Dimanche, les pilotes de la NASCAR Cup Series se sont rendus au Texas Motor Speedway pour la course éliminatoire Autotrader EchoPark Automotive 500. Ils n’ont cependant bouclé que 52 tours en raison d’une piste mouillée. NASCAR a reporté la course à lundi matin, mais maintenant il est actuellement dans un autre retard.

L’organisme de sanction du Racing a pris la décision de reporter la course dimanche soir, mettant fin à des heures de questions pour les pilotes et les fans. La brume persistante a causé plusieurs problèmes et a rendu la surface de course lisse et dangereuse. NASCAR a ensuite fixé une nouvelle heure à 10 h HE lundi matin, mais le temps froid et la pluie ont continué. Ces problèmes ont entraîné un autre retard, car les conducteurs attendaient de savoir quand ils devraient s’habiller.

NOUVELLES: Le début de # AutotraderEchoPark500 d’aujourd’hui à @TXMotorSpeedway a été retardé en raison du mauvais temps. Restez à l’écoute de NBCSN pour d’autres mises à jour. pic.twitter.com/7CP4QTeRhF – NASCAR (@NASCAR) 26 octobre 2020

Au moment du report, Clint Bowyer détenait la tête de la Ford Mustang n ° 14 Stewart-Haas Racing. Jimmie Johnson, Erik Jones, Joey Logano et Martin Truex Jr. ont complété le top cinq. Kevin Harvick, l’homme qui a assuré la pole position, est entré en collision avec le mur et a subi des dommages mineurs. De même, Denny Hamlin s’est échoué en dehors de la rainure de course et a chuté de plusieurs places dans l’ordre de marche. Lorsque NASCAR a marqué la course au drapeau rouge, Harvick était 36e alors que Hamlin était 15e.

Selon les prévisions météorologiques du Texas Motor Speedway, il est possible que la course n’ait pas lieu lundi. Les perspectives actuelles prévoient des pluies légères continues toute la journée et tôt mardi matin. De même, la température ne dépassera pas 50 degrés tout au long de la journée.

L’Autotrader EchoPark Automotive 500 n’est que l’une des deux courses restantes avant que la coupe finale ne ramène le peloton à quatre pilotes. Joey Logano a assuré sa place dans la course de championnat à Phoenix avec une victoire, mais les sept autres pilotes se battent actuellement pour les trois dernières places. Harvick, Hamlin et Brad Keselowski se trouvent actuellement au-dessus de la ligne de coupure, mais aucun n’est sûr en raison du nombre limité de points.

Truex, en revanche, fait face à un obstacle encore plus grand en raison d’une pénalité avant la course de dimanche. L’équipe n ° 19 Joe Gibbs Racing a violé une règle NASCAR, entraînant la confiscation du becquet de la voiture. L’équipe a violé la section 20.4.12.b du livre des règles de NASCAR stipule que: “sauf indication contraire, les spoilers doivent être utilisés exactement comme fournis par le fabricant.”

L’équipe n ° 19 a violé cette règle et a reçu une sanction importante sous la forme d’une amende de 35 000 $, la perte de 20 points pilote et propriétaire, et l’expulsion du chef d’équipe James Small pour la course. Le chef de la voiture, Blake Harris, le remplacera lors de la course reportée. En plus des amendes, Truex a dû passer à l’arrière du peloton pour les tours de cadence.