Lors du premier verrouillage, les gens ont fait la queue pendant des heures dans les supermarchés et se sont précipités pour acheter des pâtes sèches et des rouleaux de papier toilette. Cette fois, les étagères sont restées bien approvisionnées et les files d’attente sont plus susceptibles de se trouver à l’extérieur des cafés.

Les magasins de vêtements, les gymnases et les coiffeurs ont été contraints de fermer à nouveau, mais ceux jugés «essentiels» ont déclaré faire un commerce sain.

Au service de toilettage Doggylocks d’Ealing, autorisé à continuer à fonctionner, le propriétaire Bronwyn Hall a déclaré: «Ce fut une période très chargée, nous espérons juste que cela durera.

Les médias sociaux ont été inondés de publications montrant des parcs remplis de gens profitant du temps sec.

La coureuse Becca Taylor, 30 ans, a déclaré: «Bushy Park était très occupé et il y avait de grandes files d’attente pour le Skylark Cafe sur Wandsworth Common dimanche.

Une modification de dernière minute des nouvelles règles la semaine dernière a permis aux pubs de vendre des boissons à emporter.

(Gustavo Valiente / Parsons Media)

Il y avait des files d’attente devant le café et la boulangerie de Cable Co. à Kensal Rise aujourd’hui.

Le client Guy Wilson, 28 ans, a déclaré: «C’est comme si le verrouillage ne se produisait pas vraiment. Les écoles sont ouvertes et je peux toujours prendre un café et un croissant avant le travail.

Thom Elliot, propriétaire de la chaîne londonienne Pizza Pilgrims, a fermé les 14 restaurants lors du premier verrouillage, mais cette fois, seuls quatre ont fermé complètement.

Il a déclaré: «Il n’y a certainement pas autant de peur à cette époque. Les gens ont une meilleure compréhension du virus et je pense qu’ils veulent agir en toute sécurité. La nuit avant [this lockdown] c’était comme Noël à Soho.