Parce que vous avez été licencié, vous ne devriez pas avoir à renoncer à votre dose quotidienne d’endorphines. En fait, cette classe de salon HIIT n’a jamais été plus nécessaire pour ceux qui ont perdu leur emploi ou leur maison à cause des retombées de Covid-19.

Heureusement, les meilleurs héros du fitness de Londres sont venus à la rescousse, offrant des séances d’entraînement gratuites aux travailleurs de première ligne, aux demandeurs d’emploi et aux artistes en difficulté dans le cadre du lockdown 2.0.

De l’abonnement en ligne gratuit à BLOK gym pour les créatifs sans travail à la hotline gratuite pour les héros de Frame, ce sont les studios offrant une assistance gratuite à ceux qui en ont le plus besoin.

Abonnement BLOK fitness

La marque de fitness BLOK a observé l’impact de Covid sur l’industrie artistique et offre donc à 5000 créatifs sans travail un abonnement gratuit de six mois à sa plateforme de fitness en ligne, BLOKtv.

La plateforme propose plus de 170 cours vidéo à la demande, du yoga au HIIT en passant par la boxe et la danse, avec de nouveaux contenus publiés chaque semaine. Chaque semaine, il y a aussi 10 cours en direct.

Co-fondateur et PDG de BLOK, Ed Stanbury déclare: «BLOKtv est plus qu’une simple solution temporaire de verrouillage – c’est une communauté en ligne pour les penseurs créatifs qui souhaitent maintenir un esprit et un corps sains. La communauté a toujours été au cœur de BLOK, et notre objectif est de fournir une plate-forme à laquelle nos instructeurs et nos communautés créatives peuvent vraiment se sentir intégrés.

«Alors que nous continuons à travers le deuxième verrouillage, nous avons plus que jamais l’impression que nous devons maintenir notre communauté en mouvement. Nous croyons que le fitness alimente la créativité, permettant aux gens d’acquérir de nouvelles compétences, de développer leur force, leur flexibilité et, finalement, de s’amuser. BLOK ne consiste pas seulement à devenir plus en forme, il doit vous faire vous sentir mieux dans chaque partie de votre vie.

PureGym

Pour garder la nation en forme pendant ces jours froids et ces soirées sombres, la chaîne de gym leader PureGym a rendu son application d’entraînement précédemment payée – normalement 19,99 £ par mois – gratuite pour tout le monde tout au long du lockdown 2.0.

Il propose plus de 400 entraînements différents de différents niveaux, classes et conseils pour aider chacun à maintenir sa santé physique et mentale pendant ce deuxième verrouillage. Téléchargez simplement l’application PureGym depuis l’App Store d’Apple ou Google Play pour commencer.

Stephen Rowe, directeur marketing de PureGym, déclare: «À mesure que les jours raccourcissent et que le temps change, faire de l’exercice à l’extérieur n’est pas faisable pour la majorité des gens. Par conséquent, nous avons pris la décision de rendre gratuitement l’application PureGym et les centaines d’entraînements disponibles sur la plate-forme, pour aider autant de personnes que possible, que vous alliez à PureGym, dans une autre salle de sport ou pas du tout, cette application est maintenant pour tout le monde et nous espérons que cela aidera les gens à rester en forme tout au long de novembre et au-delà ».

Cadre

Les adultes qui participent à une activité physique quotidienne sont de 20 à 30% moins susceptibles de souffrir de dépression, alors la chaîne de remise en forme pétillante Frame a mis en place une ligne d’assistance pour les héros pour offrir gratuitement sa dose quotidienne d’endorphines.

Le programme a été lancé ce mois-ci et propose des adhésions en ligne gratuites pour les travailleurs de première ligne, les demandeurs d’emploi et toute personne qui se débat généralement à la suite du verrouillage national. Envoyez un message direct à l’équipe sur Facebook ou Instagram (@moveyourframe) si vous avez besoin de soutenir votre propre santé mentale ou si vous connaissez quelqu’un d’autre qui l’est.

Les fondateurs Pip Black et Joan Murphy commentent: «Nous sommes dans une crise de santé et nous savons que le mouvement quotidien joue un rôle essentiel pour maintenir notre santé mentale et physique dans un bon endroit. Nous avons vu de première main à quel point nos cours à la demande ont aidé plus de 2500 travailleurs de première ligne lors du premier verrouillage et nous voulons étendre cela à toute personne en difficulté et ayant besoin de soutien.

«Alors que l’un des enclos était baigné de soleil et que les promenades et le jogging dans le parc étaient monnaie courante, rester actif et heureux devient de plus en plus difficile à l’approche de l’hiver. La Hotline Frame Hero est notre façon de redonner et d’apporter un peu de joie au quotidien à ceux qui en ont le plus besoin. »