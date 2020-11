T

L’Autorité de la concurrence et des marchés a été humiliée aujourd’hui après que sa décision controversée de bloquer la prise de contrôle par JD Sports de Footasylum en difficulté a été annulée par un tribunal.

JD a payé 90 millions de livres sterling pour Footasylum en mars de l’année dernière, mais l’accord a été bloqué par la CMA après son adoption.

Cela présentait la perspective que JD doive le vendre à nouveau.

Cependant, JD a vivement contesté la décision, invoquant la concurrence acharnée sur le marché des baskets.

La décision de la CMA de bloquer l’accord est intervenue malgré que Footasylum se trouve dans une situation financière précaire. Cela ne peut qu’avoir été aggravé par la crise des magasins Covid-19.

Certains analystes ont déclaré que le régulateur avait été influencé par les plaintes de Mike Ashley de Sports Direct, qui aurait fait valoir que les deux étaient des concurrents dominants dans le secteur des chaussures haut de gamme.

JD rétorque que Footasylum est un public plus jeune et qu’Adidas et Nike vendent déjà directement dans leurs propres magasins et en ligne, offrant ainsi de solides rivaux.

Le Tribunal de la concurrence et des marchés a déclaré que la première conclusion de l’enquête de l’AMC était maintenant annulée et que l’organisme de réglementation devait reconsidérer sa décision.

Peter Cowgill, président exécutif de JD Sports Fashion, a déclaré: «Nous avons toujours soutenu que cette fusion apporterait des avantages importants à long terme aux clients, collègues et partenaires de la marque, et nous sommes donc très satisfaits du jugement rendu aujourd’hui par le Tribunal d’appel de la concurrence.

«L’ensemble du dossier va maintenant être renvoyé à la CMA pour réexamen et nous sommes impatients de présenter des preuves supplémentaires qui démontrent la véritable mesure dans laquelle le paysage concurrentiel a évolué, en particulier en raison des défis sans précédent causés par le COVID. 19 pandémie. »