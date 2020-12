Joshua a produit une superbe performance contre Pulev pour commencer la deuxième défense de son règne de champion du monde des poids lourds avec style.

Le Britannique a dominé tout au long de la SSE Arena de Wembley et une superbe combinaison a finalement vaincu les vaillants efforts du challenger, qui avait été à trois reprises auparavant à la quatrième fois, ne pouvait pas faire le décompte.

Cela signifie que Joshua a conservé ses ceintures WBA, WBO, IBF et IBO – et devrait maintenant affronter Fury l’année prochaine. Une “ bataille d’Angleterre ” pourrait se vendre à travers le continent et les plans pour qu’elle soit accueillie à Wembley dépendra du nombre de fans pouvant y assister, avec seulement 1000 spectateurs à l’intérieur de la SSE Arena en raison de la pandémie de coronavirus.

Joshua a ajouté: “Celui qui a la ceinture, je veux le défi. Si c’est Tyson Fury, que ce soit Tyson Fury.”

Eddie Hearn de Matchroom a déclaré: “À partir de demain, faisons en sorte que ce combat contre Tyson Fury se produise.

“C’est le seul combat à mener en boxe, c’est le plus gros combat en boxe et le plus gros combat en boxe britannique. Je sais qu’il le veut.”

Quant à Fury, il a immédiatement répondu à la victoire de Joshua en tweetant une vidéo de lui-même dans un pull de Noël avec l’avertissement: «Je veux le combat, je veux le combat après, je vais l’assommer en trois rounds.

Jetez un œil aux dernières cotes avant le combat potentiel grâce à Betfair (les cotes sont sujettes à changement)…

Arabie Saoudite: 10 / 11USA: 2 / 1UAE: 5 / 1UK: 10 / 1Diriyah Arena: 10 / 11Allegiant Stadium: 4 / 1T-Mobile Arena: 8 / 1MGM Arena: 12 / 1MSG: 14 / 1Wembley Stadium: 20 / 1Tottenham Hotspur Stade: 25 / 1O2 Arène: 33 / 1Joshua prendra sa retraite en 2021: 20 / 1Fury prendra sa retraite en 2021: 5 / 1Joshua combattra plus d’une fois en 2021: 1/5

