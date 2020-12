Le monde de la musique country est en deuil samedi après la mort de Charley Pride, la première superstar noire du genre qui était connue pour sa riche voix de baryton. Pride est décédé samedi à Dallas des complications du coronavirus à l’âge de 86 ans. Sa mort survient presque un mois jour pour jour après avoir été honoré aux Country Music Association Awards, où il a reçu le Willie Nelson Lifetime Achievement Award et interprété sa chanson signature “Kiss an Angel Good Mornin ‘»avec Jimmie Allen.

Pride a été intronisé au Country Music Hall of Fame en 2000, et il a enregistré des dizaines de singles à succès au cours d’une carrière de six décennies. Certains de ses plus grands succès incluent “Tout ce que j’ai à vous offrir (c’est moi)”, “(J’ai tellement peur de vous perdre à nouveau”, “Est-ce que quelqu’un va à San Antone”, “Je ne peux pas croire que vous ‘ve Stopped Loving Me “,” I’m Just Me “et” Honky Tonk Blues “. Il a enregistré un étonnant 52 Top 10 country hits entre 1967 et 1987. Pride a également joué au baseball dans les Negro Leagues pendant les années 1950 et a brièvement servi dans l’armée.

Bien que Pride ait été le deuxième membre de Black Grand Ole Opry après DeFord Bailey, il a eu une influence majeure sur d’autres artistes country noirs. “S’il n’y avait pas de Charley Pride, il n’y aurait pas Darius (Rucker), moi, Kane (Brown), Mickey (Guyton), Cowboy Troy et tout autre artiste country noir qui est en route en ce moment”, a récemment déclaré Allen, note l’Associated Press. Allen a rejoint Pride and Rucker, le troisième membre noir du Grand Ole Opry, pour le single 2020 «Why Things Happen». Faites défiler pour voir comment les autres membres du monde de la musique country se sont souvenus de la fierté.

Travis Tritt

Je suis tellement triste d’apprendre que Charley Pride est décédé à l’âge de 86 ans. Charley a ouvert les portes à tant d’artistes et j’étais fier d’enregistrer avec lui et de le connaître comme mon ami. Il nous manquera cruellement, mais sa musique vivra éternellement. Mes plus sincères condoléances à sa famille. pic.twitter.com/rgXppJW2pN – Travis Tritt (@Travistritt) 12 décembre 2020

Reba McEntire

Charley Pride sera toujours une légende de la musique country. Il nous manquera vraiment mais restera toujours dans les mémoires pour sa grande musique, sa merveilleuse personnalité et son grand cœur. Mes pensées vont à sa femme Rozene et à leur famille. RIP, Charley. pic.twitter.com/2IYFfx4kLo – Reba (@reba) 12 décembre 2020

Dolly Parton

Repose en paix. Mon amour et mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans. – Dolly (2/2) – Dolly Parton (@DollyParton) 12 décembre 2020

Storme Warren

Triste d’apprendre le décès de @countrymusichof, membre et pionnier de Charley Pride. J’ai voyagé avec lui de Branson à la Maison Blanche avec quelques croisières entre les deux. Mon cœur se brise pour sa merveilleuse épouse Rozene et toute leur famille. Quelle piste il a tracée. 🙏 – storme warren (@stormewarren) 12 décembre 2020

Bobby Bones

Dang. L’un des grands honneurs que j’ai eu à nashville était d’être invité à parler de M. Pride dans son documentaire PBS. Je vous implorerais de voir à quel point il était génial … à bien des égards. . Musique, sports, affaires. Et les nombreux défis qu’il a surmontés pour être élite. RIP Charley Pride https://t.co/HW9AYrM2c5 – Bobby Bones (@mrBobbyBones) 12 décembre 2020

Cavalerie Flatland

Embrassez un ange bonjour et aimez-la comme le diable quand vous rentrez chez vous … RIP à la légende Charley Pride. – Flatland Cavalry (@FlatlandCavalry) 12 décembre 2020

Jason Aldean

Je viens d’apprendre le décès d’une autre de nos légendes de la musique country. Je ne peux pas imaginer ce que cet homme a vécu en tant qu’artiste de Black Country Music essayant de percer dans cette entreprise, mais quelle carrière il a eue. RIP M. Charley Pride. pic.twitter.com/noOQJzgaMm – Jason Aldean (@Jason_Aldean) 12 décembre 2020

