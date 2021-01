Couverture de février, Dua Lipa a posé pour Vogue, blonde et courte | INSTAGRAM

2021 a commencé il y a quelques jours, et les plus importants magazines de mode ont déjà présenté leurs nouvelles couvertures avec des visages super reconnus dans le monde du divertissement international, comme la belle chanteuse, Dua Lipa, c’était le cas du célèbre magazine vogue.

Il s’avère que la fameuse «bible de la mode» de début 2021 a convoqué la chanteuse Dua Lipa dans son édition britannique pour en être l’égérie, pour l’édition de Mois de février, et les images ont donné beaucoup à parler aux utilisateurs du réseau.

Après que Dua Lipa ait fait sensation pour quelques-uns Photographies Dans lequel elle apparaît pour célébrer le réveillon du Nouvel An sur les plages de Tulum, au Mexique, elle a de nouveau surpris aujourd’hui ses followers en partageant la nouvelle qu’elle est en couverture de la version britannique du célèbre magazine Vogue, et pas seulement cela, mais que la chanteuse Il l’a fait avec un relooking radical.

Et c’est ça, Lipa apparaît dans les images du numéro de février du magazine avec des cheveux blonds très courts, alors ses followers l’ont comparée à divers personnages célèbres de séries ou de films, même avec le même Marilyn Monroe.

Bien que, après la publication, ce soit la même chanteuse qui ait confirmé qu’elle n’avait pas fait le changement de look final, il s’agit en fait d’une perruque et que ce look n’a été utilisé que pour faire la séance photo du divertissement imprimé.

Ce serait la deuxième fois que Dua Lipa joue sur la couverture de l’édition britannique du magazine susmentionné, même si cette occasion a eu plus d’impact que la première, car elle a le plus surpris, lorsque les téléspectateurs ont cru qu’il s’agissait d’un véritable changement de look.

Elle a fait ses débuts avec un nouveau look aux cheveux blonds courts et a généré une large conversation parmi les utilisateurs des réseaux sociaux, car si certains ont défendu la chanteuse en veillant à ce qu’elle ait l’air spectaculaire dans tous les styles, d’autres ont dit qu’ils préféraient toujours les cheveux noirs et longs qu’elle. a caractérisé, les fans veulent toujours donner leur avis avant les changements d’artistes.

Bien que, pour le meilleur ou pour le pire, le nouveau look capillaire de Dua Lipa ait réussi à en faire à nouveau le centre de l’attention, générant un grand impact avec les nouvelles images appartenant à la séance photo pour le magazine, couplées à la grande allure et à l’élégance que la chanteuse montre. posant.

La belle britannique a été vue portant un pantalon taille haute orange pastel, c’est-à-dire qu’à la hauteur de sa taille, ce vêtement avait l’air très serré au corps, et le détail qui est tombé amoureux de milliers de personnes était qu’elle posait avec rien de plus qu’un haut. de la même couleur qu’elle se couvre en croisant les bras, cependant, l’illusion d’optique de ne rien porter a été créée.

De même, avec ses cheveux qui ont suscité la controverse, elle les portait bouclés dans une coiffure très dans le style des années 1950, pour cette raison, certains utilisateurs mentionnent que ceux qui l’ont habillée et coiffée ont été inspirés par la beauté de Marilyn Monroe.

Pour les photos, Dua Lipa a posé allongée sur un canapé vert, qui fait partie de la pièce qui compose le décor où ont été prises les images qui ont fait tant de bruit sur les différents réseaux sociaux, plus dans le cas d’Instagram.

De plus, un petit aperçu de l’interview qui sera dans le magazine de mode a été divulgué: «Je suis content. Je mérite d’être heureux. Je devrais être capable d’écrire à ce sujet sans avoir peur de me sentir comme si je compromettais mon authenticité parce que je ne pleure pas pour quelque chose ou pour quelqu’un », dit Dua Lipa, parlant également de célébrité, d’amour et de sa meilleure année jusqu’à présent.