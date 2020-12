O

L’une des plus belles collections d’art de Londres sera à nouveau exposée au public lors de la réouverture du Courtauld Institute l’année prochaine.

Les œuvres de Manet, Van Gogh et Cézanne seront toutes accrochées dans sa grande salle du bâtiment de Somerset House.

Le Courtauld, qui retrace ses débuts en tant que centre d’étude de l’art jusqu’en 1932, a produit des centaines d’historiens de l’art ainsi que les directeurs de grandes galeries, dont le Metropolitan Museum of Art de New York, la National Gallery de Londres et la Tate et le Prado à Madrid.

Un bar aux Folies-Bergère par Edouard Manet

Sa réouverture intervient après une transformation majeure avec d’importants dons de groupes tels que le National Lottery Heritage Fund et la Blavatnik Family Foundation qui disposeront d’une suite de six galeries portant leur nom.

Le président de Courtauld, Lord Browne, a déclaré que l’ouverture du Courtauld serait «un moment culturel de 2021».

Il a déclaré: «C’est la première étape d’une transformation contemporaine de The Courtauld, à un moment où nous sommes plus conscients que jamais de la contribution des arts à notre bien-être et à l’économie. Rien de tout cela ne serait possible sans la philanthropie visionnaire de nos donateurs et sympathisants, à qui nous devons beaucoup de gratitude.