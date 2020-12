Couverture de Forbes Colombia, J Balvin est n ° 1 des 50 plus créatifs | INSTAGRAM

Les jours de décembre continuent de remplir J Balvin de succès, montrant une fois de plus qu’après la tempête le calme vient toujours, c’est-à-dire qu’après avoir été en traitement ces derniers mois pour avoir présenté des épisodes d’anxiété et de dépression, de lumière et d’espoir. Ils ont montré au Colombien un nouveau chemin plein de réalisations et de succès.

Tout cela a une raison, et c’est que, dans la dernière édition du «Magazine Forbes Colombie», J Balvin n’apparaît ni plus ni moins que sur la couverture de la publication bien connue et mentionnée, cependant, le médium spécialisé dans le monde des affaires, assuré sur son portail numérique qu’aucune personnalité n’est meilleure ou plus qu’une autre, mais Ils sont tous au même niveau et chacun se démarque respectivement dans son domaine professionnel.

C’est la première fois que Forbes Magazine publie un liste dans cette catégorie en Colombie et a souligné que leur objectif est de mettre en valeur et de découvrir ces professionnels qui sont aussi synonymes d’espoir pour tous les compatriotes qui à un moment donné ont cessé de poursuivre leurs rêves malgré les grandes difficultés que la vie quotidienne leur offre.

De son côté, la rédaction du magazine, a placé J Balvin comme principal dans la liste, pour une raison importante, J Balvin a été couronné roi midas du reggaeton, grâce au fait qu’il est le personnage de musique latine de l’année, avec des accords commerciaux millionnaires, des collaborations d’envergure internationale et des milliards de reproductions en streaming.

Quiconque est chargé d’écrire sur ce que 2020 a été dans la vie de Balvin, fait un long article de quelques semaines avant que toute l’affaire médiatique de la contingence sanitaire mondiale ne se produise.

Clairement, soulignant les réalisations qui ont été rendues possibles grâce à beaucoup de travail, d’efforts et de dévouement, comme le fait que le chanteur et producteur de disques ait été cinq fois lauréat du «Latin Grammy», en plus de 8 prix «Latin Billboard» et un Anglo et 11 prix «Lo Nuestro».

De même, Balvin est considéré comme «l’ambassadeur du reggaeton dans le monde», grâce à la grande portée que sa musique a réussi à positionner sur différents palmarès internationaux, parmi lesquels Billboard se démarque, pour cette raison, il est dit «King Midas». de la scène reggaeton, car tout ce qu’il touche se transforme en or.

Même une fois, dans un entretien important avec les médias de divertissement de son pays, l’interprète a fait une déclaration que personne ne peut certainement oublier: «Je veux qu’on se souvienne de moi comme du ‘garçon de Medellín’, qui se lève tous les jours pour travaillez pour vos rêves », en soulignant que les rêves peuvent effectivement être réalisés, mais vous devez travailler très dur et constamment pour y parvenir.

Il a déjà sept albums à son actif et des collaborations avec des artistes de renom tels que Ozuna, Alejandro Sanz, Beyoncé, Dua Lipa et Pharrell Williams, J Balvin a été sacré quatrième artiste le plus écouté au monde sur Spotify, avec plus de 57 millions d’auditeurs mensuels.

Alors oui, J Balvin arrive en tête de cette liste, suivi de Bad Bunny, Ozuna et Nicky Jam; Alors que dans le quota féminin, Karol G, Becky G et Rosalía se démarquent, toutes ces célébrités ont collaboré avec l’interprète.

Au cours de ses 16 ans de carrière, Balvin a vendu plus de 4 millions de disques et 35 millions de singles, des chiffres qui le classent parmi les artistes latins les plus vendus au monde.

De plus, en 2017, il a reçu le «Guinness World Records» pour la plus longue durée à la première place des charts Hot Latin Songs par un artiste solo, avec un total de 22 semaines consécutives à ce poste.

Il est à noter que, de la même manière, le chanteur Sebastián Yatra et Maluma, ainsi que la célèbre et célèbre Shajira font également partie de la liste, représentant le genre urbain avec J Balvin, ces espaces de partage de renommée mondiale avec des écrivains, des artistes et des artisans tels que Fernando Botero, Doris Salcedo et Piedad Bonett.