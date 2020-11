Oui

Attendez un an pour un vaccin Covid, puis trois arrivent à la fois. Eh bien, j’espère. Jusqu’au mois dernier, le géant pharmaceutique AstraZeneca, qui développe un vaccin avec l’Université d’Oxford, était largement considéré comme le pionnier de la course mondiale pour un vaccin contre le coronavirus, mais les développements récents ont soulevé la question.

Il y a quinze jours, le fabricant de médicaments américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé que son vaccin, développé par son mari et sa femme, le Dr Ugur Sahin et le Dr Ozlem Tureci, était efficace à 90% dans la prévention des symptômes de la maladie (il a depuis augmenté ce taux à 95%). . Quelques jours plus tard, une deuxième société américaine, Moderna, a confirmé l’efficacité de plus de 94,5% de son vaccin lors d’essais et une troisième, le russe Spoutnik V, a également signalé des données préliminaires positives issues d’essais de phase trois (la dernière étape avant l’approbation réglementaire).

Aujourd’hui, l’Oxford-AstraZeneca local s’est avéré efficace à 90%, les premiers Britanniques devant le recevoir d’ici la fin de l’année (les dirigeants de l’essai disent qu’il a montré une réponse «encourageante» chez les plus de 70 ans. – un changeur de jeu pour les groupes les plus à risque). La concurrence pour être le premier à réussir avec un vaccin est intense, ce qui est bien car plus d’un vaccin sera nécessaire pour répondre à la demande mondiale.

Jusqu’à présent, les nouvelles sont prometteuses avec des discussions sur un vaccin avant Noël, mais nous sommes loin de la ligne d’arrivée. Trouver un coup réussi n’est que la moitié de la bataille. Il y a des obstacles logistiques, de l’approvisionnement en ingrédients rares à la façon dont nous administrerons réellement les injections. Les questions d’équité et de sécurité font déjà monter les tensions: qui prendra le vaccin en premier? Comment allons-nous nous assurer qu’il parvient aux pays à faible revenu? Le Royaume-Uni prendrait-il un vaccin fabriqué par la Russie?

De l’état actuel de la concurrence à la façon dont nous résolvons la pénurie mondiale de flacons en verre, ceci est un guide de la concurrence mondiale la plus importante depuis une génération.

Les pionniers

Il s’agit d’une course aux armements rapide – dans le monde, 12 vaccins candidats sont actuellement en phase trois essais. Mais les scores actuels aux portes montrent cinq pays actuellement en tête: les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et l’Inde.

Pfizer, Moderna et maintenant Oxford-AstraZeneca sont au coude à coude dans leur lutte pour offrir un vaccin avant Noël. La Coalition for Epidemic Preparedness Innovation et Dolly Parton font partie des donateurs à avoir soutenu la percée de Moderna, tandis que Pfizer a été financé par le gouvernement allemand et Oxford par le gouvernement britannique.

Le Royaume-Uni a obtenu 40 millions de doses du vaccin Pfizer et cinq millions de Moderna, Pfizer étant le candidat le plus compliqué. La collaboration germano-américaine a été lancée au prix de 15 £ la dose au cours de l’été et doit être maintenue à moins 70 degrés Celsius – «un cauchemar logistique», selon les pharmaciens – tandis que le candidat américain Moderna est plus cher, à 28 £ un. tourné, mais peut être conservé à des températures plus accessibles. Il dure jusqu’à 30 jours dans les réfrigérateurs domestiques, à température ambiante pendant 12 heures et reste stable à moins 20 degrés Celsius – l’équivalent de la plupart des congélateurs domestiques – jusqu’à six mois.

Hier, le candidat de l’Université d’Oxford-Astrazeneca, AZD-1222, a maintenant rejoint le trio de tête, bien qu’il ait été arrêté le mois dernier après la mort d’un volontaire d’essai au Brésil. Les détails concernant le décès restent confidentiels, mais il est entendu que le volontaire n’a pas reçu le vaccin et un examen indépendant n’a révélé aucun problème de sécurité.

