Le manoir californien de Wayne Gretzky est sur le marché ce mois-ci. Selon TopTenRealEstateDeals.com, la légende du hockey a inscrit son vaste domaine californien pour 22,9 millions de dollars. Gretzky et sa femme, Janet, ont conçu la maison en 2002, puis l’ont vendue à Lenny Dykstra en 2007. Après que Dykstra ait saccagé la maison après son dépôt de bilan, les Gretzky ont racheté la maison pour 14,9 millions de dollars et l’ont transformée en la maison qu’ils avaient conçue. Il y a 18 ans.

Gretzky, 59 ans, est connu pour son temps avec les Oilers d’Edmonton, les Kings de Los Angeles et les Rangers de New York. Surnommé «le grand», Gretzky est le meilleur buteur de l’histoire de la LNH avec plus de buts et de passes décisives que tout autre joueur. Il est le seul joueur de la LNH à marquer plus de 200 points en une saison et a réussi cet exploit à quatre reprises. Il a mené les Oilers à quatre trophées de la Coupe Stanley et a été intronisé au Temple de la renommée du hockey après avoir pris sa retraite de la LNH en 1999.

«Je suis passé du statut de champion de la Coupe Stanley à Edmonton à celui de Los Angeles», a déclaré Gretzky à NHL.com en 2008 en parlant d’être échangé des Oilers aux Kings. «Cela se passait probablement dans les coulisses depuis trois ou quatre mois; c’était juste une de ces choses qui, à la fin de la journée, comme je l’ai toujours dit, me manque les amis et les gens que je connaissais à Edmonton. , mais c’était une belle opportunité pour moi, ça m’a ouvert beaucoup de portes en allant en Californie. ” Voici un aperçu du manoir de Gretzky.

Vue de face

(Photo: l’Agence)

La maison se trouve sur “6,5 acres sur une crête avec une vue à 360 degrés sur les montagnes de Santa Monica et le lac Sherwood, la symétrie de la maison est impressionnante sous tous les angles.” L’intérieur est tout aussi beau que l’extérieur.

Cuisine

(Photo: l’Agence)

La cuisine a fait l’objet de mises à jour majeures récemment et s’ouvre maintenant sur la salle familiale. Les Gretzky ont probablement passé beaucoup de temps à divertir les invités dans la cuisine au fil des ans.

Foyer

(Photo: l’Agence)

En entrant dans une maison, ils verront un grand hall “avec le large escalier incurvé, parfait pour les photos de mariage ou de réunion de famille d’une mariée”. Cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles Gretzky a acheté la maison deux fois.

Se prélasser à l’extérieur

(Photo: l’Agence)

Pour ceux qui veulent prendre l’air frais, cet endroit est idéal pour se détendre et admirer les montagnes. Cela doit être un autre endroit préféré de la famille Gretzky.

Maison des invités

(Photo: l’Agence)

C’est l’une des deux maisons d’hôtes et comprend une “salle de sport complète, un court de tennis, une immense piscine et des jardins officiellement aménagés”. Les maisons d’hôtes sont aussi belles que la maison actuelle.

Aperçu

(Photo: l’Agence)

Voici un aperçu de toute la maison. Il mesure «3 276 pieds carrés d’espace de vie» et «il y a un total de six chambres et huit salles de bains».

Bonne nuit

(Photo: l’Agence)

Le manoir a l’air très paisible la nuit. Pour les soirées fraîches, il y a six cheminées pour se réchauffer ainsi qu’une salle de billard et une salle de projection pour un divertissement supplémentaire.

