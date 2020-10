T

Le programme Eat Out to Help Out a provoqué une «augmentation significative» des nouvelles infections à Covid-19, selon une nouvelle étude, alors que les cas continuent d’augmenter à travers le pays.

Un pic du nombre de grappes nouvellement infectées détectées a été détecté une semaine après le début du programme en août, selon des chercheurs de l’Université de Warwick.

À partir de lundi, plus de 11 millions de personnes en Angleterre – près d’un cinquième de la population – vivront sous les restrictions les plus strictes en matière de coronavirus, après qu’il ait été annoncé que le West Yorkshire passerait aux mesures de niveau 3.

De nouvelles données du NHS England ont montré que le nombre de lits d’hôpitaux occupés par des patients confirmés atteints de coronavirus avait plus que doublé en deux semaines, passant de 4 105 le 13 octobre à 8595 mardi.

L’interdiction de voyager au Pays de Galles pourrait exister après le verrouillage

Une interdiction de voyager empêchant les personnes vivant dans des régions du Royaume-Uni à taux élevé de coronavirus d’entrer au Pays de Galles pourrait se poursuivre après le verrouillage des coupe-feu du pays, a déclaré le Premier ministre Mark Drakeford.

«Je souhaiterai étudier, ce week-end et la semaine prochaine, les taux d’incidence comparés entre le Pays de Galles et certaines parties de l’Angleterre qui sont soumises à des restrictions de niveau 2 et 3», a déclaré M. Drakeford.

«Le but de demander aux gens dans ces endroits de ne pas se rendre au Pays de Galles était parce que le taux de circulation du virus dans ces endroits était tellement plus élevé qu’ici et j’ai peur qu’il y ait encore un écart important entre ces endroits et le Pays de Galles.

«Si cela reste le même, alors nous nous attendons à avoir un régime similaire après le 9 novembre comme nous l’avions avant le 23 octobre, car cela n’a tout simplement pas de sens d’ajouter aux difficultés auxquelles nous sommes déjà confrontés par le virus importé d’ailleurs. “

1604068266

R reste au-dessus de 1

Le nombre de reproduction, ou valeur R, de la transmission du coronavirus à travers le Royaume-Uni reste toujours supérieur à 1.

Les données publiées vendredi par le Government Office for Science et le Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) montrent que l’estimation de R pour l’ensemble du Royaume-Uni se situe entre 1,1 et 1,3.

La semaine dernière, le nombre R était compris entre 1,2 et 1,4.

R représente le nombre moyen de personnes infectées par chaque personne positive à Covid-19.

Lorsque le chiffre est supérieur à 1, une épidémie peut croître de manière exponentielle.

Un nombre R compris entre 1,1 et 1,3 signifie qu’en moyenne 10 personnes infectées infecteront entre 11 et 13 autres personnes.

1604064203

Les dirigeants gallois discutent d’une approche commune de Noël avec Boris Johnson

Le Premier ministre du Pays de Galles, Mark Drakeford, a déclaré avoir reçu une lettre du Premier ministre Boris Johnson plus tôt cette semaine concernant une discussion sur une «approche commune de Noël».

“Je n’ai aucun intérêt à transformer cela en une compétition entre le Pays de Galles et toute autre partie du Royaume-Uni”, a déclaré M. Drakeford.

«Je n’ai rien d’autre qu’un souhait positif de voir ces choses réussir, mais ce que je veux voir, c’est l’occasion de discuter de ces questions avec le gouvernement britannique.

«Le premier ministre m’a écrit au début de cette semaine et m’a dit que je recevrais une invitation de Michael Gove à une discussion sur une approche commune de Noël à travers le Royaume-Uni.

«Nous avons fait de notre mieux pour essayer de garantir cette réunion cette semaine. Ce n’est pas encore arrivé.

1604063528

Les magasins, bars et gymnases rouvriront au Pays de Galles après le coupe-feu

Les magasins, bars, restaurants et gymnases rouvriront au Pays de Galles lorsque le verrouillage du coupe-feu prendra fin le 9 novembre, a confirmé le premier ministre Mark Drakeford.

Les élèves retourneront dans les écoles, les églises et les lieux de culte reprendront les services et les centres communautaires permettront aux petits groupes de se réunir en toute sécurité à l’intérieur.

M. Drakeford a déclaré que deux programmes sont en cours d’introduction pour soutenir les personnes à faible revenu lorsqu’elles sont invitées à s’auto-isoler en raison d’un test positif, ou lorsqu’elles sont invitées à le faire par des équipes de recherche de contacts.

Il s’agira d’un complément à l’indemnité de maladie statutaire pour tout le personnel des services sociaux, y compris les assistants personnels, et d’un paiement de 500 £ pour les personnes à faible revenu.

La réglementation comprendra une nouvelle infraction consistant à donner sciemment de fausses informations aux traceurs de contact, une nouvelle obligation de s’auto-isoler et une obligation pour les employeurs de s’assurer qu’ils ne peuvent pas «empêcher un employé de suivre les conseils de s’auto-isoler», a déclaré M. Drakeford.

