La première Coupe des Nations d’automne bat son plein alors que la compétition entame son deuxième week-end de rencontres.

L’Angleterre et l’Irlande ont toutes deux commencé leur campagne avec des victoires, contre la Géorgie et le Pays de Galles – qui se rencontrent ce week-end – respectivement, et elles devraient s’affronter à Twickenham samedi après-midi.

Mais les organisateurs du tournoi espèrent que l’équipe de Vern Cotter – désormais la dernière place garantie dans la poule B – pourra toujours jouer le week-end final.

Voici comment chaque équipe s’alignera ce week-end…

Angleterre v Irlande – Twickenham, samedi 15h GMT

Pays de Galles v Géorgie – Parc y Scarlets, samedi 17h15

Pays de Galles ont perdu six matches d’affilée, mais ils ont beaucoup changé pour la tâche la plus simple de l’automne. Alun Wyn Jones obtient un repos rare, alors Justin Tipuric est capitaine du côté du flanker ouvert.

Wayne Pivac a fait trois débuts: James Botham (petit-fils de Sir Ian, fils de Liam) débute sur le flanc, Kieran Hardy en demi de mêlée et Johnny Williams au centre. De plus, Callum Sheedy (demi-papillon) et Louis Rees-Zammit (aile) partent pour la première fois. Il y a un autre joueur non plafonné, Ioan Lloyd, sur le banc.

Justin Tipuric sera le capitaine du Pays de Galles avec Alun Wyn Jones remis un rare repos

Il y a 13 changements au total de la défaite à l’Irlande, avec Liam Williams (qui passe de l’aile à l’arrière) et Tipuric les seuls survivants. Les nouveaux partants notables incluent Johnny McNicholl et Nick Tompkins dans le dos.

Pays de Galles: 15 L.Williams; 14 McNicholl, 13 Tompkins, 12 Williams, 11 Rees-Zammit; 10 Sheedy, 9 Hardy; 1 W. Jones, 2 Dee, 3 Lee; 4 balles, 5 S.Davies; 6 Botham, 7 Tipuric (c), 8 Wainwright.

Répétitions: 16 Parry, 17 Smith, 18 Brown, 19 Hill, 20 James Davies, 21 Webb, 22 Lloyd, 23 Holmes.

Géorgie ont apporté cinq changements à l’équipe qui a perdu contre l’Angleterre. Le demi de mêlée Vasil Lobzhanidze entre dans la formation de départ à la place de Gela Aprasidze, tandis que Sandro Todua entre sur l’aile.

Jaba Bregvadze est de retour à la pute et le verrou expérimenté Kote Mikautadze revient aussi. Dans la rangée arrière, Otar Giorgadze entre.

La Géorgie a fait cinq changements après sa défaite 40-0 contre l’Angleterre le week-end dernier

Géorgie: 15 Khmaladze; 14 Tabutsadze, 13 Kveseladze, 12 Sharikadze (c), 11 Todua; 10 Abzhandadze, 9 Lobzhanidze; 1 Nariashvili, 2 Bregvadze, 3 Gigashvili; 4 Kerdikoshvili, 5 Mikautadze; 6 Giorgadze, 7 Saghinadze, 8 Gorgadze

Répétitions: 16 Chkoidze, 17 Gogichashvili, 18 Kaulashvili, 19 Jaiani, 20 Tkhilaishvili, 21 Aprasidze, 22 Tapladze, 23 Mchedlidze.

Écosse vs France – Murrayfield, dimanche 15h15

L’Écosse a fait cinq changements après sa victoire sur l’Italie. Sur l’aile, Blair Kinghorn remplace Darcy Graham, tandis que Sean Maitland arrive sur le banc.

Il y a quatre changements à l’avant, y compris une toute nouvelle première rangée. Rory Sutherland abandonne avec une blessure à la cheville et est remplacé par Oli Kebble, tandis que Fraser Brown revient d’une commotion cérébrale au talonneur.

George Turner conserve sa place de talonneur remplaçant devant Stuart McInally. Du côté de la tête, Simon Berghan remplace Zander Fagerson, qui tombe sur le banc.

Blair Kinghorn débute pour l’Écosse contre la France à Murrayfield

Fit-again No8 Matt Fagerson est de retour à la place de Blade Thomson, qui tombe sur le banc.

Écosse: Hogg (c); Kinghorn, Harris, Johnson, Van der Merwe, Weir, Price; Kebble, Brown, Berghan; Cummings, gris; Ritchie, Watson, M. Fagerson.

Répétitions: Turner, Bhatti, Z Fagerson, Skinner, Thomson, Hidalgo-Clyne, Taylor, Maitland.

France fera beaucoup de changements de leur côté pour affronter l’Italie le week-end prochain en raison des accords avec les clubs. Pour l’instant, ils ont une grande partie de leur meilleure équipe disponible – mais ont encore apporté huit changements par rapport à leur dernier match, la victoire contre l’Irlande aux Six Nations.

Le plus notable de ceux-ci est que Romain Ntamack est blessé et remplacé par Mathieu Jalibert au demi-ballon. Louis Carbonnel est prêt à faire ses débuts sur le banc en tant que couverture de Jalibert. Il y a deux autres changements dans les arrières, avec Teddy Thomas de retour sur l’aile (donc Gael Fickou se déplace au centre), tandis que Thomas Ramos remplace Anthony Bouthier à l’arrière.

Il n’y aura pas de Romain Ntamack pour Les Bleus

Il y a cinq changements à l’avant, dont trois au premier rang. Premier choix Cyril Baille, Julien Marchand et Mohamed Haouas tombent sur le banc, et sont remplacés par Jean-Baptiste Gros, Camille Chat et Demba Bamba. Au deuxième rang, Romain Taofifénua entre, tandis que Dylan Cretin prend le départ au deuxième rang. Gros et Cretin font leurs premiers départs.

France: 15 Ramos; 14 Thomas, 13 Vakatawa, 12 Fickou, 11 Rattez; 10 Jalibert, 9 Dupont; 1 Gros, 2 Chat, 3 Bamba; 4 Le Roux, 5 Taofifénua; 6 Cretin, 7 Ollivon ©, 8 Alldritt.

Répétitions: 16 Marchand, 17 Baille, 18 Haouas, 19 Willemse, 20 Woki; 21 Couilloud, 22 Carbonnel, 23 Vincent.

