Clap for Carers, récemment relancé, a été boycotté ce soir alors que les utilisateurs des médias sociaux réclamaient que les employés clés reçoivent plus que des applaudissements.

L’hommage hebdomadaire est revenu jeudi à 20 heures, mais a été une occasion particulièrement silencieuse dans toutes les parties du pays.

Plutôt que de se démarquer à leur porte en l’honneur du personnel de première ligne, les utilisateurs de Twitter ont lancé le hashtag «thunderclapforcarers», dans le but de faire pression sur le gouvernement pour qu’il augmente les salaires du NHS.

L’initiative a été lancée par le chef et militant Jack Monroe, qui a écrit à ses 290 900 abonnés jeudi matin: «Pourquoi ne pas tweeter, envoyer un courriel et écrire à nos députés en masse à 20 heures tous les jeudis pour leur demander de faire leur part pour assurer Les travailleurs clés et essentiels de première ligne reçoivent plutôt un salaire décent et satisfaisant.

«Une sorte de #ThunderclapForCarers à la place. Et de l’intérieur, là où nous sommes censés être.

Sa suggestion a été retweetée plus de 2 800 fois, alors que les autres utilisateurs demandaient aux enseignants, infirmières et autres travailleurs essentiels d’être «payés ce qu’ils méritent».

La députée verte Caroline Lucas a partagé une page créée par le groupe de défense Best for Britain, rendant «encore plus facile de tweeter / envoyer un courriel aux députés à 20 heures tous les jeudis pour leur demander de soutenir de meilleurs salaires pour les travailleurs clés et essentiels de première ligne.

Pendant ce temps, l’actrice irlandaise Bronagh Waugh a écrit: «Je n’applaudirai pas ce soir. Les infirmières, les soignants et les travailleurs de première ligne n’ont pas besoin de nos applaudissements, ils ont besoin d’un EPI approprié, d’une augmentation de salaire, d’un parking gratuit permanent et d’un accès aux vaccins.

Ailleurs, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que bien qu’il se soit associé aux applaudissements pour les travailleurs clés, il a reconnu que «les applaudissements ne suffisent pas».

Sir Keir a tweeté: «Une fois de plus, nous sommes allés à notre porte pour #ClapForOurCarers. Mais applaudir ne suffit pas. Ils doivent être payés correctement et recevoir le respect qu’ils méritent.

«Le vaccin nous apporte de l’espoir et nous remercions les travailleurs du NHS, l’armée, les bénévoles et tous ceux qui soutiennent le déploiement. #ClapForHeroes. »

Son adjointe, Angela Rayner, partageait les mêmes sentiments, en écrivant: «Applaudissements = bien, augmentation de salaire = mieux».

Cela vient après que la fondatrice de Clap for Carers a révélé qu’elle avait été la cible d’abus «haineux» sur les réseaux sociaux.

Annemarie Plas, une mère d’un enfant de 36 ans, a déclaré que même si le coup devrait toujours avoir lieu jeudi à 20 heures, elle avait choisi de se distancer des applaudissements prévus et «ne cherchera plus à sensibiliser davantage à il”.

Dans un communiqué, publié sur la page Twitter de Clap for Heroes, elle a déclaré: «Depuis que j’ai annoncé le retour des applaudissements hier, j’ai été la cible d’abus personnels et de menaces contre moi et ma famille par quelques personnes haineuses sur les réseaux sociaux.

«Indépendamment de leurs points de vue et des raisons pour lesquelles ils pensent que c’est une manière acceptable de se comporter, je n’ai pas l’intention de faire une déclaration politique et je ne mettrai pas mes proches en danger.

«Je n’ai pas d’agenda politique, je ne suis pas employé par le gouvernement, je ne travaille pas dans les relations publiques, je ne suis qu’une mère moyenne à la maison qui essaie de faire face à la situation de verrouillage.»

Mme Plas, une ressortissante néerlandaise vivant dans le sud de Londres, a déclaré que la tradition n’avait jamais été conçue comme une «plate-forme politique».

La déclaration a continué: «L’idée de ramener les applaudissements était seulement pour apporter un peu d’optimisme et de positivité au pays, pas pour faire un commentaire politique sur l’état de la nation.

«Je n’ai jamais eu l’intention ni de moi ni de Clap For Our Carers / Clap For Heroes de faire pression sur le gouvernement ou de suggérer que les applaudissements sont un substitut à autre chose.

«Si les gens veulent faire une déclaration sur le monde dans lequel nous vivons ou ont le désir de provoquer des changements dans nos systèmes, il existe des moyens de le faire.

«Je serais ravi que d’autres personnes parlant des applaudissements ouvrent le dialogue et le débat, et leur donnent une voix et une impulsion pour discuter et s’engager dans des conversations et des actions positives sur des sujets plus larges et connexes.»

Elle a dit qu’elle reconnaissait les frustrations et la colère ressenties par certains, mais la vilipender personnellement était «destructrice et contre-intuitive».

«Cela peut et devrait toujours se produire à 20 heures ce soir si vous choisissez et voulez applaudir vos héros sur une base individuelle et personnelle – c’est à chaque personne de décider à quel point il est pertinent ou utile de participer», a-t-elle déclaré.