Boris Johnson a salué cette étape comme un «grand pas en avant» dans la bataille du Royaume-Uni contre la maladie, mais a averti le public de rester vigilant, soulignant que «la vaccination de masse prendra du temps et nous devons rester lucides sur les défis qui restent».

Cela intervient alors que le maire Sadiq Khan a exhorté les Londoniens à s’en tenir strictement aux règles du niveau 2 pour empêcher un passage au niveau 3, alors que de nouvelles données révèlent une augmentation potentiellement «dévastatrice» des taux d’infection dans la capitale.

Voici ce que Margaret Keenan a dit à propos de l’histoire à 90 ans:

Mme Keenan, qui est de Coventry et aura 91 ans la semaine prochaine, a déclaré: «Je me sens tellement privilégiée d’être la première personne vaccinée contre Covid-19, c’est le meilleur cadeau d’anniversaire précoce que je puisse souhaiter car cela signifie que je peux enfin me réjouir. de passer du temps avec ma famille et mes amis pendant la nouvelle année après avoir été seule pendant la majeure partie de l’année.

L’assistante de bijouterie à la retraite, qui a reçu le coup de l’infirmière May Parsons de son hôpital local, a ajouté: «Je ne peux pas remercier assez May et le personnel du NHS qui m’ont énormément soigné, et mon conseil à quiconque a offert le vaccin pour le prendre – si je peux l’avoir à 90 ans, vous pouvez l’avoir aussi.

BREAKING: une grand-mère de 90 ans reçoit son premier vaccin

«Faisons cela!

Alors que le NHS se prépare à administrer les premières vaccinations contre Covid-19, le secrétaire à la Santé Matt Hancock a tweeté: «C’est le V-Day.

«Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible, des cliniciens @MHRAgovuk, du personnel administratif du NHS, des médecins, des infirmières, de tous ceux qui se sont portés volontaires dans les essais et de ceux qui reçoivent le vaccin aujourd’hui.

«Faisons cela!»

1607410524

