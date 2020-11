T

La dévastation que subit l’économie du centre de Londres est mise à nu aujourd’hui alors que les patrons préviennent que certaines entreprises ne sortiront jamais du «coup dur» d’un deuxième verrouillage.

La fréquentation dans le West End était en baisse de 65% hier le jeudi précédent alors que la fermeture forcée de quatre semaines par le gouvernement des pubs, restaurants, boutiques «non essentielles» et centres de loisirs est entrée en vigueur.

Les chefs d’entreprise ont déclaré à l’Evening Standard que si la prolongation du congé du chancelier Rishi Sunak jusqu’en avril protégerait les emplois, elle n’empêchera pas certaines entreprises déjà en difficulté de faire faillite sans soutien supplémentaire. Les nouvelles restrictions devraient toucher l’économie de la capitale à hauteur de 6 milliards de livres sterling d’ici le 2 décembre.

Kate Nicholls, directrice générale de UKHospitality, a déclaré: «L’extension est certainement la bienvenue et contribuera à préserver de nombreux emplois. Un soutien supplémentaire sera nécessaire pour améliorer les chances de survie des entreprises à long terme.

«Pour les sites à Londres, le verrouillage sera un autre coup dur, suivi vraisemblablement d’un retour au commerce sous de sévères restrictions et avec des navetteurs restant à la maison et le tourisme inexistant.

«Il sera très difficile pour certaines entreprises de survivre, de sorte que le congé prolongé peut, dans certains cas, être de peu d’utilité.»

Son message a été repris par des personnalités de haut niveau des secteurs de l’hôtellerie et des loisirs de la capitale, dont la fragile reprise après le verrouillage printanier a été anéantie.

Malgré le vœu de Boris Johnson hier soir que les dernières mesures seront levées le 2 décembre, des craintes persistent quant au fait que les cinq mois du nouveau programme de maintien de l’emploi pourraient indiquer un arrêt plus long.

David Moore, propriétaire de Pied à Terre, étoilé au Michelin, a déclaré: «Si l’extension du congé signifie une prolongation du verrouillage, honnêtement, je ne pense pas que les entreprises hôtelières survivront.

«Une prolongation du verrouillage signifierait que le personnel en congé prolongé n’aurait aucune entreprise vers laquelle retourner au cours de la nouvelle année.

Des Gunewardena, directeur général du groupe gastronomique D&D, qui possède des restaurants dont le 100 Wardour Street à Soho, le groupe Bluebird Cafe et l’avenue St James, a déclaré: «Les entreprises ne peuvent se permettre de continuer à financer les pertes et à s’endetter. package plus complet pour nous aider à traverser Lockdown 2.

«Cependant, ce dont l’industrie a le plus besoin, c’est la possibilité de rouvrir le 2 décembre. Noël est une bouée de sauvetage financière pour les restaurants et vitale pour le bien-être et le moral des Londoniens après la terrible année que nous avons tous dû endurer.

“Il ne faut pas penser à la perspective de manquer le trading de décembre.”

Rob Pitcher, le patron de Revolution Bars, qui possède une série de succursales dans la capitale, a ajouté: «Même avant le lockdown 2, le centre de Londres était une ville fantôme en raison du travail du gouvernement à domicile.

«Nous avons désespérément besoin que le gouvernement prenne en charge certains des coûts fixes des entreprises tels que le loyer, prolonge les tarifs des vacances pendant au moins 12 mois supplémentaires et abaisse le taux de TVA sur les boissons alcoolisées vendues pour la consommation dans les établissements d’accueil.»

Le gouvernement a annoncé des subventions en espèces allant jusqu’à 3000 £ par mois pour les entreprises qui sont fermées, mais les patrons disent que cela ne couvrira pas tous les frais généraux.

Matt Grech-Smith, co-chef de la socialisation compétitive qui gère le club de golf fou de Londres Swingers, a déclaré: “Le programme de congé prolongé sonne bien, mais sans une feuille de route pour l’accompagner, c’est un peu dénué de sens.”

Helen Brocklebank, directrice générale de l’organisme de commerce de produits de luxe Walpole, qui compte Burberry parmi ses membres, a déclaré: «D’une part, le chancelier sauve des emplois grâce au programme de congés tandis que de l’autre, il les enlève en supprimant les achats hors taxes pour les visiteurs internationaux. . Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants pour l’action rapide de la chancelière sur les secours de Covid, mais ne perdons pas l’avenir. ”