Des tests cliniques sont actuellement en cours en Inde, en Afrique du Sud et dans certaines parties des États-Unis et les dirigeants ont annoncé ce matin que son vaccin s’est avéré efficace à 90% pour prévenir les personnes gravement atteintes du coronavirus. Il semble également empêcher les personnes infectées sans symptômes de le transmettre à d’autres. «Cela signifie que nous avons un vaccin pour le monde. Je pense que c’est un moment incroyablement excitant pour la santé humaine », a déclaré le professeur Andrew Pollard, chef de file de l’essai.

Les finalistes

Il y a neuf autres vaccins qui ont également atteint la phase finale des essais – beaucoup sont encore potentiellement en cours pour être prêts à Noël.

Parmi eux, la société canadienne Medicago, qui utilise une espèce de tabac pour fabriquer ses vaccins, et deux des États-Unis: Novavax, basée dans le Maryland, qui a reçu 1,6 milliard de dollars de financement du gouvernement américain, et le géant américain de la drogue Johnson & Johnson. , un participant tardif à la course et l’un des quatre fabricants de médicaments soutenus par le programme Operation Warp Speed ​​de Trump (il a reçu 456 millions de dollars de fonds publics américains). Son équipe a développé avec succès un vaccin contre Ebola et affirme qu’elle est actuellement sur la bonne voie pour fournir les résultats de son candidat vaccin Covid avant la fin de l’année.

La Chine est également rapidement devenue une centrale de vaccination. Sur les 12 candidats mondiaux à avoir atteint la phase trois, quatre viennent de Chine, avec au moins deux approuvés pour une utilisation précoce et le Sinopharm basé à Wuhan, le plus prometteur, est déjà offert aux travailleurs de première ligne aux EAU.

L’Inde, longtemps connue comme la «pharmacie du monde», est également au cœur des efforts mondiaux en matière de vaccination – non seulement en tant que centre de production, mais également en tant que centre de développement. En plus d’être le producteur de 60% des vaccins dans le monde et de confirmer plus de 1,5 milliard d’achats de doses de Covid (plus que l’UE ou les États-Unis), le Covaxin de Bharat BioTech a également atteint l’essai de phase trois critique.

roulette russe

Deux jours après les nouvelles de Pfizer, les développeurs du vaccin russe Spoutnik V ont annoncé que leur candidat avait un taux d’efficacité de 92%. Le développement pourrait être prometteur si cela est vrai – le vaccin Spoutnik ne doit être stocké qu’à moins 18 degrés par rapport au moins 70 de Pfizer, ce qui facilite la distribution – mais le scepticisme grandit.

La Russie a été fortement critiquée pour avoir donné l’approbation réglementaire de Spoutnik V en août, malgré l’absence de tests avancés, et l’essai qui a jugé le vaccin efficace à 92 était basé sur un nombre beaucoup plus faible d’infections (20 par rapport à 94 de Pfizer). «Comment pouvons-nous tirer des conclusions sur une efficacité de 92%, sur la base [analysis of just 20 cases]? » Svetlana Zavidova, directrice exécutive de l’association russe des organisations d’essais cliniques, a demandé en réponse. «Peut-être ont-ils regardé les résultats de Pfizer et ajouté juste 2%.»

Poutine tient à dissiper les rumeurs sur les dangers. Lorsqu’il a annoncé l’enregistrement de Spoutnik en août, ses premiers mots ont été d’essayer le vaccin sur sa fille et il a déjà conclu des accords avec le Brésil et l’Inde pour le mettre en production.

Lutte pour le pouvoir

Lors de ce même sommet, les pays BRICS ont juré qu’ils «travailleraient pour garantir» que lorsqu’un vaccin devient disponible, «il est diffusé de manière juste, équitable et abordable». Mais il y a des craintes que les pays utilisent le vaccin pour accroître leur pouvoir géopolitique, comme le sont maintenant les armes nucléaires et le pétrole.

Suerie Moon, codirectrice du Global Health Center à la Graduate of Institute de Genève, qualifie l’avantage injuste que les pays disposant de plus de ressources auront pour obtenir le vaccin la «règle de la jungle». Elle a averti que les pays à faible revenu en souffriraient et a recommandé un ensemble d’arrangements pour assurer un accès prioritaire aux agents de santé, aux personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents et aux personnes âgées.

