Si quelque chose est clair pour nous, c’est que la mannequin britannique Demi Rose profite au maximum de sa vie et cette fois, elle a révélé qu’elle chassait les plus beaux couchers de soleil du monde.

Le jeune mannequin profite toujours des plages de Las Maldives, où il passe un bon moment depuis plusieurs jours et en connaît tous les coins, car il est toujours à la recherche d’un endroit différent à visiter et donc à prendre des photos différentes.

Cette fois, Demi Rose a été modelée à partir du littoral rendre le coucher de soleil encore plus lumineux charmant qu’il ne l’est déjà, posant alors qu’il est rempli de sable et avec son maillot de bain le plus audacieux et le plus nouveau, car il le passe bien sûr à porter de nouveaux vêtements presque tous les jours, en le recevant de ses sponsors et des marques qu’il représente.

Cela fait plusieurs années que Demi Rose a travaillé dur pour pouvoir lancer un excellent contenu presque tous les jours, toujours à la recherche de la meilleure qualité et profitant maintenant de son premier voyage de vacances, puisqu’elle était auparavant au Royaume-Uni sauvée par plusieurs Des mois grâce à la situation mondiale plus tard, il était dans son appartement à Ibiza, qu’il considère comme sa deuxième maison et enfin aux Maldives comme sa première aventure de 2020.

Il faut se rappeler que la jeune femme avait une longue liste d’endroits qu’elle souhaitait fréquenter et visiter pour connaître et pouvoir ainsi disposer de fonds paradisiaques pour montrer sa silhouette, cependant, elle a dû changer tous ses plans et le faire avec le soin nécessaire depuis Il y a toujours un risque de contagion, même si cela nous a montré que si vous faites suffisamment attention avec les masques et même les masques.

Les fans étaient tellement satisfaits de la photo qu’ils l’ont rapidement aimée, alors en 3 heures, elle a réussi à dépasser plus de 250 mille likes et des centaines de milliers de commentaires dans lesquels ils la complimentent et commentent ses compliments, comme ils le veulent. les jeunes les remarquent et les lisent, il y a une forte communication entre eux.

On sait aussi que dans ses histoires, il met un peu plus sur sa vie, ainsi que sur ses voyages, et à cette occasion il ne pouvait pas manquer de partager des vidéos sur les hôtels où ils se trouvent et les activités qu’il fait.

En ce moment, il fait une balade dans un bateau qui a un fond de verre afin qu’ils puissent observer toute la faune marine qui se trouve sous son bateau et ainsi ne pas avoir à descendre pour s’exposer.

Même s’il faut se rappeler qu’il y a quelques semaines la jeune femme faisait du snorkeling avec ses amis mannequins, qui l’ont accompagnée à tout moment et prenant toujours des photos avec elle ainsi que des vidéos que ses fans considèrent comme les meilleures de l’année puisqu’elles ont su se régaler. deux fois plus avec Demi Rose qu’avec ses belles compagnes.

Enfin, il est important de se rappeler que Demi Rose téléchargera toujours du nouveau contenu, nous vous recommandons donc d’en être conscient afin de ne rien manquer et ainsi de pouvoir également voir les histoires que vous avez peut-être manquées, car elles sont supprimées toutes les 24 heures. mais nous l’avons sauvé pour vous.