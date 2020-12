P

ub, les propriétaires de restaurants et de bars ont exprimé à la fois soulagement et appréhension face à l’annonce d’aujourd’hui selon laquelle le gouvernement prolonge l’interdiction des expulsions de locataires de biens commerciaux jusqu’à la fin mars 2021.

Un moratoire sur les expulsions d’entreprises a été instauré plus tôt cette année pour aider les entreprises à sortir de la crise du virus et devait prendre fin le 30 septembre.

Cette décision offrira un répit aux entreprises qui ont besoin de soutien après des verrouillages et un commerce considérablement plus faible en raison des restrictions de niveau.

Mais les propriétaires d’entreprises hôtelières et les chefs de file de l’industrie ont déclaré au Standard que, bien que cette décision soit la bienvenue, beaucoup pensent qu’elle ne fait que «jeter le pied sur la route», car les entreprises craignent toujours de ne pas pouvoir rembourser la dette de loyer aux propriétaires. la pandémie une fois cette «extension finale» terminée.

Une étude publiée en septembre estime que le loyer total impayé pour les biens commerciaux britanniques entre fin mars et fin décembre atteindra environ 4,5 milliards de livres sterling.

Des Gunewardena, président et chef de la direction du groupe gastronomique D&D London, a déclaré que le gouvernement était en train de donner un coup de fouet à la question.

Des Gunewardena est président et chef de la direction du groupe gastronomique D&D London, qui est derrière des sites tels que les cafés Bluebird, German Gymnasium et Quaglino’s.

Il a déclaré: «Bien sûr, il vaut mieux prolonger le moratoire que de ne pas le prolonger. Mais à un moment donné, le gouvernement doit faire face à la question des loyers au lieu de continuer à se débarrasser de la situation. »

Nik Antona, président de CAMRA, la Campagne pour la Real Ale, a convenu que l’étape «bienvenue» «ne résout pas le problème de la dette de loyer qui s’est accumulée depuis le début de la pandémie et ne fait que pousser le point critique plus loin sur la ligne. ».

Il a déclaré que la CAMRA faisait pression pour obtenir un soutien financier supplémentaire pour les publicains, y compris de la part des géants de la pub, qui louent souvent des locaux de pub à de petits opérateurs individuels. Certains géants de la pub, tels que Greene King, ont annulé les loyers lors du dernier verrouillage.

Il a déclaré: «Le gouvernement doit fournir un programme de soutien financier approprié aux publicains et faire quelque chose pour que des milliers de locataires de pubs commerciaux ne soient pas expulsés en avril 2021.

«Comme auparavant, nous voulons que les sociétés de pubs donnent l’exemple et annulent les loyers des locataires où les pubs sont forcés de fermer, comme beaucoup dans les zones de niveau 2 et 3, et où les pubs peuvent ouvrir des loyers qui reflètent le commerce réel – ce été décimée par les restrictions imposées aux pubs à travers le Royaume-Uni. “

Bien que certains locataires commerciaux aient convenu de congés de loyer et de report avec les propriétaires au cours des neuf derniers mois, beaucoup ne l’ont pas fait. Le gouvernement a déclaré que cette dernière prolongation vise également à donner aux propriétaires et aux entreprises trois mois supplémentaires pour conclure des accords.

Sunny Hodge, fondateur du bar à vin Diogenes The Dog à Elephant & Castle, a déclaré qu’il pensait que le pas n’était “qu’un retard pour l’inévitable” en termes d’expulsions et de fermetures d’entreprises.

«Que se passe-t-il en mars?», Dit-il. «Si les restaurants ne paient pas leur loyer maintenant, il est peu probable qu’ils puissent gagner de l’argent dans quatre mois.»

Mathew Carver, fondateur de The Cheese Bar / Pick & Cheese at Seven Dials et Columbia Road’s Funk, est un exemple d’exploitant ayant conclu un accord de réduction de loyer avec les propriétaires.

Il a déclaré: «Bien que ce soit une bonne nouvelle, nous avons en fait été très chanceux de bénéficier de propriétaires très accommodants avec les réductions de loyer au cours des derniers mois.

«Nous considérons cela comme une relation à long terme et ils ont également vu les avantages de nous en tant que locataires et la valeur que nous apportons à leurs propriétés.»

En annonçant la prolongation ce matin, le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, a déclaré: «Ce soutien est destiné aux entreprises les plus en difficulté pendant la pandémie, comme celles de l’hôtellerie, cependant, celles qui sont en mesure de payer leur loyer devraient le faire.

Il a ajouté: «Nous assistons à un ajustement profond de la propriété commerciale. Il est essentiel que les propriétaires et les locataires de tout le pays profitent des mois à venir pour conclure des accords de location dans la mesure du possible et permettre aux entreprises viables de continuer à fonctionner.

Le gouvernement publiera également prochainement des orientations supplémentaires pour soutenir les négociations entre les propriétaires et les locataires.