étant confrontés à la crise sanitaire actuelle, il a insisté «franchement» sur le fait que ce n’était pas le moment de «diviser ou de se distraire au sujet de notre constitution nationale».

Le Premier ministre, qui s’adressait à la conférence virtuelle des conservateurs écossais, a déclaré à Nicola Sturgeon et au SNP: «Pour faire face à la menace commune et commune qu’est Covid-19, il faut mettre fin à la séparation.

Il a également déclaré que les politiciens rivaux dans différentes régions du Royaume-Uni devaient continuer à travailler en partenariat “en utilisant les stocks de vaccins, les kits de test et les nouvelles technologies qui proviennent de ce qui est l’une des plus grandes superpuissances scientifiques du monde”.

S’adressant aux partisans de la conférence en ligne, M. Johnson a insisté: «Covid-19 ne se soucie pas des arrangements constitutionnels et quelles que soient nos différences politiques.

«Nous devons tous travailler ensemble en ce moment pour protéger la santé et les emplois de la population écossaise.»

Malgré les «huit derniers mois très difficiles», il a ajouté qu’il y avait désormais «de l’espoir à l’horizon».

Et le premier ministre a été clair: «La meilleure façon de concrétiser cet espoir et de le transformer en un avenir meilleur et plus brillant que nous voulons tous voir, c’est de continuer à travailler ensemble.»

Son discours est intervenu quelques jours à peine après avoir dit aux députés conservateurs du nord de l’Angleterre que le transfert vers l’Écosse avait été un «désastre».

M. Johnson – qui s’auto-isole actuellement – a insisté sur le fait que ses remarques avaient été rapportées «pas tout à fait avec exactitude».

Au lieu de cela, il a dit que son «point de vue rond et sans fard» était que «la façon dont le SNP a géré la décentralisation en Écosse a été un désastre».

Un participant de Manchester sera le premier au monde à recevoir un “ cocktail d’anticorps ”

Le Royaume-Uni sera le premier pays à commencer les essais cliniques d’un nouveau traitement par anticorps contre le coronavirus développé par le géant du médicament AstraZeneca destiné aux personnes dont le système immunitaire est affaibli et qui ne peuvent pas être vaccinées.

Un participant à Manchester sera le premier au monde à recevoir le nouveau «cocktail d’anticorps» de la société pharmaceutique dans le cadre de l’essai pour tester s’il préviendra Covid-19 pendant un an.

Le programme d’essais cliniques recrutera 5 000 participants, dont 1 000 personnes provenant de neuf sites au Royaume-Uni.

Onze joueurs écossais de moins de 21 ans ont reçu pour instruction de s’isoler

Onze joueurs écossais de moins de 21 ans ont reçu pour instruction de s’auto-isoler après trois tests positifs au Covid-19.

Les joueurs étaient de retour dans leurs clubs jeudi et vendredi après la défaite des moins de 21 ans en Grèce mardi et il est entendu que les joueurs de trois clubs de Premiership écossais ont ensuite été testés positifs.

Selon un communiqué de la Scottish Football Association: «Après le retour de l’équipe écossaise des moins de 21 ans mercredi, la Fédération écossaise a été informée que trois joueurs ont depuis été testés positifs pour Covid-19 lors de leurs tests de routine d’avant-match dans leurs clubs respectifs.

«Une réunion impliquant les experts Covid du gouvernement écossais a eu lieu ce matin et après avoir examiné toutes les informations pertinentes du responsable de l’équipe des moins de 21 ans et de l’officier de Covid, ils ont identifié huit autres joueurs et deux membres du personnel considérés comme des contacts étroits.

«En conséquence, les trois cas positifs devront s’auto-isoler pendant 10 jours à partir du 20 novembre, et les 10 contacts proches s’auto-isoler pendant 14 jours à partir du 20 novembre.

«Les contacts étroits ont été établis à l’aide de manifestes d’avions et d’autobus, conformément aux protocoles gouvernementaux qui considèrent que les contacts étroits sont de deux rangées de part et d’autre d’un cas positif.

«Nous avons informé tous les clubs touchés par les cas positifs ou les contacts étroits avant les matchs qui auront lieu ce week-end.»

Burnham appelle à une réponse proportionnée au virus

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a nié vouloir voir un «assouplissement» des restrictions de Covid-19, affirmant qu’il préférerait une «approche proportionnée».

«Je ne pense pas que vous puissiez demander aux gens de faire des choses qui ne feront pas de différence», dit-il.

«Nous sommes très conscients de ce qui se passe dans le NHS et nous ferons bien sûr tout ce qui est nécessaire, et bien sûr, des restrictions seront toujours nécessaires.»

Il a déclaré à BBC Breakfast: «Je dirais également au gouvernement, ne vous contentez pas d’aller à Noël et de tout laisser tomber.

«Ce que vous devez faire est de maintenir une approche stable qui maintiendra les chiffres comme ils le font actuellement dans le Nord-Ouest et dans le Grand Manchester, et cela soulagera les pressions sur le NHS en janvier.

«Je ne dis pas de tout laisser libre et de lever toutes les restrictions, je pense simplement que nous avons besoin d’une approche proportionnée.»

La Russie rapporte des cas record

La Russie a signalé un nouveau record quotidien du nombre d’infections à coronavirus et de décès.

Le groupe de travail national sur les coronavirus a déclaré que 24822 nouveaux cas avaient été enregistrés au cours de la dernière journée, la quatrième fois en une semaine qu’un nouveau sommet avait été comptabilisé.

Il a déclaré qu’un record de 467 personnes sont mortes de Covid-19.

La flambée des infections met à rude épreuve le vaste système de santé russe mais sous-financé, de nombreuses personnes infectées étant apparemment forcées de rechercher des lits d’hôpitaux clairsemés.

Dans l’ensemble, la Russie a enregistré plus de 2 064 000 cas et 35 778 décès.