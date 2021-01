ré

ancing On Ice revient ce dimanche avec un tout nouveau line-up de patineurs célèbres qui débarquent sur la patinoire.

Les juges Jayne Torvil et Christopher Dean, Ashley Banjo et John Barrowman retourneront au jury. Holly Willoughby et Phillip Schofield seront les hôtes.

Maintenant, les stars ont posé pour leurs premières images officielles avant la 13e série de la compétition – avec des paillettes très à l’ordre du jour.

La musicienne Klass, 42 ans, a admis qu’elle était «terrifiée par le fait que mes doigts de piano se renversent» en participant au concours.

Elle a déclaré: «Je ne sais pas pourquoi c’est une peur récurrente, mais c’est juste. Je pense que chaque fois que j’ai fait un concert, j’ai dû signer une clause d’assurance indemnitaire et j’ai dû signer toutes ces choses qui soignent mes doigts et maintenant je suis en fait dans la ligne de mire j’ai envie Je vais vraiment devoir prendre soin de mes doigts.

«De par la nature de ce que c’est, je me sens plutôt protecteur sur mes doigts. En tant que pianiste, je dois prendre soin de mes doigts mais je dois aussi vivre ma vie et j’aime le fait que je vais repartir avec une nouvelle compétence, de nouveaux fesses et une fabuleuse garde-robe!

La star, qui est jumelée au patineur professionnel Lukasz Rozycki, jongle avec l’entraînement avec les soins de ses trois enfants avec une formation et ses émissions de radio.

En août 2019, elle a donné naissance à son troisième enfant, son premier avec son fiancé Simon Motson.

Elle a dit: «Je fais ça parce que j’ai dans la quarantaine, je n’ai pas l’âge des célébrités. Mon âge réel est de 42 ans, c’est mon âge réel.

en relation

«J’ai 42 ans, je suis maman de trois enfants, je suis une belle-mère de deux enfants. Il y en a sept dans ma bulle, dans mon unité, et nous ne sommes pas radiés.

«Nous devenons mamans et nous avons énormément d’emplois entre nos mains, mais nous ne sommes pas radiés, nous pouvons toujours nous amuser, acquérir de nouvelles compétences et paraître bien.

Willoughby a dit qu’elle soutenait Klass. «Je pense que Myleene Klass sera très bonne», dit-elle. «Je pense qu’elle sera d’abord très belle sur la glace parce qu’elle est magnifique et qu’elle est très musicale, donc elle comprendra où est le rythme et le timing.

Pendant ce temps, Jason Donovan a déclaré qu’il était tombé amoureux de «l’adrénaline» qu’il ressent pendant l’entraînement.

L’acteur et chanteur australien, 52 ans, a déclaré qu’il avait décidé de rejoindre le programme pour «vivre quelque chose que je n’aurais jamais expérimenté auparavant», ajoutant que c’était un «métier».

Discutant de ses préparatifs pour le spectacle, Donovan a déclaré: «J’adore l’adrénaline. J’aime aller à l’entraînement. Je m’intéresse au sport. “

Dancing On Ice revient à ITV le dimanche 17 janvier.