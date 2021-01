Coureur audacieux! Noelia monte à cheval et se met à chanter | Instagram

La femme d’affaires, chanteuse, mannequin érotique et aussi actrice ainsi qu’une camarade de jeu d’origine portoricaine Noelia, a partagé une vidéo où il apparaît montrant son talent tout en montant à cheval et en chantant l’un de ses nouveaux tubes en même temps.

Noelia est connue pour être une célébrité depuis plus de 20 ans, elle a commencé sa carrière d’actrice et même s’il semblait que ce n’était qu’une petite participation, elle a décidé de faire une meilleure incursion dans le monde de la musique, où le paraître continue de bien faire pour elle.

L’interprète de “Candela” a réussi à maintenir son image d’une fille audacieuse mais en même temps extrêmement tendre, avec 41 ans Noelia Il continue à maintenir une figure enviable malgré le fait qu’il adore ravir son palais avec des plats délicieux, il fait beaucoup d’exercice et nous montre constamment les résultats à travers ses vidéos ou photos sur Instagram, le seul réseau social qu’il ait actif.

En dépit d’être une excellente chanteuse et femme d’affaires, Noelia est surtout connue pour être un modèle érotique, grâce à ses publications sur Instagram, elle a volé le cœur de milliers de personnes, surtout quand elle n’a pas honte de montrer ses courbes qu’elle aime tant adeptes et bien qu’à plusieurs reprises il ait bloqué ses boîtes de commentaires, ses fans se mettent en quatre pour lui écrire ce qui les fait ressentir.

Si vous êtes un adepte de Noelia Vous saurez sûrement qu’elle est fascinée par la pratique de l’équitation (l’équitation comme sport équestre), il y a déjà plusieurs vidéos et photographies qu’elle a partagées dans lesquelles on la voit partager avec de beaux chevaux soit jouer avec eux, les caresser ou les monter, ce qu’elle a fait il y a longtemps et les a partagées avec nous il y a quelques heures en interprétant l’un de ses plus récents succès.

“Give me a reason” est une chanson dans le style nordique et mariachi apparemment combiné où il exprime ses sentiments qu’il parvient à véhiculer avec son interprétation, il y a quelques mois il l’a lancée sur son Instagram et vous pouvez l’écouter sur n’importe quelle plateforme numérique.

Quelle belle voix et toi Noelia “,” Une belle femme talentueuse avec une belle voix “,” Personne n’occupera ta place que ta belle femme “, ont écrit certains fans.

Édition Noelia Cela attire tellement l’attention que tout de suite ses followers n’ont pas hésité à lui écrire de beaux mots et des détails qu’il a sûrement lu avec tout son amour dont nous avons vu est réciproque, avec ce nouveau single le chanteur nous montre un peu plus en détail votre magnifique talent Eh bien, apparemment, il n’avait pas sorti une chanson de ce style qui, selon nous, a été très bien acceptée par ses fans.

Tout au long de sa carrière, Noelia a sorti plusieurs albums et à partir des dernières nouvelles qu’elle a partagées avec nous sur Instagram, elle se prépare à lancer de nouveaux contenus, de ce que nous avons vu ce sera un album en anglais, un autre au rythme de la salsa et Il espère qu’il en lancera également un avec de la musique pour planter le décor d’une “fête”, il ne fait aucun doute que l’interprète de “Tú” est imparable.

Quand on dit que Noelia est imparable, on veut dire non seulement qu’elle garde un œil sur ses prochains albums mais qu’elle consacre également du temps à ses autres projets, comme sa ligne de leggings, sa lingerie, ses produits à base de CBD, ce sont des produits. qu’il a lancé sur le marché, mais il a plus d’entreprises comme PROTECOM, beaucoup de voitures en plus de ses cabarets et restaurants.

Sans aucun doute, la belle femme d’affaires parvient à réaliser tout ce qu’elle entreprend dans un temps donné, même si on ne sait pas grand-chose sur ses investissements, on est sûr qu’elle a tout prévu et surtout qu’elle aide des centaines de personnes en leur donnant du travail.

