De nouveaux espoirs ont été élevés aujourd’hui que le corps dispose d’une «deuxième ligne de défense» contre Covid-19 qui pourrait aider à prévenir les réinfections.

Des scientifiques britanniques, dans ce que l’on pense être une première mondiale, ont découvert que les personnes qui ont contracté un coronavirus au cours de la première vague de la pandémie ont toutes développé une réponse cellulaire ou à cellules T pour lutter contre l’infection.

Les résultats préliminaires d’aujourd’hui ont été décrits comme «encourageants» et interviennent après que les experts la semaine dernière ont révélé que les anticorps – l’autre mécanisme de défense naturel du corps – semblaient décliner après plusieurs mois.

L’étude, basée sur des échantillons fournis par le personnel de Public Health England, encourage également la recherche d’un vaccin car ils indiquent que les lymphocytes T peuvent être activés par la présence du virus.

Cependant, on ne sait pas encore dans quelle mesure les cellules T protègent contre la réinfection, bien que les premières indications soient qu’elles peuvent durer plus longtemps que les anticorps.

Les cellules T vont à la recherche dans le corps d’autres cellules contenant le virus pour les tuer. Dans les pandémies précédentes telles que le SRAS, on sait qu’ils sont restés dans le corps pendant une décennie.

L’étude d’aujourd’hui, menée par PHE et le UK Coronavirus Immunology Consortium, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, a trouvé des réponses «robustes» des lymphocytes T au covid six mois après l’infection.

On pense que plus la personne était malade avec le covid, plus la réponse cellulaire était forte.

Cependant, l’étude n’incluait que des personnes en âge de travailler – ce qui signifie que l’on ignore actuellement dans quelle mesure les personnes âgées, qui sont le plus à risque de covid, génèrent des lymphocytes T.

Les 2000 volontaires de l’étude comprenaient 100 personnes qui avaient développé des anticorps après des symptômes légers à modérés ou aucun symptôme. Les réponses des lymphocytes T ont été trouvées chez les 100 personnes.

La taille de la réponse des lymphocytes T différait entre les individus, étant 50% plus élevée chez les personnes qui présentaient des symptômes.

Il est possible qu’une immunité cellulaire accrue puisse fournir une protection accrue contre la réinfection chez les personnes présentant des symptômes.

Alternativement, ceux qui ne présentent pas de symptômes peuvent avoir été en mesure de combattre le virus sans avoir besoin de générer une réponse immunitaire importante.

(Les pays se précipitent pour développer un vaccin contre le coronavirus / via REUTERS)

Le professeur Paul Moss, responsable du consortium britannique d’immunologie contre les coronavirus de l’Université de Birmingham, a déclaré: «Comprendre ce qui constitue une immunité efficace [Covid 19] est extrêmement important, à la fois pour nous permettre de comprendre à quel point les individus sont susceptibles de se réinfecter et pour nous aider à développer des vaccins plus efficaces.

«À notre connaissance, notre étude est la première au monde à montrer que l’immunité cellulaire robuste demeure six mois après l’infection chez des individus qui ont subi un COVID-19 léger / modéré ou asymptomatique. Nous avons maintenant besoin de plus de recherche pour savoir si les individus symptomatiques sont mieux protégés contre la réinfection à l’avenir.

Le Dr Shamez Ladhani, épidémiologiste consultant chez PHE et auteur de l’étude, a déclaré: «Les premiers résultats montrent que les réponses des lymphocytes T peuvent durer plus longtemps que la réponse anticorps initiale, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le développement de vaccins covid et la recherche sur l’immunité.»

Il a ajouté: «L’idée que vous ne pouvez pas être réinfecté n’est pas vraie. Des réinfections se produisent, mais nous nous attendons à ce qu’une infime minorité de personnes soit réinfectée. »

Le professeur Fiona Watt, présidente exécutive du Medical Research Council, a déclaré: «C’est une nouvelle prometteuse – si une infection naturelle par le virus peut provoquer une réponse robuste des lymphocytes T, cela peut signifier qu’un vaccin pourrait faire de même.»

Le professeur Charles Bangham, président de l’immunologie de l’Imperial College de Londres, qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré: «Cette excellente étude fournit des preuves solides que l’immunité des cellules T contre le SRAS-CoV-2 peut durer plus longtemps que l’immunité des anticorps.

«Les données sont cohérentes avec les observations précédentes sur l’immunité des cellules T contre le SRAS – avec le SRAS, certains patients avaient des cellules T plus de 10 ans après l’infection, bien que nous ne sachions pas encore si ce sera le cas avec le COVID-19.

«Cependant, la question cruciale demeure: ces cellules T persistantes offrent-elles une protection efficace contre la réinfection?»

Il a ajouté: «Il sera également important de suivre l’immunité des anticorps et des lymphocytes T chez les personnes qui développent le syndrome de Long Covid – la maladie persistante et parfois débilitante qui suit une infection aiguë par le SRAS-CoV-2 chez une proportion encore incertaine de personnes. . »