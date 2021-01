E

La ngland pourrait être prête à un nouveau verrouillage national au milieu des accusations selon lesquelles le gouvernement a laissé Covid-19 «hors de contrôle».

Cela vient alors qu’un peu plus d’un demi-million de doses du vaccin nouvellement approuvé de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca devraient être administrées à travers l’Angleterre, ce que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a décrit comme un «moment charnière».

Pendant ce temps, un syndicat enseignant a déclaré que les parents et le personnel sont confrontés à une «image déroutante» des fermetures d’écoles primaires, alors que les autorités locales appellent le gouvernement à retarder le retour des enfants dans les salles de classe en raison de la propagation du virus.

Points clés

Une source gouvernementale aurait déclaré que les ministres cherchaient à placer encore plus de régions d’Angleterre dans le niveau 4 le plus difficileBoris Johnson a également averti que les restrictions relatives aux coronavirus en Angleterre étaient “ probablement sur le point de devenir plus strictes ” en raison de la hausse des taux d’infection. Le verrouillage doit entrer en vigueur dans les 24 heures: 54990 personnes supplémentaires au Royaume-Uni ont été testées positives pour le coronavirus et il y a eu 454 décès supplémentaires de Covid-19 selon les chiffres publiés dimanche

Mises à jour en direct

Matt Hancock affirme que le déploiement du vaccin Oxford / AstraZeneca est une «étape vitale» dans la lutte contre le coronavirus

Il a tweeté: «Je suis ravi qu’aujourd’hui nous déployions le vaccin @UniofOxford / @AstraZeneca dans tout le Royaume-Uni.

«C’est une étape vitale dans notre lutte contre cette pandémie. C’est une mission nationale. Merci à toutes les personnes impliquées. »