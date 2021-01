Les responsables de la santé auraient élaboré les plans au milieu des inquiétudes que seuls 17% des personnes atteintes de symptômes de Covid-19 se présentent pour être testées, craignant de ne pas pouvoir arrêter de travailler si elles sont forcées de se mettre en quarantaine.

Une source gouvernementale a suggéré que l’incitation financière – qui coûterait environ 2 milliards de livres sterling par mois – n’est qu’une des nombreuses options discutées pour renforcer la conformité au domicile pendant «l’un des moments les plus difficiles de la pandémie».

Plaidoyer du chef de la police pour que les policiers aient la priorité sur les vaccins: “ Il ne s’agit pas de nous frayer un chemin vers le devant de la file d’attente ”

Le président de la Fédération de police d’Angleterre et du Pays de Galles, John Apter, a déclaré qu’il «plaide» auprès du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation pour donner la priorité aux policiers pour les vaccinations contre les coronavirus.

S’exprimant sur Good Morning Britain, M. Apter a déclaré: «Permettez-moi de mettre cela en contexte: il ne s’agit pas de nous frayer un chemin vers l’avant de la file d’attente.

«Les plus vulnérables de la société doivent être vaccinés, et les collègues du NHS, mais mes collègues sont vulnérables. Ils ne peuvent pas atténuer ce virus, ils ne sont pas à l’abri de ce virus.

«Tragiquement, rien qu’au cours de cette dernière semaine, nous avons perdu des collègues à cause de ce virus. Les policiers sont proches et personnels avec les gens, ils doivent intervenir, ils doivent procéder à des arrestations.

«Je supplie le comité de vaccination de regarder mes collègues, ainsi que les enseignants et les pompiers… mes collègues sont en danger.

«De plus, nous en avons de plus en plus qui sont malades via Covid, ou qui doivent s’auto-isoler, donc il y en a de moins en moins disponibles pour faire face aux pressions que nous subissons donc c’est un vrai, vrai problème pour nous.”

Les tests rapides de Covid sont une arme utile dans notre bataille contre le virus et les rapports qui suggèrent le contraire sont faux – Sage

Mise à jour mondiale: le président Biden a passé ses premières heures au pouvoir à prouver son engagement à lutter contre Covid-19

Priti Patel a attaqué les sauteurs de file d’attente de vaccins après que la norme ait révélé des failles dans le système:

Voici les derniers chiffres britanniques au cas où vous les auriez manqués:

Nous commençons par jeter un coup d’œil à certaines des principales histoires d’hier soir et de nuit, en commençant par ce paiement de 500 £: