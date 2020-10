Costume d’Ana Cheri comme Wonder Woman Dans sa version flirty! | Instagram

Le modèle, la personnalité Internet, le coaching de fitness et l’entrepreneur Ana Cheri Il a montré son côté le plus coquin à travers le cosplay, il s’est déguisé en son super-héros préféré: Wonder Woman, Quel aperçu d’Halloween!.

La belle mannequin américaine a conquis le cœur des internautes grâce aux publications qu’elle publie sur son compte Instagram officiel, où elle compte environ 12 millions 500000 followers, elle montre constamment sa silhouette dans des costumes serrés et minuscules de bain, en plus des vêtements de sport qu’elle a lancés.

Dans quelques jours, les États-Unis et d’autres parties du monde seront célébrés Halloween ou Halloween en Amérique latine, ce jour spécial, non seulement les enfants se déguisent en monstres, personnages de télévision, films, séries, etc. mais aussi les adultes, c’est une façon de retourner à notre enfance et de profiter du cosplay le temps d’une journée.

Il est normal de voir des adolescents et des adultes assister à des fêtes costumées, des réunions et autres, vêtus de costumes impressionnants en l’honneur de leurs personnages préférés, que ce soit d’horreur, de fantaisie, de mythique, de films de chanteurs, etc. n’importe quel costume est toujours une bonne idée pour profiter de cette journée.

Le modèle américain Ana Cheri Il a attiré l’attention de ses millions d’adeptes car ce costume est extrêmement séduisant car ce n’est pas le costume typique de Wonder Woman, mais elle l’a plutôt adapté à ses besoins pour impressionner ses fans.

Bien que si vous utilisez les couleurs typiques de ce personnage de DC Comics, Ana Cheri Elle porte un corset rouge et son bas de vêtement est une sorte de maillot de bain bleu avec des étoiles blanches, à la taille elle porte “la cravate de la vérité”, un objet que Wonder Woman porte habituellement, mais elle le porte comme une ceinture est également accompagnée de bottes et d’un bandeau.

Un cosplay amusant! mon super-héros j’ai décidé s’il était préféré, qui est ton super-héros préféré? DC ou Marvel? Il y a beaucoup plus dans cette vidéo de Wonder Woman, mais vous devriez vérifier un lien dans ma biographie que le modèle a écrit dans sa description.

Si vous voulez voir la vidéo d’Ana Cheri, cliquez sur le LIEN suivant pour profiter du panorama.

La star des médias sociaux s’est caractérisée en représentant et en étant ambassadrice de plusieurs marques d’entreprises importantes non seulement dans le secteur des vêtements, mais aussi dans les boissons énergisantes, en plus des produits et services, différentes entreprises souhaitent collaborer avec elle grâce à sa popularité et millions d’abonnés.

Selon une vidéo publiée sur YouTube, les mesures de Ana Cheri Ils mesurent 1 m pour 70 cm de hauteur, 59 kilos de poids et les mensurations de sa silhouette sont de 97 64 91 cm, elle porte un numéro cinq et est une taille américaine six, bien que récemment nous l’ayons vue porter de beaux cheveux bruns, sa couleur naturelle est couleur noire, son teint est blanc bien que généralement sa silhouette soit toujours un peu bronzée.

Ses fans ont réagi immédiatement avant la publication d’Ana Cheri le 21 août.

A plusieurs reprises, Ana Cheri a partagé quelques recettes sur son compte Instagram, ce sont de délicieux plats que l’on peut préparer et manger sans se sentir coupable, comme des beignets au chocolat à la noix de coco, des barres granola, et même du granola à l’érable à la cannelle, en plus de pain aux courgettes avec des protéines.

Bien qu’elle soit une femme extrêmement en forme, elle adore manger du chocolat, des bonbons et des chips, heureusement, elle a trouvé un moyen de continuer à les consommer et de ne pas se sentir coupable de savourer ses plats préférés.

Ana Cheri et elle est mariée à Ben Moreland, elle est sortie, elle a commencé à sortir avec lui depuis 2006 et il y a quelques années, ils ont décidé de se marier dans un mariage spectaculaire, même si c’était un peu petit, ils l’ont beaucoup apprécié, son mari est aussi un expert en fitness. qu’elle ne s’est pas rencontrée au gymnase et que c’était le coup de foudre.

