Le programme Eat Out to Help Out a provoqué une «augmentation significative» des nouvelles infections à Covid-19, selon une nouvelle étude, alors que les cas continuent d’augmenter à travers le pays.

Un pic du nombre de grappes nouvellement infectées détectées a été détecté une semaine après le début du programme en août, selon des chercheurs de l’Université de Warwick.

À partir de lundi, plus de 11 millions de personnes en Angleterre – près d’un cinquième de la population – vivront sous les restrictions les plus strictes en matière de coronavirus, après qu’il ait été annoncé que le West Yorkshire passerait aux mesures de niveau 3.

De nouvelles données du NHS England ont montré que le nombre de lits d’hôpitaux occupés par des patients confirmés atteints de coronavirus avait plus que doublé en deux semaines, passant de 4 105 le 13 octobre à 8595 mardi.

Mises à jour en direct

Les infections galloises continuent d’augmenter

Le premier ministre du Pays de Galles, Mark Drakeford, a déclaré que les derniers chiffres du pays concernant le coronavirus montraient à quel point il était “nécessaire” d’introduire un verrouillage des coupe-feu de deux semaines.

M. Drakeford a déclaré lors d’une conférence de presse à Cardiff que le taux de Covid-19 au Pays de Galles avait atteint plus de 220 cas pour 100 000 habitants.

“A Merthyr Tydfil, le taux d’incidence sur sept jours a dépassé 600 cas pour 100 000”, a déclaré M. Drakeford.

«Aujourd’hui, 1700 autres cas de coronavirus seront confirmés mais le nombre réel d’infections sera beaucoup plus élevé.

“Le nombre de personnes atteintes de coronavirus à l’hôpital est à son plus haut niveau depuis fin avril.”

M. Drakeford a déclaré que 1191 personnes étaient à l’hôpital avec des symptômes liés au coronavirus, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport au même point la semaine dernière.

1604060066

50k cas par jour pendant une semaine en octobre

Il y avait en moyenne 51 900 nouveaux cas par jour de Covid-19 dans les ménages privés en Angleterre entre le 17 et le 23 octobre, selon les dernières estimations de l’Office for National Statistics (ONS).

Cela représente une augmentation par rapport à environ 35 200 nouveaux cas par jour pour la période du 10 au 16 octobre.

L’ONS a déclaré que le taux de nouvelles infections a continué d’augmenter ces dernières semaines.

Les chiffres n’incluent pas les personnes séjournant dans des hôpitaux, des maisons de soins ou d’autres établissements institutionnels.

1604060014

Un demi-million avait Covid en octobre

Selon l’ONS, environ 568 100 personnes vivant dans des ménages privés en Angleterre ont eu Covid-19 entre le 17 et le 23 octobre.

C’est l’équivalent d’environ 1,04% de la population.

Les chiffres représentent un bond de 433 300 personnes, soit 0,79% de la population, qui auraient été atteintes de Covid-19 la semaine précédente du 10 au 16 octobre.

1604058327

La police de Nottingham sévit contre les groupes qui se rassemblent après avoir quitté les bars

La police du Nottinghamshire a procédé à une arrestation et a émis des ordres de dispersion après des informations faisant état de groupes non distanciés dans le centre-ville de Nottingham jeudi soir.

La force a déclaré que des policiers avaient été appelés à St James ‘Street dans la ville pour des informations faisant état de personnes se rassemblant après avoir quitté les bars alors qu’ils fermaient vers 22 heures.

Un homme a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’être ivre et désordonné, a indiqué la police.

La force a ajouté que des ordres de dispersion avaient été émis pour s’assurer que les gens quittaient le centre-ville.

1604058257

Les cas belges continuent d’augmenter

Les cas de coronavirus belges ont poursuivi leur hausse record vendredi avant que le gouvernement ne se réunisse pour envisager des restrictions encore plus strictes sur les mouvements qui équivaudraient à un quasi-verrouillage.

Après avoir dépassé le record du printemps jeudi, le nombre de patients dans les hôpitaux belges a franchi la barre des 6 000 et s’est établi à 6 187, soit une augmentation de 263 en un jour.

“Malheureusement, nous ne pouvons pas encore voir le revirement attendu depuis longtemps en chiffres”, a déclaré le virologue Steven Van Gucht.

Après que les mesures aient été renforcées plus tôt dans la semaine, le gouvernement devait se réunir à nouveau plus tard vendredi pour examiner de nouvelles restrictions. On s’attend à ce que les magasins non essentiels soient temporairement fermés.

Les patients des unités de soins intensifs ont atteint 1057 contre 993 la veille, et les virologues ont averti que, à moins que des mesures plus strictes n’aient un impact rapide, le point de saturation de 2000 patients sera atteint le 6 novembre. le système est au point de s’effondrer.

1604056237

Les décès et les cas bondissent avant les élections américaines

Une flambée record de cas de coronavirus aux États-Unis pousse les hôpitaux au bord de la capacité et tue jusqu’à 1000 personnes par jour, selon les derniers chiffres, avec une grande partie de l’attention du pays concentrée sur l’élection présidentielle de mardi.

