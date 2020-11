Cover Ready!, Belinda montre ses nouveaux cheveux blonds | INSTAGRAM

Il est bien connu que Belinda est une icône de la beauté et de l’autonomisation des femmes, car, depuis qu’elle a commencé sa carrière à un âge précoce, elle a rassemblé un grand nombre de fans au fil des ans, l’une des raisons pour lesquelles, elle en compte plus de 12 millions. abonnés sur son compte Instagram officiel.

Lieu, où il se consacre à partager avec ses plus fervents admirateurs, certaines parties de sa vie privée, ainsi que des choses professionnelles, des événements auxquels il assiste, des produits dont il fait la promotion et d’autres, et, à cette occasion, ce qui nous amène au rédaction de cette note, car à partir de ses histoires dans l’application susmentionnée, il nous a montré changement de look vient de faire, pour une occasion spéciale.

Belinda semble s’enregistrer depuis son téléphone portable, tout en nous montrant l’excellent travail qu’elle styliste préférée, ainsi que, il nous a présenté son photographe préféré, Alex Córdova, qui, en plus de notre bien-aimée Belinda, se consacre à rendre de nombreuses femmes du show business dans notre pays encore plus belles, comme, par exemple, la chanteuse et l’actrice Dana Paola.

Vous pourriez aussi être intéressé: Maluma pourrait être jaloux de Belinda et Christian Nodal

Et, nous convenons que ce qui précède prend des photos incroyables, car, à partir de son compte Instagram officiel, il s’est consacré à partager une partie de son travail, où l’on peut trouver d’innombrables images de Belinda, par exemple, sa dernière session photographique pour Halloween, déguisée en Pennywise, ou encore, des photos emblématiques que, de la même manière, Belinda a partagé à partir de son profil, où elle crée habituellement ce divertissement alternatif à sa musique.

Tout ce tapage est causé par une collaboration de Beli avec le magazine de mode exclusif et international “Good Looking Magazine”, pour lequel elle s’est retrouvée à poser pour la couverture du nouveau volume, c’est pour cette raison que ses cheveux étaient spectaculaires, bien que, le seul aperçu que nous ayons de l’image de l’actrice est cette nouvelle, car le magazine n’a encore partagé aucune image d’elle.

Belinda a montré ses cheveux, quelques nuances plus blondes que ce que nous avons l’habitude de voir, ainsi que, elle portait une belle et élégante robe noire, dans laquelle, elle n’a rien laissé à l’imagination, eh bien, elle peut être vue parfaitement comme elle le buste jaillit du 3sc0te prononcé, ce qui lui donne un air vraiment s3nsual.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Bien qu’il soit nécessaire de commenter qu’il y a eu plusieurs utilisateurs qui affirment que la coiffure de Belinda est faite avec des extensions, car ses cheveux naturels n’ont pas cette chute, ni ce ton, en plus, ils ont l’air beaucoup plus volumineux que la normale, et peut-être Si ce sont des extensions de cheveux naturels, eh bien, vous ne savez jamais toute la production qui doit être faite pour une séance photo, et plus encore de cette nature, pour se révéler comme spéculé, en plus, ce n’est qu’une petite aide pour que ses cheveux étaient plus que magnifiques.

Sans aucun doute, nous savons que quoi qu’ils préparent cette paire, ce sera quelque chose de totalement emblématique, car Belinda s’est toujours avérée être une gourou de la mode totale, portant des costumes spectaculaires, réalisés par les designers les plus exclusifs, et bien sûr, la mettant en valeur silhouette stylisée et radieuse.

Les internautes, adeptes du photographe, du magazine et Belinda, ont été impatients de voir le travail final qu’ils ont réalisé en collaboration, car nous savons déjà que Córdova peut donner à Belinda cette beauté incroyable et incomparable. cela la caractérise, car, étant sa photographe officielle, elle connaît parfaitement les meilleurs angles de l’actrice, en plus du talent naturel de Belinda, pour poser, au final l’œuvre parle d’elle-même et on sait très bien qu’elle sera phénoménale.