Costume de Pamela Anderson, Kendall Jenner surprend cet Halloween

Le célèbre mannequin et mondain, Kendall Jenner, était en charge de surprendre les réseaux sociaux après avoir publié quelques photographies dans lesquelles ils apparaissent déguisés comme l’un des rôles les plus emblématiques de Pamela Anderson: Barb Wire.

Si quelque chose est clair pour nous, c’est qu’il ne manque pas de budget, car il a une économie très positive pour le moins, étant la raison de la grande production derrière son déguisement de Halloween.

Les photographies publiées sont de haute qualité et ressemblent assez à la célèbre actrice qu’elle représentait, de sorte que les likes sont rapidement arrivés, se transformant en trois millions en seulement trois heures, avec lesquels on peut remarquer la grande attention qu’elle porte et le Cela a fait grand plaisir aux fans de la voir ainsi.

Kendall Jenner est vraiment belle et sait interpréter parfaitement son rôle, montrant également beaucoup de sa beauté dans les photos qui sont devenues un grand divertissement.

Barb Wire est un film de super-héros américain de 1996 basé sur la série de bandes dessinées Dark Horse du même nom. Il met en vedette Pamela Anderson dans le rôle titre, aux côtés de Temuera Morrison, Victoria Rowell, Xander Berkeley, Udo Kier et Steve Railsback. Brad Wyman a produit et David Hogan réalisé à partir d’un scénario de Chuck Pfarrer et Ilene Chaiken. Le film a été critiqué par la critique et a été nominé pour plusieurs Golden Raspberry Awards.

Quelque chose de très curieux et qu’il est important de mentionner, c’est que Kendall Jenner cherche à promouvoir le vote en tenant un drapeau au lieu d’une arme comme Pamela le fait dans son rôle et des photographies avec lesquelles elle a été inspirée pour faire le costume.

On ne sait pas si les influenceurs reçoivent une contribution pour promouvoir le vote, mais ce que nous savons, c’est que beaucoup d’entre eux se joignent pour le promouvoir car cela leur semble quelque chose de très important et nécessaire dans ce 2020 où la position de Le président des Etats-Unis.

La célèbre mondaine et ses sœurs se sont vêtues de différentes tenues au fil des ans.Elles en ont donc partagé beaucoup ces derniers temps dans des vidéos et des publications, se souvenant des meilleures et les notant avec leurs sœurs.

Kendall a également été très active sur ses réseaux sociaux, partageant sa grande émotion et son bonheur, ce qui est possible grâce à son travail acharné et les résultats de celui-ci, car elle est devenue l’un des modèles les plus recherchés au monde.

Elle collabore uniquement avec les meilleures marques et reçoit sûrement un excellent paiement pour ce que nous aurons beaucoup plus de Kendall pendant de nombreuses années, car elle a l’air mieux à chaque fois.

Dernièrement, nous avons également pu la voir marcher comme une plume, ce qui a attiré l’attention de ses fans car ils ont réalisé la légèreté et le professionnalisme qu’elle a, étant ce qu’elle applique sur ses podiums, ce qui en fait l’une des meilleures.

On l’a vu dans quelques vidéos, dans la première et la plus récente on a pu voir comment il est sorti de son jet privé en marchant vers la caméra appréciant sa légèreté et son bonheur depuis qu’il avait fait un voyage d’affaires et ressenti la grande fraîcheur de partir. à la maison après si longtemps de ne pas le faire.