Les États-Unis ont battu jeudi leur record d’une journée de nouvelles infections à coronavirus, signalant au moins 91248 nouveaux cas, 21 États ayant signalé leur plus grand nombre quotidien de patients hospitalisés Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon un décompte de . rapporté publiquement Les données.

Plus de 1000 personnes sont décédées du virus jeudi, marquant la troisième fois en octobre qu’un jalon a été franchi en une seule journée. Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 a augmenté de plus de 50% en octobre pour atteindre 46 000, le plus élevé depuis la mi-août.

La flambée a ravivé certaines des pires images de la première vague dévastatrice du virus en mars, avril et mai, avec des personnes sous ventilateurs mourant seules dans l’isolement de l’hôpital et le personnel médical épuisé physiquement et mentalement.

1604055609

Malgré la croissance, de nouvelles restrictions signifient des problèmes pour la zone euro

Rosie Colthorpe, économiste européenne chez Oxford Economics, a déclaré que “si ces chiffres de croissance élevés sont de bonnes nouvelles, la récente réintroduction de mesures strictes de confinement à travers le bloc est susceptible de faire reculer la reprise”.

La directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré jeudi qu’elle s’attendait à ce que le mois de novembre soit “très négatif”, ajoutant: “Notre quatrième trimestre sera probablement à la baisse. Sera-t-il négatif? Nous ne savons pas pour le moment. . “

Les entreprises manufacturières ont connu un rebond plus fort que les services. Les constructeurs automobiles comme Volkswagen et Mercedes-Benz de Daimler AG ont vu leurs ventes et leurs bénéfices rebondir, aidés par leur exposition à la Chine, où le virus a frappé plus tôt mais a depuis été en grande partie contenu.

Les entreprises qui dépendent de l’interaction en face à face, comme les restaurants, les hôtels et les compagnies aériennes, ont été dévastées et ne voient qu’une petite fraction de leurs activités antérieures. La hausse des infections a conduit le gouvernement allemand à ordonner la fermeture des cinémas, des bars et des restaurants du lundi au 30 novembre.

1604055240

Rebond de la zone euro

L’économie européenne a augmenté de 12,7% au troisième trimestre, alors que les entreprises ont rouvert après de graves verrouillages de coronavirus, mais le rebond est éclipsé par les inquiétudes selon lesquelles un nombre croissant d’infections entraînera un nouveau ralentissement dans les derniers mois de l’année.

La reprise du trimestre juillet-septembre – et les inquiétudes quant à l’avenir – ont fait écho à la situation aux États-Unis, où les réouvertures ont entraîné une forte reprise au troisième trimestre mais n’ont pas dissipé les craintes pour les mois d’hiver.

Le rebond européen a été la plus forte augmentation depuis le début des statistiques en 1995. Il faisait suite à une contraction de 11,8% au deuxième trimestre dans les 19 pays membres de l’Union européenne utilisant l’euro.

La période d’avril à juin a été celle où les restrictions sur les activités et les rassemblements ont été les plus sévères pendant la première vague de la pandémie.

De nombreux économistes s’attendaient à un rebond d’environ 10%.

Le rebond a été mené par la France, avec un énorme 18,2%, suivie de l’Espagne avec 16,7% et de l’Italie avec 16,1%.

1604052777

La police du Nottinghamshire menace plus d’amendes

S’exprimant après la rupture du parti, la gendarme en chef adjointe Kate Meynell, de la police du Nottinghamshire, a déclaré: «Comme nous l’avons dit à maintes reprises, la toute dernière chose que nous voulons faire en tant que policiers est d’imposer ces amendes, mais nous avons la responsabilité d’appliquer la loi et d’assurer la sécurité des gens.

«Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et nous continuerons de prendre des mesures contre les personnes qui enfreignent volontairement les règles de cette manière. Il est parfaitement clair que ce genre de rassemblement n’est pas autorisé et il n’y a vraiment aucune excuse pour ce que nous avons vu hier soir.

«Cette pandémie représente un risque sérieux pour la santé publique. Les cas augmentent rapidement et de plus en plus de personnes tombent gravement malades.

«Nous nous attendons à ce que les gens suivent et obéissent à la loi et espérons que ce dernier incident servira d’avertissement aux autres – que si vous enfreignez les règles de cette manière, vous serez pris et vous serez puni.

1604052742

40 jeunes condamnés à des amendes à Nottingham

La police du Nottinghamshire a déclaré que 40 jeunes risquaient des amendes après la rupture d’une fête dans une résidence étudiante.

Les officiers se sont rendus mercredi dans un appartement de Trinity Square peu avant 23h15, après que les détails de la fête aient été partagés sur les réseaux sociaux, a déclaré la force.

La police a déclaré avoir pris les détails des participants qui font chacun face à une pénalité fixe de 200 £.

Les organisateurs de la fête encourent une amende de 10 000 £ pour avoir organisé un rassemblement intérieur de plus de 30 personnes.

La force a déclaré qu’un sac de cocaïne et un système de sonorisation avaient été saisis dans la propriété.