La première Coupe des Nations d’automne démarre officiellement vendredi, l’Irlande affrontant son adversaire familier du Pays de Galles lors du premier affrontement du Groupe A à Dublin.

L’Italie et l’Écosse ouvriront ensuite le groupe B à Florence samedi, avec l’Angleterre, championne des Six Nations, accueillant ensuite la Géorgie à Twickenham pour la première fois.

Le week-end d’ouverture se terminera dimanche au Stade de la Rabine à Vannes, où la France divertit Fidji.

Voici comment chaque équipe s’alignera pour ces premiers matches, les équipes France vs Fidji seront annoncées vendredi…

Irlande vs Pays de Galles (vendredi 13 novembre, 19h, Aviva Stadium)

Irlande a apporté sept changements à l’équipe qui a terminé les Six Nations contre la France. Il y a un début pour l’ailier électrique James Lowe, qui s’est récemment qualifié en résidence, et il pourrait y en avoir un autre pour l’ancien demi-mouche anglais des moins de 20 ans Billy Burns du banc.

L’ailier néo-zélandais de Leinster, James Lowe, fera sa révérence contre le Pays de Galles à Dublin

Conor Murray n’est nommé que comme remplaçant, Jamison Gibson-Park obtenant son premier départ.

À partir du XV: 15 J.Stockdale; 14 H.Keenan, 13 C. Farrell, 12 R. Henshaw, 11 J. Lowe; 10 J.Sexton ©, 9 J. Gibson-Park; 1 C. Healy, 2 R. Kelleher, 3 A. Porter; 4 I. Henderson, 5 J. Ryan; 6 P.O’Mahony, 7 J.van der Flier, 8 C.Doris

Répétitions: 16 D.Heffernan, 17 E.Byrne, 18 F.Bealham, 19 Q.Roux, 20 W.Connors; 21 C.Murray, 22 B.Burns, 23 K.Earls

Alun Wyn Jones atteint 150 sélections au deuxième rang, tandis que Callum Sheedy pourrait faire ses débuts sur le banc. George North est également de retour après avoir été écarté contre l’Écosse.

Justin Tipuric est de retour au Pays de Galles après un épisode d’amygdalite

À partir du XV: 15 L.Halfpenny; 14 L. Williams, 13 J. Davies, 12 O. Watkin, 11 J. Adams; 10 D.Biggar, 9 G.Davies; 1 R. Carré, 2 R. Elias, 3 T.Francis; 4 W. Rowlands, 5 AW Jones ©; 6 S.Lewis-Hughes, 7 J.Tipuric, 8 T.Faletau.

Répétitions: 16 E.Dee, 17 W. Jones, 18 S.Lee, 19 J. Ball, 20 A. Wainwright; 21 L.Williams, 22 C.Sheedy, 23 G.North.

Italie vs Écosse (samedi 14 novembre, 12 h 45, Stadio Artemio Franchi)

L’Italie a fait deux changements depuis sa défaite des Six Nations contre l’Angleterre. Jacopo Trulla arrive sur l’aile droite pour ses débuts, tandis que Marco Zanon revient au centre. Stephen Varney de Gloucester attend ses débuts sur le banc.

À partir du XV: 15 M.Minozzi; 14 J.Trulla, 13 M.Zanon, 12 C.Canna, 11 M. Bellini; 10 P. Garbisi, 9 M Violi; 1 D.Fischetti, 2 L.Bigi ©, 3 G.Zilocchi; 4 M. Lazzaroni, 5 N.Canone; 6 S.Negri, 7 A.Steyn, 8 J.Polledri

Répétitions: 16 L.Ghiraldini, 17 S.Ferrari, 18 P. Ceccarelli, 19 J.Meyer, 20 M.Mbanda; 21 S.Varney, 22 T.Allan, 23 F.Mori

L’Écosse est sur une série gagnante de quatre matchs et a apporté quatre changements à la formation de départ qui a battu le Pays de Galles il y a 12 jours. Le plus notable est à la demi-finale, où Duncan Weir fait son premier départ depuis 2016, avec Finn Russell et Adam Hastings blessés.

Duncan Weir est le prochain homme en place pour l’Écosse à la demi-mouche après les blessures de Finn Russell et Adam Hastings

Duhan van der Merwe prend son premier départ sur l’aile, tandis que Sam Johnson revient.

À partir du XV: 15 S.Hogg ©; 14 D.Graham, 13 C.Harris, 12 S.Johnson, 11 D, Van der Merwe; 10 D.Weir, 9 A. Prix; 1 R. Sutherland, 2 S.McInally, 3 Z. Fagerson; 4 S.Cummings, 5 J.Gray; 6 J.Ritchie, 7 H.Watson, 8 B.Thomson.

Répétitions: 16 G.Turner, 17 O.Kebble, 18 WP Nel, 19 S.Skinner, 20 N.Haining; 21 S.Hidalgo-Clyne, 22 J.Lang, 23 B.Kinghorn

Angleterre vs Géorgie (samedi 14 novembre, 15h, Twickenham)

Will Stuart et Ollie Lawrence feront leurs premiers départs. Maro Itoje passe au flanker et Jonathan Joseph à l’aile.

Jack Willis des Wasps fera ses débuts en Angleterre contre la Géorgie à Twickenham

À partir du XV: 15 E. Daly; 14 J. Joseph, 13 O. Lawrence, 12 H. Slade, 11 J. May; 10 O.Farrell ©, 9 B.Youngs; 1 E.Genge, 2 J. George, 3 W.Stuart; 4 J. Launchbury, 5 C.Ewels; 6 M.Itoje, 7 J.Willis, 8 B.Vunipola

Répétitions: 16 T.Dunn, 17 M.Vunipola, 18 K.Sinckler, 19 B.Earl, 20 T. Curry; 21 D.Robson, 22 M.Malins, 23 J.Marchant