1604061175

Les infections galloises continuent d’augmenter

Le premier ministre du Pays de Galles, Mark Drakeford, a déclaré que les derniers chiffres du pays concernant le coronavirus montraient à quel point il était “nécessaire” d’introduire un verrouillage des coupe-feu de deux semaines.

M. Drakeford a déclaré lors d’une conférence de presse à Cardiff que le taux de Covid-19 au Pays de Galles avait atteint plus de 220 cas pour 100 000 habitants.

“A Merthyr Tydfil, le taux d’incidence sur sept jours a dépassé 600 cas pour 100 000”, a déclaré M. Drakeford.

«Aujourd’hui, 1700 autres cas de coronavirus seront confirmés mais le nombre réel d’infections sera beaucoup plus élevé.

“Le nombre de personnes atteintes de coronavirus à l’hôpital est à son plus haut niveau depuis fin avril.”

M. Drakeford a déclaré que 1191 personnes étaient à l’hôpital avec des symptômes liés au coronavirus, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport au même point la semaine dernière.

1604060066

50k cas par jour pendant une semaine en octobre

Il y avait en moyenne 51 900 nouveaux cas par jour de Covid-19 dans les ménages privés en Angleterre entre le 17 et le 23 octobre, selon les dernières estimations de l’Office for National Statistics (ONS).

Cela représente une augmentation par rapport à environ 35 200 nouveaux cas par jour pour la période du 10 au 16 octobre.

L’ONS a déclaré que le taux de nouvelles infections a continué d’augmenter ces dernières semaines.

Les chiffres n’incluent pas les personnes séjournant dans des hôpitaux, des maisons de soins ou d’autres établissements institutionnels.

1604060014

Un demi-million avait Covid en octobre

Selon l’ONS, environ 568 100 personnes vivant dans des ménages privés en Angleterre ont eu Covid-19 entre le 17 et le 23 octobre.

C’est l’équivalent d’environ 1,04% de la population.

Les chiffres représentent un bond de 433 300 personnes, soit 0,79% de la population, qui auraient été atteintes de Covid-19 la semaine précédente du 10 au 16 octobre.

1604058327

La police de Nottingham sévit contre les groupes qui se rassemblent après avoir quitté les bars

La police du Nottinghamshire a procédé à une arrestation et a émis des ordres de dispersion après des informations faisant état de groupes non distanciés dans le centre-ville de Nottingham jeudi soir.

La force a déclaré que des policiers avaient été appelés à St James ‘Street dans la ville pour des informations faisant état de personnes se rassemblant après avoir quitté les bars alors qu’ils fermaient vers 22 heures.

Un homme a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’être ivre et désordonné, a indiqué la police.

La force a ajouté que des ordres de dispersion avaient été émis pour s’assurer que les gens quittaient le centre-ville.

1604058257

Les cas belges continuent d’augmenter

Les cas de coronavirus belges ont poursuivi leur hausse record vendredi avant que le gouvernement ne se réunisse pour envisager des restrictions encore plus strictes sur les mouvements qui équivaudraient à un quasi-verrouillage.

Après avoir dépassé le record du printemps jeudi, le nombre de patients dans les hôpitaux belges a franchi la barre des 6 000 et s’est établi à 6 187, soit une augmentation de 263 en un jour.

“Malheureusement, nous ne pouvons pas encore voir le revirement attendu depuis longtemps en chiffres”, a déclaré le virologue Steven Van Gucht.

Après que les mesures aient été renforcées plus tôt dans la semaine, le gouvernement devait se réunir à nouveau plus tard vendredi pour examiner de nouvelles restrictions. On s’attend à ce que les magasins non essentiels soient temporairement fermés.

Les patients des unités de soins intensifs ont atteint 1057 contre 993 la veille, et les virologues ont averti que, à moins que des mesures plus strictes n’aient un impact rapide, le point de saturation de 2000 patients sera atteint le 6 novembre. le système est au point de s’effondrer.

1604056237

Les décès et les cas bondissent avant les élections américaines

Une flambée record de cas de coronavirus aux États-Unis pousse les hôpitaux au bord de la capacité et tue jusqu’à 1000 personnes par jour, selon les derniers chiffres, avec une grande partie de l’attention du pays concentrée sur l’élection présidentielle de mardi.

Les États-Unis ont battu jeudi leur record d’une journée de nouvelles infections à coronavirus, signalant au moins 91248 nouveaux cas, 21 États ayant signalé leur plus grand nombre quotidien de patients hospitalisés Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon un décompte de . rapporté publiquement Les données.

Plus de 1000 personnes sont décédées du virus jeudi, marquant la troisième fois en octobre qu’un jalon a été franchi en une seule journée. Le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 a augmenté de plus de 50% en octobre pour atteindre 46 000, le plus élevé depuis la mi-août.

La flambée a ravivé certaines des pires images de la première vague dévastatrice du virus en mars, avril et mai, avec des personnes sous ventilateurs mourant seules dans l’isolement de l’hôpital et le personnel médical épuisé physiquement et mentalement.