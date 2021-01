E

Le géant de l’agence d’État Countrywide a accepté une offre de rachat adoucie de son rival Connells, dans le cadre d’un accord de 134,4 millions de livres sterling.

Les conseils d’administration de Countrywide, derrière des chaînes de grande distribution telles que Bairstow Eves et Hamptons International, et Connells, qui compte environ 180 succursales au Royaume-Uni, ont déclaré être parvenus à un accord sur les conditions d’une offre en espèces recommandée.

Chaque actionnaire de Countrywide aura le droit de recevoir 395 pence en espèces par action.

Cela représente une prime d’environ 172% par rapport au cours de clôture de 145 pence par action le 6 novembre (dernier jour ouvrable avant le début de la période d’offre).

L’offre est plus élevée que d’autres approches récentes du prétendant, y compris une proposition de 325 pence par action le 7 décembre.

Les sociétés ont annoncé aujourd’hui que tous les prêteurs de Countrywide seraient remboursés intégralement et que Connells fournira des investissements supplémentaires dans «la technologie, le réseau de succursales et les personnes de Countrywide, stabilisant et améliorant les activités de Countrywide au profit de ses clients, employés et autres parties prenantes».

Tout au long de l’année, Countrywide, qui est sous pression pour rembourser ses dettes avant de potentiellement violer les clauses restrictives l’année prochaine, a étudié divers plans pour aider l’entreprise.

Il y avait un premier accord potentiel de 250 pence par action de Connells, qui a été rejeté à l’unanimité par le conseil d’administration.

Il y avait aussi une autre option potentielle. Le 2 décembre, Countrywide a annoncé avoir reçu une proposition révisée indicative d’une levée de fonds entièrement souscrite par la société de capital-investissement Alchemy Partners.

Le conseil d’administration de Countrywide a confirmé aujourd’hui qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre cette proposition et a mis fin aux discussions avec Alchemy Partners.

David Watson, président non exécutif par intérim de Countrywide, a déclaré: «Après une évaluation approfondie des options et une consultation approfondie avec les principaux actionnaires de la société, nous avons été encouragés par leur reconnaissance de la nécessité de mettre en place une structure de capital durable et une volonté pour soutenir l’entreprise, qui est une grande entreprise qui a été contrainte par trop d’endettement.

Watson a ajouté: “Cette offre considérablement améliorée de Connells permet aux actionnaires de Countrywide de réaliser leur investissement en espèces à un prix qui valorise équitablement les opportunités et les risques de l’entreprise. Nous sommes heureux de recommander cette offre.”

David Livesey, PDG de Connells Group, a déclaré: “Notre principale motivation pour l’acquisition est d’investir et de développer l’activité de Countrywide. Nous pensons que nous disposons de la bonne équipe de direction, de la stratégie et de la puissance d’investissement nécessaires pour travailler avec les équipes talentueuses de Countrywide et mener Countrywide vers un avenir radieux. ”

Le conseil d’administration de Connells estime que l’acquisition offre «une valeur convaincante pour les actionnaires de Countrywide dans le contexte d’un marché du logement difficile et d’une incertitude macro-économique plus large en raison de la pandémie Covid-19 et de l’incertitude du Brexit».

Sous réserve de l’approbation des actionnaires, l’opération devrait se terminer au premier trimestre 2021.

Barclays et Jefferies travaillent avec Countrywide. Connells est conseillé par Evercore.