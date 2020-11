Couvrant très peu, Celia Lora nous raconte ce qu’il y a sur sa page | INSTAGRAM

La belle actrice mannequin et animatrice, Celia Lora est à nouveau apparue en couvrant très peu de ses charmes sur son Instagram pour promouvoir de cette façon et nous donner un aperçu de ce qui se trouve sur sa page de contenu exclusif.

Beaucoup pensent que sur leur page, ils ne pouvaient trouver que plus de la même chose, mais Celia Lora a clairement indiqué que la chose la plus intéressante et la plus importante à son sujet Contenu exclusif C’est l’approche qu’elle a, car en elle elle cherche à chouchouter ses fidèles followers, ce sont des clichés bien plus beaux, audacieux et surtout créatifs utilisant des ensembles de lingerie très élégants qui font ressortir sa beauté au maximum.

Comme nous le savons, ce n’est pas une nouvelle que Celia Lora a complètement enlevé ses vêtements, car à plusieurs reprises elle l’a fait, cependant, dans son Page officielle Elle promet beaucoup plus que cela, car elle sera tellement consciente de ses abonnés que vous téléchargerez des photos et des vidéos personnalisées et avec des tenues de mieux en mieux, cherchant toujours à innover et à créer des situations qu’elles aiment et leur permettre de passer un moment incroyable de divertissement à la regarder. .

A cette occasion, la jeune femme a utilisé un ensemble de lingerie jaune phosphorescent et des poses qui cherchent à attirer l’attention et à être les plus originales et jamais vues auparavant. Tout ne consiste pas à se déshabiller à 100% et elle le sait car l’imagination joue beaucoup, donc les photos penchent de cette façon.

Pour cette raison, les phares qui ont déjà testé sa page sont tellement heureux de l’avoir fait qu’ils la remercient sur les réseaux sociaux, venant la soutenir à la fois sur Instagram et Twitter puisque la jeune femme est très active en créant du divertissement sur les deux plateformes.

Celia Lora a trouvé un excellent moyen de monétiser son intérieur depuis tant de mois et elle a pris des photos de ce style à l’intérieur d’elle, toujours à la recherche des meilleurs angles et coins, afin de mettre en valeur sa silhouette devant l’objectif de la caméra professionnelle.

Depuis le début de la situation mondiale, Celia Lora s’efforce de créer du contenu chaque jour, à la fois sur son Instagram et sur sa chaîne YouTube officielle, ainsi que ses collaborations avec la chaîne MTV qui l’ont aidée à promouvoir beaucoup plus sa renommée. avant.

Tout cela grâce à son apparition à Acapulco Shore où le patron Federico a fait ses choses folles et les événements étant au centre de l’attention à chaque occasion alors que les chansons de lui allaient se baigner dans la piscine après avoir complètement enlevé son costume.

Et tout n’est pas là car ceux qui aiment son charisme pourraient aussi le faire à El Consultorio del Amor avec Celia Lora, un autre programme auquel elle participe et nous raconte ses anecdotes en répondant aux questions de ses followers Instagram, qui envoient leurs doutes au dites-leur sur quoi portera le sujet.

Cela a été son très grand effort pour nous divertir.En fait, je viens de terminer un projet très ambitieux appelé Barak l’expérience, dans lequel, avec d’autres influenceurs, y compris Lizbeth Rodríguez, ils se sont consacrés à la réalisation d’activités paranormales ou à la recherche au moins à l’intérieur d’une cabine créant Une ambiance propice à ce qui était Halloween, l’une des dates les plus commercialisées au monde et qu’ils ne pouvaient pas manquer.