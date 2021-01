Les agrumes et la saveur sucrĂ©e sont l’essence mĂȘme de ce plat sain. Apprenez Ă prĂ©parer cette recette simple de couscous aux figues et Ă l’orange Ă dĂ©guster Ă tout moment de la journĂ©e.

Pour prĂ©parer le couscous aux figues et Ă l’orange, vous aurez besoin des Ă©lĂ©ments suivants IngrĂ©dients:

3 figues mûres, hachées

1 tasse de jus d’orange

2 tranches d’orange coupĂ©es en dĂ©s

2 cuillĂšres Ă soupe de sucre

1 tasse de couscous

Donne 1 Ă 2 portions

préparation

Dans une poĂȘle Ă feu moyen, ajoutez le jus d’orange et le sucre. Remuer et cuire jusqu’Ă ce que le sucre se dissolve. Cela prend environ 2 minutes. Dans un rĂ©cipient, ajoutez une tasse de couscous et le jus d’orange avec le sucre que vous venez de prĂ©parer, remuez et laissez hydrater pendant 20 minutes. Lorsque le couscous est hydratĂ©, ajoutez l’orange coupĂ©e en dĂ©s et les figues mĂ»res hachĂ©. Remuez soigneusement, montez le couscous dans un moule et dĂ©corez avec quelques feuilles de menthe.

Prendre plaisir.