Une étape positive est que la plupart des pays ont adhéré à COVAX, l’alliance du vaccin Covid-19 dirigée par l’OMS qui vise à fournir deux milliards de doses de vaccins aux populations à haut risque d’ici la fin de 2021. Moon a qualifié l’alliance de «rayon du soleil », mais prévient que même si cela peut être bien intentionné, elle ne s’attend pas à ce que plus de 10 à 15% de la population des pays en développement accèdent à un vaccin par le biais de l’alliance. En conséquence, les pays devront travailler ensemble indépendamment du COVAX, déclare le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Les solutions doivent être partagées en tant que biens publics mondiaux sur la base d’un accès équitable et abordable pour tous.»

La logistique

Alors que les fabricants de médicaments se font concurrence pour développer le vaccin lui-même, une deuxième course se déroule parallèlement. Comment allons-nous administrer ces injections une fois que nous (espérons-le) les avoir? La logistique est complexe et selon la Royal Society, le «goulot d’étranglement le plus important» est l’administration des injections. Le professeur Nilay Shah, responsable du génie chimique à l’Imperial College de Londres, estime que même si 500 000 injections sont administrées par jour, cela pourrait prendre jusqu’à un an pour vacciner les plus de 50 millions d’adultes du Royaume-Uni. Pour mettre les choses en contexte, les pharmaciens n’ont administré que 1,7 million de vaccins antigrippaux à travers l’Angleterre pendant tout l’hiver dernier.

Ensuite, il y a la question de l’offre. L’écorce d’arbre sud-américaine et une huile trouvée dans le foie de requin font partie des ingrédients bruts les plus obscurs pour des vaccins potentiels et il y a des inquiétudes quant aux chaînes d’approvisionnement perturbées par la pandémie.

Des inquiétudes ont été soulevées concernant une pénurie mondiale de flacons en verre, les flacons utilisés pour contenir le vaccin avant qu’il ne soit injecté. Les analystes ont mis en garde contre une pénurie de sable contenant le type de grain “ angulaire ” nécessaire à la fabrication du Pyrex et les immunologistes ont estimé qu’il ne reste plus que 200 millions de flacons dans le monde. Les solutions possibles incluent le stockage de plus d’une dose dans chaque flacon.

Les problèmes d’approvisionnement affectent le transport. Les experts estiment qu’il faudrait 8 000 gros porteurs pour transporter suffisamment de vaccins pour que près de cinq millions d’adultes dans le monde aient une seule dose – la «mission du siècle», selon l’Association du transport aérien international.

Cool runnings

Un autre obstacle est la température. Pour être efficace, le vaccin Pfizer doit être stocké à moins 70 degrés Celsius, ce qui signifie que de la glace sèche est nécessaire pour le transporter, pour lequel l’infrastructure en place est limitée. Les fournisseurs de congélateurs médicaux s’efforcent actuellement de répondre à la demande et Pfizer a déjà conçu une «valise» avec suivi GPS contenant de la glace sèche pour stocker jusqu’à 5 000 doses pendant 10 jours.

Même ainsi, administrer des injections à cette température serait une tâche sans précédent. Selon des documents Pfizer divulgués, les valises contenant les doses ne peuvent être ouvertes que pendant une minute à la fois et pas plus de deux fois par jour. Actuellement, «nulle part sur la planète la capacité logistique n’existe pour distribuer des vaccins à cette température et ce volume sans investissement massif», prévient Toby Peters, professeur d’économie froide à l’université de Birmingham.

Mais le prendriez-vous?

Bien sûr, poser le défi du vaccin comme une course a ses dangers. Beaucoup craignent de prendre un vaccin développé sur des mois plutôt que des années (les vaccins prennent généralement 10 à 15 ans avant d’être approuvés) et certains craignent que la rhétorique précipitée autour de noms tels que l’opération Warp Speed ​​de Trump ne nuit davantage à la confiance du public. Les derniers sondages suggèrent que 76 pour cent de la population britannique prendraient un vaccin – contre 78 pour cent en juin, mais toujours plus élevé que le taux de 66 pour cent chez les Américains.

Pour renforcer la confiance générale dans un vaccin, des experts ont abordé les problèmes de sécurité sur des sites tels que Twitter et TikTok, tandis que la conseillère du gouvernement, le professeur Heidi Larson, a suggéré d’appeler la reine à dissiper la désinformation et à persuader les Britanniques d’obtenir le coup. La course au vaccin a à peine dépassé le stade de départ.