L’ancienne rumeur de Brian Austin Green, Courtney Stodden, a apporté son soutien à son ex-épouse Megan Fox au milieu de leur différend parental.

Le mannequin, 26 ans, prétend avoir fréquenté l’acteur au cours de l’été après sa séparation de la star de Transformers, avec qui il partage trois enfants. Brian et Megan se sont impliqués dans une rangée après avoir publié une photo de costume d’Halloween mettant en vedette leur fils Journey sur Instagram, Megan insistant sur le fait qu’elle essaie de protéger ses fils des projecteurs et accusant son ex de la peindre comme une «mère absente».

Dans un post Instagram, Courtney a soutenu Megan et a dit à ses abonnés que la star de Beverly Hills, 90210 utiliserait ses enfants comme excuse pour sortir des dates.

«Je suis tellement fière de Megan d’avoir parlé de la façon dont Brian semble utiliser ses enfants comme flex», écrit-elle. «Pendant le temps que je passais avec lui, quand j’étais chez lui, ses enfants n’étaient jamais là. Ils étaient toujours avec Megan. Elle n’était pas une mère absente. Et pourtant, comme elle le dit – elle ne les plâtre pas partout dans sa vie sociale.

“Il y avait des moments où Brian me disait qu’il ne pouvait pas me voir parce qu’il avait ses enfants – et j’ai découvert plus tard que ce n’était pas vrai, il ne voyait en fait que d’autres femmes à ces moments-là”, a poursuivi la star. «Comme, mec, tu as le droit de voir d’autres personnes, sois honnête à ce sujet. À moi et à eux. Et n’utilisez pas vos enfants comme votre mensonge.

Elle a accusé Green de sortir avec «beaucoup de femmes à la fois» et «d’agir comme ce père célibataire adoré», avant d’ajouter: «Comment toutes les femmes qu’il avait essayé de jouer pourraient-elles être en colère contre un père aussi aimant?

«Toute l’expérience était un peu dégoûtante», a-t-elle conclu. «Les femmes et les enfants ne sont pas des accessoires. Combien de temps avant que les hommes s’en rendent compte?